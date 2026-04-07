CANLI YAYIN

Bursa'da yolsuzluk zinciri! CHP'li Erdem rüşvet taşınmazlarını sevgilisinin üzerine yaptı

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bursa Büyükşehir Belediyesi merkezli yürütülen yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı yeni detaylar gün yüzüne çıkarken soruşturmada adı geçen tutuklu eski Nilüfer Belediyesi Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de rüşvet çarkındaki kirli işleri açığa çıktı. Erdem'in usulsüz emsal artışı üzerinde elde ettiği 1 adet dükkan ve 1 adet daireyi "Başına bir şey gelmesin" diye sevgilisinin üzerine yaptığı tespit edildi.

CHP'li belediyelerde rüşvet ve yolsuzluk skandalları peş peşe patlak verirken, olayların son adresi Bursa oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli tutuklanırken, cezaevinde bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de rüşvet çarkındaki usulsüzlüklerden elde ettikleri taşınmazlar olduğu ortaya çıktı.

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem (AA)

USULSÜZ EMSAL ARTIŞI TESPİT EDİLDİ

Sabah'ın haberine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde görev yapan CHP'li eski Belediye Başkanı Turgay Erdem'in rüşvetten aldığı ev ve dükkanı o dönemki sevgilisinin üzerine yaptığı tespit edildi. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması Emin Adanur'un ifadesinin ardından, Erdem'in Bakgör Yapı isimli firmasının Balat Mahallesi'nde yapılan bir projesi için usulsüz emsal artışı yaptırdığı belirlendi. Firmanın bu artış karşısında eski Belediye Başkanı Erdem'e bir adet daire ve bir dükkanı rüşvet olarak verdiğini ileri sürdü.

TAŞINMAZLARI SEVGİLİSİNİN ÜZERİNE YAPMIŞ

Adanur, ifadesinde Turgay Erdem'in o dönem Serpil Erdem ile evliyken uzun bir süre Zeynep Terzioğlu ile birlikte olduğunu iddia etti. Adanur, CHP'li Erdem'in rüşvet olarak aldığı taşınmazları o dönemki sevgilisi Zeynep Terzioğlu üzerine yaptığını vurguladı.

Turgay Erdem'in o dönem ev ve dükkanı "Başıma bir şey gelmesin" diyerek üzerine almak istemediği ve bu durumu daha sonra tapudan öğrendiğini belirtti.

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ve o dönemki sevgilisi Zeynep Terzioğlu (Fotoğraf: Nilüfer Belediyesi)


"TAPULARI ÜZERİNE ALMASININ ARDINDAN DEVRETTİ"

Adanur, o dönem Nilüfer Belediyesi'ne ait bir kütüphanede memur olarak çalışan Terzioğlu ile iletişime geçtiğini belirterek, " Sen memursun. Ekonomik olarak her şeyin belli. Bir memur olarak Balat Mahallesi'nde bir dükkan ve bir daireyi üzerine alman manyaklık" dediğini belirtti.

Adanur'un bu sözleri üzerine panikleyen Terzioğlu'nun, "Araştırırlarsa çıkar mı?" diye sorduğunu aktardı. Adanur'un bunun tapu kayıtlarından çıkacağımı söylemesi üzerine Terzioğlu'nun söz konusu iki tapuyu başka şahısların üzerine devrettiğini söyledi.

Erdem ve Terzoğlu 2021 yılında evlendi. Foto: Sosyal medya)

BOŞANMASININ ARDINDAN SEVGİLİSİYLE EVLENDİ

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in ilk eşi Serpil Erdem'den 2021 yılında boşanmasının ardından bir hafta sonra sevgilisi Zeynep Terzioğlu ile ikinci kez dünya evine girdi.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın