CHP'li başkan sevgilisiyle otel odasında yakalanmıştı! Özgür Özel skandalı aklamaya çalıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri esir alan yolsuzluk ve rüşvet sarmalına bir yenisi daha eklendi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düğmeye bastığı dev operasyonla, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın kirli çamaşırları gün yüzüne çıktı. Ankara’da bir otel odasında 21 yaşındaki sevgilisiyle, üzerinde sadece havlu varken polise yakalanan Yalım’ın, belediye kasasını sevgililerine peşkeş çektiği belgelendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Özkan Yalım’a sahip çıktı. O görüntüleri ‘Özel hayat’ diyerek aklamaya çalışan Özel, SABAH Gazetesi’ni hedef aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturması, CHP'li belediyelerdeki çürümeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP'Lİ YALIM 2. TELEFONUNU KIZ ARKADAŞININ İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLADI

YOLSUZLUK VE RÜŞVET BATAĞINDA SICAK TEMAS

Soruşturma çerçevesinde, 57 yaşındaki Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "Rüşvet", "İrtikap" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından adli işlem başlatıldı. Yolsuzluk ağının sadece Uşak ile sınırlı kalmadığı, Ankara ve Kocaeli illerini de kapsayan dev bir operasyon zincirine dönüştüğü bildirildi.

ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI OPERASYON: 12 GÖZALTI

Emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu, dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Ateş hattındaki operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu toplam 12 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun her anı, yolsuzluk şebekesinin nasıl bir ağ kurduğunu kanıtlar nitelikteydi.

OTEL ODASINDA HAVLUYLA GELEN SKANDAL YAKALANMA

Ankara'daki lüks bir otelde konaklayan Özkan Yalım, polisin kapıyı çalmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Şafak operasyonuyla odasına girilen Yalım'ın, kapıyı sadece bir havluya sarılı şekilde açtığı öğrenildi.

Dehşet anlarına sahne olan o dakikalarda Yalım, polis ekiplerinden üzerini değiştirmek için müsaade istedi. Ancak asıl skandal, odada Yalım ile birlikte bulunan ve otel kaydı dahi yapılmayan 21 yaşındaki S.A. isimli genç kadının varlığıyla patlak verdi. Talimat üzerine genç kadın da gözaltına alındı.

İÇ ÇAMAŞIRINA GİZLENEN "SIR" TELEFON

Polis ekipleri, odada yaptıkları aramada Yalım'ın kendisine uzattığı ve şifresini açtığı telefonu teslim aldı. Ancak tecrübeli ekiplerin dikkati sayesinde, asıl delillerin başka bir yerde olduğu anlaşıldı. Yapılan detaylı aramada, S.A. isimli genç kadının iç çamaşırına saklanmış halde Yalım'a ait ikinci bir cep telefonu ele geçirildi. Bu telefonun, soruşturmaya konu olan yolsuzluk ve rüşvet trafiğine dair kritik deliller içerdiği değerlendiriliyor.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın bir sevgili otelde diğer sevgili Kocaeli'de yakalandıUşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın bir sevgili otelde diğer sevgili Kocaeli'de yakalandı

BELEDİYE KASASINDAN SEVGİLİLERE "BANKAMATİK" MAAŞI

Skandalın boyutları sadece otel odasıyla sınırlı kalmadı. Yapılan incelemelerde, Özkan Yalım'ın iki sevgilisini de belediyede işe aldığı ortaya çıktı. 2024 yılında kadroya alınan bu iki kadının, belediye binasına ayak dahi basmadıkları, buna rağmen düzenli olarak maaş aldıkları "bankamatik memuru" oldukları belgelendi. Yalım'ın diğer sevgilisi A.A. ise Kocaeli'nde düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyete götürüldü.

ÖZGÜR ÖZEL SKANDALI AKLAMAYA ÇALIŞTI: SABAH GAZETESİNİ HEDEF ALDI

Belediyeleri yolsuzluk batağına saplanan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, her zamanki tavrıyla rüşvetçi başkanlara kalkan oldu. 21 yaşındaki çalışanla otel odasında yakalanan Yalım'a sahip çıkan Özel, rezaleti "özel hayat" kılıfıyla örtbas etmeye çalıştı.

Operasyon görüntülerini yayınlayan SABAH Gazetesi'ni hedef alan Özgür Özel, "Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine karşı sorumludur, partimize karşı sorumludur. Biz de Uşak halkına karşı sorumluyuz. Sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa yaparız. Devletin polis kamerası kapıya gitmiş, içeriye girmiş. Ama milletin özel hayatı millete emanet. Polis kamerası görüntüleri birkaç saat içinde Sabah Gazetesi'nde. Bugün bütün basınlarında, dün buzlayanlar bugün buzlamadan görüntüleri veriyor. Orada kime, ne yanlış yapıldıysa o konuda üstüme ve partime hangi etik sorumluluk düşüyorsa hepsini üstlenmeye ve gereğini yapmaya hazırım" şeklinde konuştu.

SİYASİ KURTARMA OPERASYONU MU?

CHP liderinin "gereğini yapmaya hazırım" sözlerine rağmen, yolsuzluk ve rüşvet iddialarının odağındaki bir isme siper olması kamuoyunda büyük tepki çekti. Belediye imkanlarının kişisel ilişkiler için peşkeş çekilmesi ve rüşvet iddiaları karşısında takınılan bu tavır, "CHP'de yolsuzluk meşrulaştırılıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Bankamatik sevgililere maaş torpiliBankamatik sevgililere maaş torpiliBANKAMATİK SEVGİLİLERE MAAŞ TORPİLİ
Rüşvet kıskacındaki CHP’li başkana otel baskınıRüşvet kıskacındaki CHP’li başkana otel baskınıRÜŞVET KISKACINDAKİ CHP'Lİ BAŞKANA OTEL BASKINI

