Uşak Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: Başkan Özkan Yalım gözaltında

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a yönelik rüşvet iddiaları sonrası düğmeye basıldı. 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, aralarında Yalım’ın da bulunduğu toplam 11 kişi emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında bu sabah Uşak, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Yalım'ın da bulunduğu 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.