CHP'li belediyelerin skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı L.A, iş başvurusu için sosyal medyada iletişim kurduğu üniversite öğrencisine yönelik "nitelikli cinsel taciz" iddiasıyla gözaltına alındı. Ekipler tarafından L.A'nın Menteşe, Bodrum ve İzmir'deki ikametlerinde de arama çalışması başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın özel danışmanı Levent Arkan, iş başvurusu için sosyal medyada iletişim kurduğu üniversite öğrencisine yönelik "nitelikli cinsel taciz" iddiasıyla gözaltına alındı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören D.Ç. iş başvurusu kapsamında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın özel danışmanı Levent Arkan ile sosyal medya üzerinden iletişime geçti.

BELEDİYE BAŞKANI'NIN DANIŞMANI GÖZALTINA ALINDI

Görüşmeler sırasında Arkan'ın öğrenciye uygunsuz mesajlar göndermesi üzerine D.Ç. savcılığa suç duyurusunda bulundu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekipleri Arkan'ı Menteşe ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

İKAMETLERİNDE ARAMA ÇALIŞMASI

Ekipler şüphelinin Menteşe, Bodrum ve İzmir'deki ikametlerinde de arama çalışması başlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre üniversite öğrencisinin ifadesinde, Arkan'ın gönderdiği bazı mesajlar da yer aldı. Buna göre mesajlarda şu ifadelerin bulunduğu iddia edildi:

"Siz biz diyerek konuşmayı da bırak, Levent demen yeterli ve çok daha mutlu edici. Çünkü birbirlerini anlayabilen insanların arasında böyle mesafeli konuşmalara gerek yok."

"Sevmek sizinle konuşarak değil, içinden geldiği gibi davranmaktır D.cım", "Bu arada senin adının tam ortasında benim adımın ilk harfi var, bu da yetmezmiş gibi senin adının son harfi, benim soyadımın ilk harfi", "Kalplerin bir olması, sen ve ben iken 'biz' olmaktır", "Aklındayım bilmiyorum ama aklımdasın", "Benim için mutluluk verici olan senin aklında olmak", "Seni sevdiğimi hissediyorum ve bu durum beni çok mutlu ediyor"

"Beni istediğin zaman, saatin kaç olduğuna bakmadan arayabilirsin çünkü ben yalnız yaşıyorum", "Gel artık", "Aklımdasın" kalp emojisi", "Özetle sana haydi diyorum", "Yarın ver istifanı gerisini bana bırak", "Ben varken o işe hiç bir ihtiyacın yok olamaz", "Aynı geçirdiğimiz günlere yazık", "Dolayısıyla bir gün D. Arkan olursan şaşırma"

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı L.A. hakkında adli süreç devam etmektedir. Adli süreç netleştiğinde gereken bilgilendirme yapılacaktır."