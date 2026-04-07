Manisa’da iş vaadi öfkesi: CHP binasını hedef aldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde belediyede işe alınma vaadi verilip alınmadığını öne süren bir şahıs, CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı binasına taşla saldırarak giriş kapısının camlarını kırdı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yer alan CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı'nda korku dolu anlar yaşandı. Dün akşam saatlerinde binanın önüne gelen Y.T. (35), giriş kapısının camlarını kırarak maddi hasara yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, saldırganın olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

EMNİYET BİNASINA GİDEREK TESLİM OLDU

Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme başlattığı sırada, Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne giden Y.T., saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini beyan ederek teslim oldu.

Gözaltına alınan şahsın ilk ifadesinde, belediyede işe girme vaadi verildiğini ancak işe alınmadığını, bu nedenle anlık olarak sinirlenerek camları kırdığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.