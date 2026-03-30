MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye arınma çağrısı! 4S'ye sıkıştılar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisini ziyaret eden bir grup gazeteciye açıklamalar yaparak CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Bahçeli, ana muhalefetin son yıllarda yolsuzluk, şaibe ve rüşvet başta olmak üzere içinde bulunduğu duruma ilişkin arınma ve şeffaflık ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

"ORTA DOĞU'DA YENİ BİR JEOPOLİTİK HAT OLUŞTURABİLİR"

Bahçeli gazetecilere yaptığı açıklamasında FETÖ'nün yeniden hareketlendiğini belirterek, terörsüz Türkiye sürecinde beklemenin bir anlamı olmadığını aktardı. Orta Doğu'daki savaş da değinen Bahçeli, "Bu denklemde Suriye ve Lübnan birlikte hareket edebilir. Bu, Orta Doğu'da yeni bir jeopolitik hat oluşturabilir." dedi.

"CHP KENDİ ARINMASINI YAPMALI"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk siyasetinin arınma ve durulmaya ihtiyacı olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Toplumu huzurla bir arada tutan ahlaki değerler vardır. Bunların korunması gerekir. Aksi halde kirlenme yaygınlaşır. Siyaset bu işin sorumlu sahasıdır. Türk siyaseti de benzer bir arınma sürecine ihtiyaç duyuyor. Bu, tüm partiler için geçerli.

Siyasette arınmaya ve durulmaya tüm partilerin ihtiyacı vardır. Siyaset daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalı.

MHP bu konuda her zaman üstüne düşeni yapmıştır; en ufak bir olay iddia olduğunda üstüne gider kim olursa olsun gerekli arınmayı yapar.

Bu konuda şu an için ana muhalefetin buna ihtiyacı fazlasıyla vardır. CHP kendi arınmasını yapmalı toplumun hassasiyetlerine göre arınmalı ve durulmalıdır." ifadelerini kullandı.