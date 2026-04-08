Tahran'da ateşkes kutlaması: İranlılar sokaklara akın etti

40 gündür süren ABD-İran savaşında ateşkes kararının duyurulmasının ardından Tahran'da halk gece boyunca sokaklara akın etti. Binlerce kişi meydanlarda toplanarak sabaha kadar süren kutlamalar düzenledi.

Ateşkesin ilan edilmesiyle birlikte İran'da halk gece boyunca sokaklara çıktı. Binlerce kişi meydanları doldurarak sabaha kadar süren kutlamalar gerçekleştirdi.

Gösterilerde sloganlar atılırken ABD ve İsrail bayraklarının yakıldığı görüldü. Kalabalık içinde ateşkesi İran'ın bir başarısı olarak görenler olduğu gibi, anlaşmaya karşı çıkanlar da vardı.

Başkent Tahran'da toplanan gruplar, Ali Hamaney ile yerine geçtiği ifade edilen oğlu Mücteba Hamaney'in posterlerini taşıyarak konvoylar oluşturdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini ifade ederek, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'daki temel askeri hedeflerine 38 gün içinde ulaştığını öne sürerek, varılan ateşkesi "ABD için bir zafer" olarak niteledi.

ABD: TÜM SALDIRILAR DURDU

ABD basınının üst düzey bir hükümet yetkilisine dayandırdığı habere göre; ABD ordusunun İran'a yönelik tüm saldırı operasyonlarını durdurduğu bildirildi. ABD'nin, ateşkes emrinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) alt kademelerine iletilmesinin biraz zaman alacağını öngördüğü kaydedildi.

İSRAİL: LÜBNAN'I KAPSAMIYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi destekledikleri ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu

PAKİSTAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgelerde de yürürlüğe girdiğini bildirdi.

