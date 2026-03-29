CHP’de rezalet zırhı! Suçüstü yakalanma arsızca savunma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP’li Uşak Belediyesi’ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Özkan Yalım Ankara’daki bir otelde 21 yaşındaki sevgilisiyle yakalandı. Yalım’ın belediye personelinden iki sevgilisinin olduğu, yüksek maaş verdiği bu kişilerin hiç işe gitmedikleri saptandı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün “CHP’de seks skandalı ve yolsuzlukların ‘ortak sırrı’” başlıklı yazıyı köşesine taşıdı. Övür, “Artık karşımızda, tacizciyi alkışlayan, suçüstü rüşvetle yakalananı sahiplenen 'arsız' bir siyasetçi sınıfı var” ifadelerini kullandı. İşte detaylar…

CHP'li belediyelere ilişkin yolsuzluk ve rüşvet operasyonları devam ediyor. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde operasyonlar düzenlendi. Yalım dahil 13 şüpheli gözaltına alındı.

CHP'Lİ YALIM 2. TELEFONUNU KIZ ARKADAŞININ İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLADI

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Açıklamada; Uşak Belediyesi tarafından şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı, ihale konusu ile alakalı kurulacak yeni işletmelerde Belediye Başkanı'nın aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği iddia edildi.

BAĞIŞ ADI ALTINDA NAKİT PARA TRAFİĞİ

Belediye başkan yardımcılarının Uşak Spor'a yardım/bağış adı altında şahsi hesaplarına yüksek miktarlarda para topladıkları, belediye başkanı Yalım'ın makamına bağış adı altında nakit şekilde paraların getirildiği ve makbuz düzenlenmeksizin özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiğinin aktarıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Belediye başkanı, yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarına giderek harcama yaptıkları ve bu harcamaların temsil / ağırlama giderleri adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödendiği, Yalım'ın yolsuz şekilde elde ettiği mallarına operasyonda el konulabileceği ihtimalini düşünerek üzerine kayıtlı mal varlığının tamamını 2025 yılı içerisinde şoförü olarak çalışan Cihan Aras'a devrettiği, Yalım'ın gönül ilişkisi bulunan A.A isimli şahsı 2024 yılında yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak şahsın fiilen belediyede görev yapmadığı, kendisine ait olan Yalım Garden Tesislerinde fiilen çalışan personellerin belediye kadrosunda çalışan olarak gösterildiği ve sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği, Yalım'ın iş insanı olan E.A.'dan belediyeye 10 adet araç istediği ancak E.A.'nın 3 adet araçtan fazla almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A.'nın sahibi olduğu AVM'nin mevzuata uygun olmadığından bahisle mühürlendiği ve 65 milyon TL para cezası kesildiği yönündeki müşteki ve gizli tanık beyanları üzerine "Rüşvet", "İrtikap" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçları yönünden başlatılan soruşturmada müşteki ve tanık beyanlarına konu isnatlar kapsamında ilgili şahıslar arasında yoğun HTS ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğu, MASAK raporları kapsamında şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin/mal varlığı alımlarının, nakit para yatırma/çekme işlemlerinin, yurtdışı şirketler/şahıslar tarafından gönderilen yüksek tutarlı swift transferlerin bulunduğu, şüpheli şahısların gerçekleştirmiş olduğu finansal işlemlerin hacim ve sıklığı ile mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu, tanık ve müşteki beyanlarının elde edilen teknik ve mali verilerle uyumlu olduğu tespit edildi."

VARLIĞINI ŞOFÖRÜNE DEVRETTİ
Özkan Yalım'ın rüşvet paraları sayesinde elde ettiği malları operasyonda el konulma kaygısıyla 2025 yılında şoförü Cihan Aras'a devrettiği ortaya çıktı. Ayrıca evli ve 3 çocuk babası olan Yalım'ın 2 sevgilisi olduğu öğrenilirken A.A. isimli kadının 2024'te yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak fiilen görev yapmadığı, S.A.'nın da belediye personeli olduğu tespit edildi.

Savcılık ilgili kişiler arasında yoğun iletişim trafiği ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğunu belirledi. MASAK raporlarında ise şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu saptandı. Gerçekleşen finansal işlemlerin mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirilmesi yapıldı.

SEVGİLİSİNİN İÇ ÇAMAŞIRINDA TELEFON BULUNDU
Özkan Yalım, Ankara'daki bir otelde 21 yaşındaki sevgilisi S.A. ile birlikte yakalandı. Otel kaydı olmayan genç kadın talimat üzerine gözaltına alındı. Diğer sevgilisi A.A.'nın ise Kocaeli'nde gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltı işlemleri esnasında kapıyı havluya sarılı bir şekilde açan Yalım üzerini değiştirmek için polislerden müsaade istedi. Sonrasında ise Yalım, odaya giren ekiplere şifresini açarak telefonunu teslim etti. Ancak yapılan aramada S.A.'nın iç çamaşırına saklanmış halde Yalım'a ait ikinci bir telefon bulundu. İçerisinde soruşturmaya konu olaylarla ilgili delillerin olduğu düşünülen telefon ekipler tarafından alındı.

