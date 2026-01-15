Viral Galeri Viral Liste Ankara'da su çelişkisi! Yavaş’tan "sorun yok’" açıklaması ASKİ’den kesinti ilanı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte su sıkıntısı yaşanmadığını ve barajların yeterli olduğunu savunurken, aynı saatlerde belediyeye bağlı ASKİ'nin su kesintisi duyurusu yapması kamuoyunda tepkilere neden oldu. Bir yanda 'sorun yok' açıklamaları, diğer yanda kesilen sularla karşılaşan Ankaralılar, belediyenin çelişkili tutumunu eleştirirken ortaya çıkan tablo 'eş zamanlı rezalet' yorumlarına yol açtı.

Giriş Tarihi: 15.01.2026 08:57 Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 09:13
Başkent Ankara'da günlerdir devam eden su kesintisi problemi artık vatandaşları çileden çıkardı.

Su krizinin giderek derinleştiği kentte, dondurucu soğuk havaya rağmen tankerlerden su almaya çıkan vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a isyan ediyor.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, dün Ankara'da kuraklık ve altyapı sorunu nedeniyle yaşanan su kesintilerine ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Ankara'da aylardır devam eden su kesintileri vatandaşın günlük hayatını felç ederken, Yavaş'tan kamuoyunun tepkisini çeken bir açıklama geldi. Yavaş, başkentte su sıkıntısı yaşanmadığını savundu.

KRİZE "ALGI OPERASYONU" KILIFI

Sabah'ta yer alan habere göre, Mansur Yavaş, yaşanan su krizini inkar ederek, kesintileri "algı operasyonu" olarak nitelendirdi. Yavaş açıklamasında, "Ankara susuz kaldı, evlerde su yok, Ankara çöktü" diye haberler yapılıyor. Kameraları alıp sokak sokak gezerek bu şehirde hayat durmuş gibi algı üretiyorlar. Amaç başarılı CHP'li belediyelere operasyon" ifadelerini kullandı.

ASKİ YAVAŞ'I YALANLADI

Yavaş'ın "Ankara'da su problemi yok" açıklaması, ABB bünyesindeki ASKİ'nin resmi verileriyle çelişti. Yavaş'ın basın toplantısı yaptığı saatte ASKİ'nin internet sitesinde Ankara'nın pek çok ilçesinde "plansız ve arıza kaynaklı" su kesintileri yaşandığı duyuruldu.

