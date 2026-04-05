CHP'nin öngörüsüz dış politika anlayışı: Büyük bir stratejik hata

Bölgedeki yayılmacı tehlikeyi her fırsatta dile getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in saldırganlığının sınır tanımayacağını vurgulayarak , "İsrail yönetiminin Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer açık sözlü söylüyorum; bizim vatan topraklarımız olacaktır. Yani işgal, terör ve saldırganlık hemen yanı başımızdadır," ifadelerini kullandı. Erdoğan, bu sözleriyle Türkiye'nin savunma stratejisinin neden bölge merkezli olması gerektiğini en üst perdeden hatırlatmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin aylar öncesinden dikkat çektiği küresel riskler, ABD-İsrail-İran hattında patlak veren savaşla birlikte somut bir tehdit haline gelirken; CHP'nin öngörüsüz dış politika anlayışı Türk siyaset tarihine "büyük bir stratejik hata" olarak geçti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, hükümetin Ortadoğu'daki bölgesel savaş tehlikesine yönelik uyarılarını "manipülasyon" ve "gündem değiştirme çabası" olarak nitelendirmesi, sahadaki gerçeklerle bir kez daha yalanlandı.

DEVLET BAHÇELİ: "ANKARA'YI ETKİLEMEZ DEMEK CAHİLLİKTİR"

MHP Lideri Devlet Bahçeli de komşu ülkelerdeki istikrarsızlığın Türkiye'nin milli güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, "Tahran'a, Bağdat'a, Şam'a ve el cümle diğer komşu ülke başkentlerine atılan bombaların Ankara'ya etkisi olamayacağını iddia etmek için ya cahil ya da görevli bir işbirlikçi olmak kafidir" sözleriyle aktardı. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecinin de bu küresel kuşatmayı yarmak adına başlatılan hayati bir adım olduğuna dikkat çekmişti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN "GÜNDEM DEĞİŞTİRME" İDDİASI BOŞA ÇIKTI

Hükümetin tüm bu vizyoner uyarılarına karşı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananları basit bir iç siyaset malzemesi olarak görmeyi tercih etmişti. Özel, "Sayın Bahçeli de Sayın Erdoğan da ülkede konuşulan konulardan rahatsızlar. Gündem değiştirmek için manipülasyon yapıyorlar. İktidar partisi tarafından yapılan bu manipülasyonu milletimize şikayet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ancak bugün gelinen noktada bölge ateş çemberine dönerken, Özel'in "geç de olsa" gerçekleri görmesi, muhalefetin dış politikadaki zafiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

"GÖZLERİNİ KAPATTILAR"

Muhalefetin geçmişte de benzer hatalar yaptığını hatırlatan uzmanlar, CHP'nin her stratejik hamleye "bataklık" ya da "gereksiz" diyerek karşı çıktığını vurguladı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan bir vatandaş, "Kendi coğrafyamızda olup bitenlere gözlerini kapattılar. Ortadoğu'ya bataklık dediler, Libya'da bizim ne işimiz var dediler, Azerbaycan'a cihatçı çeteler gönderiliyor dediler. Dünya yanıyor, onlar mahalle yanarken saçını tarayan mahalle güzeline benziyorlar" sözleriyle muhalefetin vizyonsuzluğunu eleştirdi. CHP yönetiminin günübirlik politikalarla Türkiye'nin bekasını ilgilendiren meseleleri okuyamaması, kamuoyunda tepki çekmeye devam ediyor.