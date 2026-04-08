Tahran'da ateşkes kutlaması: İranlılar sokaklara akın etti

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 06:58 Son Güncelleme: 08 Nisan 2026 07:03 ahaber.com.tr Haber Merkezi

40 gündür süren ABD-İran savaşında ateşkes kararının duyurulmasının ardından Tahran'da halk gece boyunca sokaklara akın etti. Binlerce kişi meydanlarda toplanarak sabaha kadar süren kutlamalar düzenledi.

Gösterilerde sloganlar atılırken ABD ve İsrail bayraklarının yakıldığı görüldü. Kalabalık içinde ateşkesi İran'ın bir başarısı olarak görenler olduğu gibi, anlaşmaya karşı çıkanlar da vardı.

Başkent Tahran'da toplanan gruplar, Ali Hamaney ile yerine geçtiği ifade edilen oğlu Mücteba Hamaney'in posterlerini taşıyarak konvoylar oluşturdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. ABD Başkanı, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini ifade ederek, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadelerini kullandı.