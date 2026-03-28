CHP'li başkan sevgilisiyle otel odasında yakalanmıştı! Özgür Özel skandalı aklamaya çalıştı

Soruşturma çerçevesinde, 57 yaşındaki Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "Rüşvet", "İrtikap" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından adli işlem başlatıldı. Yolsuzluk ağının sadece Uşak ile sınırlı kalmadığı, Ankara ve Kocaeli illerini de kapsayan dev bir operasyon zincirine dönüştüğü bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturması, CHP'li belediyelerdeki çürümeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu, dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Ateş hattındaki operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu toplam 12 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun her anı, yolsuzluk şebekesinin nasıl bir ağ kurduğunu kanıtlar nitelikteydi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr-ekran görüntüsü)

OTEL ODASINDA HAVLUYLA GELEN SKANDAL YAKALANMA

Ankara'daki lüks bir otelde konaklayan Özkan Yalım, polisin kapıyı çalmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Şafak operasyonuyla odasına girilen Yalım'ın, kapıyı sadece bir havluya sarılı şekilde açtığı öğrenildi.

Dehşet anlarına sahne olan o dakikalarda Yalım, polis ekiplerinden üzerini değiştirmek için müsaade istedi. Ancak asıl skandal, odada Yalım ile birlikte bulunan ve otel kaydı dahi yapılmayan 21 yaşındaki S.A. isimli genç kadının varlığıyla patlak verdi. Talimat üzerine genç kadın da gözaltına alındı.

İÇ ÇAMAŞIRINA GİZLENEN "SIR" TELEFON

Polis ekipleri, odada yaptıkları aramada Yalım'ın kendisine uzattığı ve şifresini açtığı telefonu teslim aldı. Ancak tecrübeli ekiplerin dikkati sayesinde, asıl delillerin başka bir yerde olduğu anlaşıldı. Yapılan detaylı aramada, S.A. isimli genç kadının iç çamaşırına saklanmış halde Yalım'a ait ikinci bir cep telefonu ele geçirildi. Bu telefonun, soruşturmaya konu olan yolsuzluk ve rüşvet trafiğine dair kritik deliller içerdiği değerlendiriliyor.