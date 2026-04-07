Bursa'da yolsuzluk zinciri! CHP'li Erdem rüşvet taşınmazlarını sevgilisinin üzerine yaptı
Bursa Büyükşehir Belediyesi merkezli yürütülen yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı yeni detaylar gün yüzüne çıkarken soruşturmada adı geçen tutuklu eski Nilüfer Belediyesi Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de rüşvet çarkındaki kirli işleri açığa çıktı. Erdem'in usulsüz emsal artışı üzerinde elde ettiği 1 adet dükkan ve 1 adet daireyi "Başına bir şey gelmesin" diye sevgilisinin üzerine yaptığı tespit edildi.
CHP'li belediyelerde rüşvet ve yolsuzluk skandalları peş peşe patlak verirken, olayların son adresi Bursa oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli tutuklanırken, cezaevinde bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de rüşvet çarkındaki usulsüzlüklerden elde ettikleri taşınmazlar olduğu ortaya çıktı.
USULSÜZ EMSAL ARTIŞI TESPİT EDİLDİ
Sabah'ın haberine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde görev yapan CHP'li eski Belediye Başkanı Turgay Erdem'in rüşvetten aldığı ev ve dükkanı o dönemki sevgilisinin üzerine yaptığı tespit edildi. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması Emin Adanur'un ifadesinin ardından, Erdem'in Bakgör Yapı isimli firmasının Balat Mahallesi'nde yapılan bir projesi için usulsüz emsal artışı yaptırdığı belirlendi. Firmanın bu artış karşısında eski Belediye Başkanı Erdem'e bir adet daire ve bir dükkanı rüşvet olarak verdiğini ileri sürdü.
TAŞINMAZLARI SEVGİLİSİNİN ÜZERİNE YAPMIŞ
Adanur, ifadesinde Turgay Erdem'in o dönem Serpil Erdem ile evliyken uzun bir süre Zeynep Terzioğlu ile birlikte olduğunu iddia etti. Adanur, CHP'li Erdem'in rüşvet olarak aldığı taşınmazları o dönemki sevgilisi Zeynep Terzioğlu üzerine yaptığını vurguladı.