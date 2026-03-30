Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle 500 bin TL'lik tazminat davası açıldığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Özel'in 29 Mart 2026 tarihinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan'ı hedef alan ifadeleri üzerine, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin lira tutarında manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.

Öte yandan, aynı konuşma gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.