İsrail can damarından vuruldu! İşte saldırının odak noktası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Orta Doğu’da tansiyon düşmek bilmiyor! Hizbullah ve İran’ın koordineli operasyonuyla İsrail’in en kritik enerji tesislerinden biri olan Hayfa’daki petrol rafinerisi ikinci kez hedef alındı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, stratejik önemiyle dikkat çeken dev tesiste çıkan yangını ve İsrail ordusunun ilk kez itiraf ettiği ağır yaralı bilançosunu bölgeden aktardı. İşte savaşın seyrini değiştirecek enerji savaşının tüm detayları...

Saldırının detaylarını paylaşan Emine Kavasoğlu, "Hizbullah ve İran'ın koordineli bir saldırısı sonrasında Hayfa'daki dev rafinerisi ikinci kez hedef alındı, dünden bu yana hem kuzeye hem güneye yönelik çok şiddetli saldırılar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İSRAİL CAN DAMARINDAN VURULDU

Bölgedeki son durumu aktaran Kavasoğlu, "Şu an itibarıyla yangın kontrol altına alınmış durumda ama hala içeride itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor" sözleriyle bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini belirtti.

İSRAİL EKONOMİSİNİN MERKEZİ HEDEFTE

Vurulan rafinerinin stratejik önemine vurgu yapan Kavasoğlu, "Burası yaklaşık 2200 dönümlük dev bir alanı kapsıyor ve İsrail pazarının yüzde 60 ila 70'ini karşılayan, yılda 9.8 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip hayati bir tesis" dedi. Tesisin sadece yakıt değil sanayi için de kritik olduğunu belirten Kavasoğlu, "Rafineride ham petrolün yanı sıra polimerler ve aromatikler de üretiliyor; bu yüzden ulaşımdan sanayiye, tarımdan savunmaya kadar İsrail için hayat damarı niteliği taşıyor" ifadelerini kullandı.

İSRAİL ORDUSUNDAN TARİHİ İTİRAF: 261 ASKER YARALI

Savaşın insani bilançosuna dair ilk kez bu kadar net verilerin paylaşıldığını söyleyen Kavasoğlu, "İsrail ordusu, bir ilke imza atarak 22'si ağır olmak üzere 261 askerin yaralandığını açıkladı; bugüne kadar böyle net bir bilgi paylaşılmamıştı" sözleriyle aktardı. Hizbullah'ın saldırı gücüne dikkat çeken Kavasoğlu, "Bugüne kadar Hizbullah tarafından İsrail'e 5 binden fazla roket, füze ve dron saldırısı gerçekleştirildi" dedi.

ABD'DEN CEPHANE KÖPRÜSÜ VE ENERJİ SAVAŞI KORKUSU

Savaşın küresel etkilerine ve lojistik desteğe değinen Kavasoğlu, "Savaşın başından bu yana 200'den fazla Amerikan uçağı İsrail'e cephane getirdi, İsrail ise hava savunma füzesi üretimini üç katına çıkardı" ifadelerini kullandı. Donald Trump'ın enerji savaşı konusundaki endişelerinin İsrail basınında geniş yer bulduğunu belirten Kavasoğlu, "İsrail tarafında enerji noktalarının vurulmaması yönünde uyarılar olsa da dünden bu yana karşılıklı olarak stratejik enerji merkezleri hedef alınmaya devam ediyor" sözleriyle aktardı.

HAYFA LİMANI: STRATEJİK HEDEF TAHTASI

Hayfa'nın İsrail için neden vazgeçilmez olduğunu anlatan Kavasoğlu, "Hayfa Limanı İsrail'in dünyaya açılan kapısı ve deniz kuvvetleri komutanlığına ait denizaltı filolarının bulunduğu merkez olması sebebiyle saldırıların odak noktası haline geldi" dedi. Kavasoğlu son olarak, "Saldırılar artık stratejik bir enerji savaşına dönüşmüş durumda; Hayfa üst üste hedef alınmaya devam edecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

