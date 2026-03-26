Türkiye savaşın kilit taşı! "Çok ciddi bir etkisi olduğunu görüyoruz"

Küresel veri trafiğinin omurgasını oluşturan denizaltı fiber optik kabloları, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle büyük bir riskle karşı karşıya. Özellikle Kızılötesi ve Hürmüz Boğazı gibi dar geçiş noktaları artık birer savaş alanına dönüşmüş durumda. Tek bir gemi kazası ya da sabotajın kıtalar arası interneti koparmaya yeteceği belirtilirken, bu dev kabloların tamirinin aylar sürdüğü ifade ediliyor. Dünyada bu çapta bir tamiri yapabilecek kapasitede sadece 60 geminin bulunması, krizin derinliğini gözler önüne seriyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN DİJİTAL ATAK



Denizaltındaki bağımlılığı azaltmak isteyen Körfez ülkeleri, devasa karasal veri projeleri için düğmeye bastı. Suudi Arabistan, 800 milyon dolarlık "Silk Click" projesiyle yola çıkarken, Katar 500 milyon dolarlık bir yatırımla Irak üzerinden yeni bir hat kuruyor. Birleşik Arap Emirlikleri ise yapay zeka trafiğini yönetmek amacıyla "World Link" projesini devreye alıyor. A Haber ekranlarında konuyu değerlendiren Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Savaşın dijital boyutu bu döneme çok ciddi damga vurdu. Teknolojinin ülkeler arası savaşta çok ciddi bir etkisi olduğunu görüyoruz" sözleriyle dijital dönüşümün askeri boyutuna dikkat çekti.

KIZILÖTESİ TEKNOLOJİ VE DİJİTAL TAKİP

Modern savaşların artık sadece sahada değil, frekanslar üzerinden yürütüldüğünü belirten uzmanlar, gözle görülmeyen ışınların stratejik önemini vurguluyor. Kızılötesi (Infrared) teknolojisinin tespit kapasitesine değinen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "İnsan gözüyle gözükmeyen kozmik ışınlar ve kızılötesi ışınları ancak farklı bir teknoloji kullanarak tespit edebilirsiniz; unutmayın, her ısınan cihazın, aletin, uçağın, füzenin bir aslında ısı haritası olur" ifadelerini kullandı. Bu durum, dijital takip ve savunma sistemlerinin gelecekteki savaşların kaderini belirleyeceğini gösteriyor.