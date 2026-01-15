Ankara'da su çelişkisi! Yavaş’tan "sorun yok’" açıklaması ASKİ’den kesinti ilanı

KRİZE "ALGI OPERASYONU" KILIFI

Sabah'ta yer alan habere göre, Mansur Yavaş, yaşanan su krizini inkar ederek, kesintileri "algı operasyonu" olarak nitelendirdi. Yavaş açıklamasında, "Ankara susuz kaldı, evlerde su yok, Ankara çöktü" diye haberler yapılıyor. Kameraları alıp sokak sokak gezerek bu şehirde hayat durmuş gibi algı üretiyorlar. Amaç başarılı CHP'li belediyelere operasyon" ifadelerini kullandı.