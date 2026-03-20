MHP lideri Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in kabrine bayram ziyareti

Başkent Ankara'da bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in kabrine gelen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye, parti kurmayları ve çok sayıda partili eşlik etti.

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun aktardığı bilgilere göre, MHP lideri her bayram olduğu gibi bu bayramda da geleneği bozmayarak ilk ziyaretini Türkeş'in kabrine gerçekleştirdi.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE" VE BİRLİK MESAJI

Ziyaretin ardından mikrofonların başına geçen Devlet Bahçeli, Türk milletinin ve İslam aleminin bayramını kutlayarak söze başladı. Bahçeli, "Mübarek Ramazan Bayramı'nı milletçe geçirmiş bulunduk. Şimdi bayramı idrak etmekteyiz. Bayramı hüzünlü ve üzüntülü bir şekilde karşılamaktayız" ifadelerini kullandı. Bölgesel gelişmelere ve küresel çapta yaşanan huzursuzluklara değinen Bahçeli, "Ülkemizin çevresindeki gelişmeler ve çok yönlü siyasi çatışmaların dışında, ülkeler arasındaki çatışmaların yaygınlaştığı bir ortamda yeni bir bayram dönemine girmekteyiz" sözleriyle bölgesel istikrarsızlığa dikkat çekti.