CHP'DE SEKS SKANDALI VE YOLSUZLUKLARIN 'ORTAK SIRRI'

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugün konuyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. Övür yazısında "Artık karşımızda, tacizciyi alkışlayan, suçüstü rüşvetle yakalananı sahiplenen 'arsız' bir siyasetçi sınıfı var." ifadelerini kullandı. İşte detaylar:

Dünyayı tehdit eden çılgın savaş ortamında ne kadar dönüp bakmamaya çalışsak da CHP'li belediyelerdeki rezillikleri görmezden gelmek mümkün değil. Ama daha vahim olan, milyon dolarlık rüşvetler, yolsuzluklar, zenginleşmeler, kamu parasıyla çapkınlıklar ya da genç kızlara yapılan çirkin tacizler değil, bütün bunları "siyasioperasyon" diye savunma arsızlığı...

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğluEski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
Akıl alır gibi değil... Belki başlangıçta, "suç örgütü lideri" ya da rüşvet paralarıyla siyaseti dizayn eden İmamoğlu'nu "Cumhurbaşkanı adayımız" diye yutturmaları etkili oldu ama artık "Bu kadarı da olmaz" denilen bir noktaya gelindi.
Şu tabloya bakın, önce "çocuğakarşı cinsel taciz" suçuyla tutuklanan Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye sahip çıkıldı. Bunu da bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı:
"O kişinin cep telefonu alınmış.Cep telefonu içinden, yalan olduğunada yüzde bir milyon eminiz ama'Filanca kadına bu ayıp mesajlaratılmış, bilginiz olsun' diye basına servis ediyor."

Sanki cep telefonu o belediye başkanına ait değilmiş ve o kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlatmamış gibi Özgür Özel bu rezilliği sahiplendi.
Aynı şeyi Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım rezilliğinde de görüyoruz. Gerçi Özel, uzun uzun görüntüleri eleştirdi ve "Ben özür diliyorum milletimden bu rezillikler olduğu için ve maalesef bu kadar kirli bir savaşta bunlara bu rezilliği yapacak bir alan açtığımız için büyük sıkıntı içindeyim" dedi ama CHP Sözcüsü Zeynel Emre tam tersi skandalı savundu:
"CHP'li seçilmişlere yönelikgözaltı kararlarına bir yenisidaha eklenerek Uşak BelediyeBaşkanımız Özkan Yalım gözaltınaalınmıştır. Seçilmişlerimizin yanındayız, geri adım atmayacağız."


İşin sırrı tam da bu "Geri adımatmayız" sözünde saklı. Herkes merak ediyor, bunca operasyona, suçüstü yakalanmalara, açılan davalara rağmen CHP'li belediye başkanları, yerel bürokratları neden pervasız, hatta arsız bir biçimde kurdukları yasadışı ilişkilerini sürdürüyor?
Bırakın utanmayı korkuları da yok.
Çünkü biliyorlar, CHP yönetimi suçüstü yakalansalar bile "Geri adımatmıyoruz" diyerek arkalarında duracak. Aslında CHP yönetimi onların ne yaptıklarını ve ne yapabileceklerini başından beri iyi biliyor. Seçtirdikleri bu belediye başkanlarının düne kadar nerede, nasıl yaşadıklarını, sonra nasıl zengin bir hayata kavuştuklarını da iyi biliyor.

CHP lideri Özgür ÖzelCHP lideri Özgür Özel
Bu yüzden Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın İzmir'de bir başka sevgilisinin çıkması da şaşırtıcı değil. Buna, Özel-İmamoğlu CHP'sinde "yenimoda belediyecilik" deniyor. Bu da sadece başkanlarla sınırlı değil, örneğin İzmir'in Bornova, Bayraklı, Çiğli'sinde birçok ünlü CHP'linin de adı geçiyor. Anlayacağınız bankamatik sistemi birçok belediyede uygulanan bir sistem.

Bu model siyaset tarzı CHP'yi siyaset dışı bir yere taşıdı. Artık karşımızda yolsuzluktan yargılanana Nâzım Hikmet muamelesi çeken, tacizciyi alkışlayan, suçüstü rüşvetle yakalananı sahiplenen "arsız" bir siyasetçi sınıfı var.
Bu ekibin CHP'den ihraç ettikleri gazeteci Barış Yarkadaş, bu rezilliği şöyle yorumluyor:
"Evli ve 3 çocuklu bir siyasetçidünyanın neresinde olursa olsunböyle bir rezalete karıştıysa çıkaristifa eder ve toplumdan özür diler.Partisinden de hemen ihraç edilir.Peki siz ne yapıyorsunuz? Bu seksskandalını savunmakla yetinmiyor,üstüne bir de miting yapıyorsunuz.Uşak'ta çadır kurup adına da 'Demokrasi Nöbeti' diyorsunuz."

Gördüğünüz gibi CHP'de siyaset değil başka şey üretiliyor. Bu yüzden dikkat ederseniz CHP sosyolojisinde CHP tarihinde hiç olmadığı kadar, genç siyasetçi Mehmet Ali Yüksel'in seslendirdiği "Ahlaki üstünlüğü kaybettik" tezi tartışılıyor.

