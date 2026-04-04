İlber Ortaylı'nın ailesinden Başkan Erdoğan'a teşekkür

ORTAYLI'NIN AİLESİNDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR Usta ismin vefatının ardından ailesi, taziye sürecinde gösterdiği yakın ilgi ve destek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Aile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TEŞEKKÜR Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a

İlber Ortaylı'nın vefatı sonrasında göstermiş oldukları yakın ilgi ve acımızı paylaştıkları için en içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız. Bu zor günümüzde cenaze merasiminin düzenlenmesindeki destekleri için başta İstanbul Valisi Sayın Davut Gül olmak üzere, Valilik çalışanlarına, İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel ve İstanbul Müftülüğüne de içtenlikle teşekkür ederiz. Ortaylı Ailesi" ifadelerine yer verdi.

Türk tarihçiliğinin en büyük isimlerinden, "Yaşayan Kütüphane" Prof. Dr. İlber Ortaylı, 79 yıllık ömrünün ardından derin bir ilim mirası bırakarak geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrıldı. Avusturya'daki bir göçmen kampında başlayan 79 yıllık o büyük yolculuk, Türk milletinin hafızasında silinmez izler bırakarak nihayete erdi.

GÖÇMEN KAMPINDAN İLİM ZİRVESİNE

Tarihler 21 Mayıs 1947'yi gösterdiğinde, II. Dünya Savaşı sonrası Avusturya'da bir göçmen kampında Kırım Tatarı bir ailenin evladı olarak dünyaya geldi. Kader, onu daha o günlerde tarihle iç içe geçecek bir yolculuğa hazırlıyordu. Henüz 2 yaşındayken geldiği İstanbul, ileride onun kaderini yazacak; Ankara'daki Etlik İlkokulu'nda başlayan eğitim hayatı, sıradan bir öğrencinin değil, tarihin kapılarını aralayan bir dehanın ayak sesleri olacaktı.

DÜNYANIN DERS DİNLEDİĞİ BİR ANLATICI

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitiren Ortaylı, akademik yolculuğunu Türkiye sınırlarının dışına taşıdı. Dünyanın önde gelen üniversitelerinde Osmanlı tarihinden modern Türkiye'ye kadar geniş bir yelpazede dersler verdi. O sadece bir tarihçi değil, tarihin tozlu sayfalarını canlandıran bir anlatıcıydı. Konferanslarında öğrencilerine, "Tarih bilmeyen milletin pusulası olmaz" sözleriyle seslenerek binlerce genç dimağın yoluna ışık tuttu.

YAŞAYAN KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR ELÇİSİ

7 yıl boyunca Topkapı Sarayı Müzesi'nin müdürlüğünü yürüterek ecdat mirasına sahip çıktı. Almanca, Rusça, İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere pek çok dile hakimiyetiyle "Yaşayan Kütüphane" unvanını kazandı. 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Ortaylı, uluslararası alanda da Rusya Lideri Putin tarafından verilen Puşkin Ödülü ile akademik saygınlığını tescilledi.

BİR KÜTÜPHANE KAPANDI!

"Fatih Sultan Mehmed", "Avrupa ve Biz", "Son İmparatorluk Osmanlı" gibi başucu eserleriyle ilim dünyasına yön veren İlber Ortaylı, arkasında silinmez bir isim ve dev bir miras bıraktı. Bir âlimin vefatı sadece bir insanın ölümü değil, bazen bir kütüphanenin kapanmasıdır. Hayatını tarihe adayan İlber Ortaylı, yazdığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle nesilden nesile yaşamaya, Türk tarihinin pusulası olmaya devam edecek.