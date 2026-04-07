Turgay Erdem'in o dönem ev ve dükkanı "Başıma bir şey gelmesin" diyerek üzerine almak istemediği ve bu durumu daha sonra tapudan öğrendiğini belirtti.

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ve o dönemki sevgilisi Zeynep Terzioğlu (Fotoğraf: Nilüfer Belediyesi)



"TAPULARI ÜZERİNE ALMASININ ARDINDAN DEVRETTİ"

Adanur, o dönem Nilüfer Belediyesi'ne ait bir kütüphanede memur olarak çalışan Terzioğlu ile iletişime geçtiğini belirterek, " Sen memursun. Ekonomik olarak her şeyin belli. Bir memur olarak Balat Mahallesi'nde bir dükkan ve bir daireyi üzerine alman manyaklık" dediğini belirtti.

Adanur'un bu sözleri üzerine panikleyen Terzioğlu'nun, "Araştırırlarsa çıkar mı?" diye sorduğunu aktardı. Adanur'un bunun tapu kayıtlarından çıkacağımı söylemesi üzerine Terzioğlu'nun söz konusu iki tapuyu başka şahısların üzerine devrettiğini söyledi.