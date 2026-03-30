İsrail can damarından vuruldu! İşte saldırının odak noktası
Orta Doğu’da tansiyon düşmek bilmiyor! Hizbullah ve İran’ın koordineli operasyonuyla İsrail’in en kritik enerji tesislerinden biri olan Hayfa’daki petrol rafinerisi ikinci kez hedef alındı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, stratejik önemiyle dikkat çeken dev tesiste çıkan yangını ve İsrail ordusunun ilk kez itiraf ettiği ağır yaralı bilançosunu bölgeden aktardı. İşte savaşın seyrini değiştirecek enerji savaşının tüm detayları...
Saldırının detaylarını paylaşan Emine Kavasoğlu, "Hizbullah ve İran'ın koordineli bir saldırısı sonrasında Hayfa'daki dev rafinerisi ikinci kez hedef alındı, dünden bu yana hem kuzeye hem güneye yönelik çok şiddetli saldırılar devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Bölgedeki son durumu aktaran Kavasoğlu, "Şu an itibarıyla yangın kontrol altına alınmış durumda ama hala içeride itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor" sözleriyle bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini belirtti.