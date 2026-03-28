Bahçeli işgalci devlet için çağrısını yeniledi: Rejim değişikliği İsrail'den başlamalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu’nun açılış töreninde yaptığı konuşmada bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Özellikle ABD-İsrail-İran üçgenindeki gerilime dikkat çeken Bahçeli, Türkiye’nin barışın tesisi için diplomatik temaslarını sürdürdüğünü vurgularken "Rejim değişikliği olacaksa İsrail'den başlanmalı." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partideki görevinden istifa etti . Dün akşam saatlerinde gerçekleşen istifa, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye soruldu. MHP lideri, Yönter'in istifasının küskünlüğe dayalı olmadığını söyledi.

"AKADEMİK KARİYERİNE AĞIRLIK VERECEK"

Yönter'in MHP'ye değerli katkıları olduğunu söyleyen Bahçeli, "İzzet bey, akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bugün kazanmış olduğu doktora sıfatını daha ileriye taşımak için müsaade istemişlerdir." diye konuştu. Bahçeli, Yönter'in ayrıldığı koltuğa kısa süre içinde bir görevlendirme yapacaklarını da söyledi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sayın İzzet Yönter bey, genel başkan yardımcılığı görevinden ayrıldı. Kendisinin değerli katlıları olmuştur. Sayın İzzet bey, önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bugün kazanmış olduğu doktora sıfatını daha ileriye taşımak için müsaade istemişlerdir. İstifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir. Kendisine akademik kariyerinde başarılar diliyorum. Kısa bir süre içerisinde değerli bir kardeşimiz sorumluluğunu üstlenecek. Her şeyin hayırlısını düşünmek lazımdır.

ORTADOĞU'DAKİ SAVAŞ

"Türkiye Cumhuriyeti devleti, bölgedeki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Bugüne kadar uygulamış olduğu değerlendirmeler ışığında çevre ülkeler dahil olmak üzere dünyada ülkeler arası çatışmaya fırsat vermeyecek bir barış ortamının, huzur ortamının gerçekleşmesi için çaba sarf ediyor.

"ERDOĞAN VE FİDAN'A BARIŞ YOLUNDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Barışın sağlanması, silahların susması açısından önemli temaslarda bulunuluyor. Allah'a çok şükür çevrede önemli şiddet olayları olmakla beraber Türkiye'yi birlik ve beraberlik içerisinde savaşın dışında tutan bir anlayışla muhafaza etmişlerdir. Değerli yönetime, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımıza başarılar diliyorum. Temennimiz silahların susmasıdır. Bir rejim değişikliği olacaksa bu rejim değişikliği İsrail'den başlamalı. İsrail'in karanlık emelleri son bulmalı. ABD yönetimi çok konuşuyor, çok farklı şeyler söylüyor." dedi.