Dışişleri'nden ABD-İran ateşkesine ilişkin açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, bölgede ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Açıklamada, ateşkesin sahada eksiksiz uygulanması gerektiği vurgulanırken, kalıcı barış için diplomasi ve diyalog çağrısı yapıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgede süren savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararının olumlu bir gelişme olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"SAHADA TAM UYGULANMALI" VURGUSU

Açıklamada, ateşkesin yalnızca kağıt üzerinde kalmaması gerektiğine dikkat çekilerek, "Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz" denildi.

KALICI BARIŞ İÇİN DİYALOG MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, bölgede kalıcı barışın sağlanmasının ancak diplomasiyle mümkün olabileceğinin altını çizdi. Açıklamada, "Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İSLAMABAD MÜZAKERELERİNE DESTEK

Açıklamada ayrıca İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelere de değinildi. Türkiye'nin bu sürece destek vermeye devam edeceği belirtilerek, "İslamabad'da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz" denildi.

PAKİSTAN'A TEBRİK MESAJI

Pakistan'ın süreçte üstlendiği role de dikkat çekilen açıklamada, "Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan'ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"PROVOKASYONLARA KARŞI TEYAKKUZ ŞART"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de açıklama geldi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail'in haksız ve hukuksuz şekilde İran'a saldırısı sonucunda ortaya çıkan savaş insani açıdan çok üzüntü verici ve diğer alanlarda çok kötü sonuçlar doğurdu. Şimdi geçici bir ateşkes noktasına varıldı. Geçici ateşkesin sahada bütün boyutlarıyla uygulanmasını temenni ediyoruz. Diplomasi masası kurulmuşken, bu masaya dönük provokasyonlara ve sabotajlara karşı tüm uluslararası toplum teyakkuzda olmalıdır. Diplomasi masasına tüm dünyanın destek vermesi gerekir. Cumhurbaşkanımızın güçlü ve tutarlı barış politikası, barış için kurulan masaya verilen en güçlü destektir. Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve politikası tüm kriz alanları için yol göstericidir. Kardeş Pakistan'a barış çabaları için teşekkür ediyoruz. Kardeş Pakistan'ı selamlıyoruz." ifadelerine yer verdi.