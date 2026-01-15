Başkan Erdoğan’dan Özel ve Yavaş’a eleştiri: Beceriksizler korosu Ankara’yı susuzluğa mahkum etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. TRT Genç televizyon kanalımızın açılış etkinliği vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın, bilhassa gençlerimizi burada, milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Sözlerimin hemen başında aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor, bu mübarek gecenin sizlerle birlikte tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah, Miraç gecesinin feyzi ve hürmetiyle Gazze başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir tarafında zulüm gören kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun diyorum.

Bu kıymetli programı tertip eden TRT'mizi, TRT yönetimini ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, TRT Genç'in yayına hazır hâle gelmesine katkı sunan herkesi tebrik ediyorum. Bugün yayın hayatına başlayan TRT Genç televizyon kanalımızın gençlerimize, ailelerimize, medyamıza ve milletimize hayırlı olmasını canıgönülden tebrik ediyorum. Yine bu vesileyle 31 Ocak'ta yayın hayatına başlamasının 56. yıl dönümünü kutlayacak olan TRT Televizyonu'nu da tebrik ediyor, tüm TRT çalışanlarımıza başarılarla dolu daha nice yıllar diliyorum.

Başkan Erdoğan konuşmasında aile kurumuna vurgu yaptı (AA)

"TRT ÖNEMLİ BİR MİSYON ÜSTLENİYOR"

Kıymetli misafirler, sevgili genç kardeşlerim, Türkiye'nin hem belleği hem de geleceği olan TRT, yayın hayatı boyunca ülkemizde ve dünyada pek çok tarihi hadiseye tanıklık etti. TRT muhabirleri ve TRT kameramanları, kimi zaman canlarını tehlikeye atma pahasına Türkiye'yi dünyadan, dünyayı Türkiye'den haberdar ettiler. Babalarımızın kulakları her akşam ajanslardaydı; biz de Türkiye'yi ve dünyayı uzun yıllar TRT'den takip ettik. Sadece habercilikte değil, diziden belgesele, sinema filmlerinden spora, kültüre, sanata ve müziğe kadar her alanda TRT, hayatımızda vazgeçilmez bir konuma sahip oldu. Bizim kuşak ve bizden sonraki nesil TRT ile büyüdü dersek herhâlde abartılı bir cümle kurmuş olmayız. Zaman zaman TRT Arşiv'de o eski yıllara ait kesitleri seyrettikçe, nostaljiyle birlikte Türkiye'nin ve dünyanın nereden nereye geldiğini de yeniden hatırlıyoruz.

Kimliğiyle TRT, bugün de çok önemli bir misyon üstleniyor. Enformasyon ve kültür savaşlarının insanlığın gündemini belirlediği bir dönemde TRT, hakikat mücadelesini en güçlü şekilde verirken, iyiyi, doğruyu ve hakkı önceleyen yayın ve yapımlarıyla kültürel yozlaşmaya karşı millî değerlerimizin adeta bir seti olarak karşımızda duruyor. Bugün açılan TRT Genç kanalımızı, bu çabaların gençlerimize uzanan en somut tezahürlerinden biri olarak görüyorum. TRT Çocuk ile yıllardır miniklerimize yönelik yayın yapan, dijital içerik üreten kurumumuzun şimdi de gençlerimizi sorumlu yayıncılık anlayışıyla buluşturmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Burada şunu da gururla ifade etmek isterim: TRT'mizin imzasını taşıyan bazı yapımların dünyanın en prestijli festival ve organizasyonlarından ödüllerle dönmesi takdire şayan bir başarıdır. TRT ortak yapımı Hüzün Üçgeni filmi, 75. Cannes Film Festivali'nden Altın Palmiye Ödülü ile dönerek hepimizin göğsünü kabarttı. TRT World tarafından hazırlanan bir belgeselimiz, haber ve güncel olaylar kategorisinde Emmy Ödülü'nü alarak ülkemize bir ilki yaşattı. Yine Filistin'deki işgalin en sinsi yönlerinden biri olan yerleşimciler meselesini ele alan Kutsal İşgal belgeseli, dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Bu yıl 98. Akademi Ödülleri'nde en iyi uluslararası film kategorisinde yarışacak Filistin 36 filmine şimdiden başarılar diliyorum.

"AİLE KURUMU BÜYÜK BİR KUŞATMA ALTINDA"

Şunu özellikle ifade etmek istiyorum: Kültür savaşlarının muharebe alanlarından biri de malumunuz ailedir. Günümüzde aile kurumu, daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı ve kuşatma altındadır. Dizilerden sinema filmlerine, çizgi filmlerden oyunlara ve oyuncaklara kadar ilgili ilgisiz her yere özenle yerleştirilen karakterlerle çarpık ilişkiler özendiriliyor, sapkınlıklar teşvik ediliyor. TRT'nin gerek geleneksel gerekse tabii gibi dijital mecralarda aile odaklı, temiz içerikleri yaygınlaştırma çabasını bu bakımdan çok kıymetli buluyorum.

Bir kere şunu çok iyi anlamalıyız sevgili arkadaşlar. Bizim için TRT'nin başarısı, ailedeki tüm fertlerin hiçbir endişe duymadan, gönül rahatlığıyla izleyebileceği yapımlara imza atmasıdır. Bugün yayın hayatına başlayan TRT Genç ile bu çizgideki yayınların daha da artacağına ve çeşitleneceğine inanıyorum. Bilimden teknolojiye, kültür sanattan spora, tarihten güncel hayata kadar geniş bir yelpazede yapacağı yayınlarla TRT Genç kanalımız, gençlerimizin zihinsel, duygusal ve kültürel gelişimine destek olacaktır. Özellikle çağımızın vebası olan bağımlılıkla mücadelede TRT Genç gibi mecraların katkısına ihtiyaç duyuyoruz; şurası bir gerçek ki ekran, sanal bahis, kumar ve uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık türlerinde ciddi artış yaşanıyor.

Aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimiz, dijital platformların ve sosyal medyanın da etkisiyle bu belaların pençesine daha fazla düşüyor; oyunlaştırma stratejisinin etkisiyle neredeyse her telefon maalesef bir çeşit kumarhane hâline geldi. Eğlence için, vakit geçirmek amacıyla girilen dijital oyunlar bilhassa gençlerimizi sanal bahis ve kumar illetine bulaştıran bir tuzak işlevi görüyor; tütün, sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı da yine bu mecralar tarafından özendiriliyor, gençlerimizin sağlığı ve geleceği çalınıyor.

Son dönemde ülkemizde yaşanan aile facialarına baktığımızda, en büyük müsebbibin alkol, sanal bahis, kumar ve uyuşturucu olduğunu görüyoruz; aynı şekilde boşanmaların, eşler arası ve aile içi kavgaların sebeplerinin en başında da bu illetler geliyor.