Mansur Yavaş hakkında 3. soruşturma izni: İhale süreçleri mercek altında

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) hakkında yürütülen incelemelerde yeni bir aşamaya geçildi. Daha önce konser harcamaları ve imar dosyalarıyla gündeme gelen belediyede, bu kez ihale süreçlerine ilişkin usulsüzlük iddiaları yargıya taşındı. İçişleri Bakanlığı’nın verdiği soruşturma izni sonrası aralarında üst düzey bürokratların da bulunduğu 10 kişi hakkında dava açıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla başlatılan süreçte, ABB yönetimine yönelik üçüncü soruşturma izni verilmiş oldu.

📌 KRİTİK GELİŞME: SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Dosya, Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler, "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanacak.

📊 Olayın Özeti (Hızlı Bakış)

Başlık Detay Soruşturma konusu İhale süreçlerinde usulsüzlük iddiaları Dayanak 2022 Denetim Komisyonu Raporu Soruşturma izni İçişleri Bakanlığı tarafından verildi Yargılanacak kişi sayısı 10 üst düzey bürokrat Suçlama Görevi kötüye kullanma Mahkeme Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi İlk duruşma 18 Mayıs 2026

🧾 SORUŞTURMANIN KAYNAĞI: DENETİM RAPORU

Sürecin temelini, 2022 yılına ait Denetim Komisyonu Raporu oluşturuyor. 2023 yılında ABB Meclisi'ne sunulan raporda:

Fen İşleri Dairesi'nin yürüttüğü ihalelerde

Mevzuata aykırı işlemler yapıldığı

Kamu zararına yol açıldığı

iddiaları yer aldı.

Rapora göre bazı firmaların sunduğu belgelerin gerçeğe aykırı olduğu, buna rağmen ihaleden elenmedikleri tespit edildi.

👤 YARGILANACAK İSİMLER

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte sanık listesi netleşti. Dava kapsamında yargılanacak bazı kritik isimler:

Erol Gündüz (Genel Sekreter Yardımcısı) Yetiş Ali Aslan (Fen İşleri Daire Başkanı) İhale komisyonunda görevli 8 teknik personel

Toplamda 10 kişi sanık olarak mahkemeye çıkacak.

🔍 BİLİRKİŞİ RAPORU: KRİTİK USULSÜZLÜK İDDİALARI

Dosyada yer alan bilirkişi incelemesi, ihale süreçlerine ilişkin dikkat çeken bulgular içeriyor:

⚠️ Tespit edilen başlıca iddialar:

Süresi geçmiş iş deneyim belgelerinin kabul edilmesi

EKAP sisteminde elenmesi gereken tekliflerin geçerli sayılması

İhale şartnamelerinin belirli firmalara göre hazırlanması

Bu bulgular, ihale süreçlerinde sistematik usulsüzlük iddialarını gündeme taşıdı.

🗣️ SİYASİ TARTIŞMA: AÇIKLAMALAR VE ÇELİŞKİLER

ABB Başkanı Mansur Yavaş, daha önce yaptığı açıklamalarda hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığını ifade etmişti. Ancak son gelişmelerle birlikte:

Yeni soruşturma izni verilmesi

Farklı başlıklarda dosyaların bulunduğu iddiaları

siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

📅 İLK DURUŞMA NE ZAMAN?

Sabah'ın haberine göre; Dava sürecinin ilk adımı 18 Mayıs 2026 tarihinde atılacak.

Mahkemenin:

İhale komisyonu üyelerinin sorumluluğunu

Süreçte talimat olup olmadığını

Kamu zararının oluşup oluşmadığını

detaylı şekilde incelemesi bekleniyor.

🔎 SÜREÇ NEREYE GİDİYOR?

Bu dava, sadece hukuki değil aynı zamanda siyasi etkileri yüksek bir süreç olarak değerlendiriliyor. Özellikle:

Yerel yönetimlerde ihale şeffaflığı

Denetim mekanizmalarının etkinliği

Siyasi sorumluluk tartışmaları

önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme gelebilir.

❓ ŞARTNAME MANİPÜLASYONU İDDİASI: ABB'DE KAMU ZARARI MI VAR?

Bu soruşturma neye dayanıyor?

2022 yılı Denetim Komisyonu Raporu'nda yer alan usulsüzlük iddialarına dayanıyor.

Kimler yargılanacak?

Aralarında genel sekreter yardımcısı ve daire başkanının da bulunduğu 10 belediye yetkilisi.

Suçlama nedir?

"Görevi kötüye kullanma".

İlk duruşma ne zaman?

18 Mayıs 2026.

Mansur Yavaş da sanık mı?

Metne göre Yavaş hakkında soruşturma izni bulunuyor ancak bu dosyada sanık listesi içinde yer alan isimler arasında belirtilmedi.

📌 SONUÇ

ABB'ye yönelik ihale soruşturması, başkent siyasetinde yeni bir kırılma noktası oluşturdu. Yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği ve ortaya çıkacak sonuçlar, hem yerel yönetim politikaları hem de kamu ihaleleri açısından belirleyici olacak.