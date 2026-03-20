MHP lideri Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in kabrine bayram ziyareti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in Ankara'daki kabrini ziyaret etti. Yağmurlu bir bayram sabahında gerçekleşen ziyarette, dualar eşliğinde Türkeş'in mezarına kırmızı ve beyaz karanfiller bırakan Bahçeli, ziyaret sonrası basın mensuplarına gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Bahçeli, hem bölgedeki çatışmalara dikkat çekti hem de "Terörsüz Türkiye" vizyonunun önemini vurguladı.
Başkent Ankara'da bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in kabrine gelen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye, parti kurmayları ve çok sayıda partili eşlik etti.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından Bahçeli, Türk bayrağının renklerini simgeleyen kırmızı ve beyaz karanfilleri kabre tek tek bıraktı.
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun aktardığı bilgilere göre, MHP lideri her bayram olduğu gibi bu bayramda da geleneği bozmayarak ilk ziyaretini Türkeş'in kabrine gerçekleştirdi.
"GÜÇLÜ TÜRKİYE" VE BİRLİK MESAJI
Ziyaretin ardından mikrofonların başına geçen Devlet Bahçeli, Türk milletinin ve İslam aleminin bayramını kutlayarak söze başladı. Bahçeli, "Mübarek Ramazan Bayramı'nı milletçe geçirmiş bulunduk. Şimdi bayramı idrak etmekteyiz. Bayramı hüzünlü ve üzüntülü bir şekilde karşılamaktayız" ifadelerini kullandı. Bölgesel gelişmelere ve küresel çapta yaşanan huzursuzluklara değinen Bahçeli, "Ülkemizin çevresindeki gelişmeler ve çok yönlü siyasi çatışmaların dışında, ülkeler arasındaki çatışmaların yaygınlaştığı bir ortamda yeni bir bayram dönemine girmekteyiz" sözleriyle bölgesel istikrarsızlığa dikkat çekti.
MECLİS'TE "AĞIZ BİRLİĞİ" ÇAĞRISI
Gelecek döneme ilişkin umutlu mesajlar veren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Önümüzdeki dönem, bayram sonrası dönem Türkiye için yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli hizmetlerin ve adımların atılacağı bir Türkiye olacaktır" şeklinde konuştu. Siyasi partilerin Türkiye'nin temel meselelerinde ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Meclis'te temsil edilen partilerin ise verimli ve etkin çalışmalarıyla Türkiye'nin tüm meselelerini çözebilecek bir görüş birliği, ağız birliği içerisinde olmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİ
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Bahçeli'nin dün paylaştığı bayram mesajındaki kritik "Terörsüz Türkiye" vurgusunu da hatırlattı. Bahçeli'nin mesajında yer alan, terörsüz Türkiye hedefinin Türk milletinin yeni yüzyıldaki bayramı ve kışı olmayan bahar mevsimi olduğunu belirttiği kaydedildi. Konuşmasının sonunda sağanak yağmur altında görev yapan basın mensuplarına teşekkür eden Bahçeli, "Yağmurda sizi fazla ıslatmak istemiyorum" diyerek açıklamasını sonlandırdı.