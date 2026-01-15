Ankara'da su çelişkisi! Yavaş’tan "sorun yok’" açıklaması ASKİ’den kesinti ilanı
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte su sıkıntısı yaşanmadığını ve barajların yeterli olduğunu savunurken, aynı saatlerde belediyeye bağlı ASKİ'nin su kesintisi duyurusu yapması kamuoyunda tepkilere neden oldu. Bir yanda 'sorun yok' açıklamaları, diğer yanda kesilen sularla karşılaşan Ankaralılar, belediyenin çelişkili tutumunu eleştirirken ortaya çıkan tablo 'eş zamanlı rezalet' yorumlarına yol açtı.
Giriş Tarihi: 15.01.2026 08:57
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 09:13