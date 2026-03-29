CHP’de rezalet zırhı! Suçüstü yakalanma arsızca savunma

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Akıl alır gibi değil... Belki başlangıçta, "suç örgütü lideri" ya da rüşvet paralarıyla siyaseti dizayn eden İmamoğlu' nu "Cumhurbaşkanı adayımız" diye yutturmaları etkili oldu ama artık "Bu kadarı da olmaz" denilen bir noktaya gelindi. Şu tabloya bakın, önce "çocuğa karşı cinsel taciz" suçuyla tutuklanan Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede' ye sahip çıkıldı. Bunu da bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı: "O kişinin cep telefonu alınmış. Cep telefonu içinden, yalan olduğuna da yüzde bir milyon eminiz ama 'Filanca kadına bu ayıp mesajlar atılmış, bilginiz olsun' diye basına servis ediyor."



Sanki cep telefonu o belediye başkanına ait değilmiş ve o kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlatmamış gibi Özgür Özel bu rezilliği sahiplendi.

Aynı şeyi Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım rezilliğinde de görüyoruz. Gerçi Özel, uzun uzun görüntüleri eleştirdi ve "Ben özür diliyorum milletimden bu rezillikler olduğu için ve maalesef bu kadar kirli bir savaşta bunlara bu rezilliği yapacak bir alan açtığımız için büyük sıkıntı içindeyim" dedi ama CHP Sözcüsü Zeynel Emre tam tersi skandalı savundu:

"CHP'li seçilmişlere yönelikgözaltı kararlarına bir yenisidaha eklenerek Uşak BelediyeBaşkanımız Özkan Yalım gözaltınaalınmıştır. Seçilmişlerimizin yanındayız, geri adım atmayacağız."



İşin sırrı tam da bu "Geri adımatmayız" sözünde saklı. Herkes merak ediyor, bunca operasyona, suçüstü yakalanmalara, açılan davalara rağmen CHP'li belediye başkanları, yerel bürokratları neden pervasız, hatta arsız bir biçimde kurdukları yasadışı ilişkilerini sürdürüyor?

Bırakın utanmayı korkuları da yok.

Çünkü biliyorlar, CHP yönetimi suçüstü yakalansalar bile "Geri adımatmıyoruz" diyerek arkalarında duracak. Aslında CHP yönetimi onların ne yaptıklarını ve ne yapabileceklerini başından beri iyi biliyor. Seçtirdikleri bu belediye başkanlarının düne kadar nerede, nasıl yaşadıklarını, sonra nasıl zengin bir hayata kavuştuklarını da iyi biliyor.