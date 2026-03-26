Türkiye savaşın kilit taşı! "Çok ciddi bir etkisi olduğunu görüyoruz"
Dünya, Orta Doğu’da tırmanan gerilimle birlikte yeni bir krizin eşiğine geldi: Dijital enerji krizi. Küresel veri trafiğinin yüzde 95’ini taşıyan denizaltı kabloları savaşın gölgesinde kalırken, bölge ülkeleri karasal hatlar için milyarlarca dolarlık projeleri devreye sokuyor. Bu dijital savaşın ve yeni enerji rotalarının kalbinde ise Türkiye yer alıyor.
Küresel veri trafiğinin omurgasını oluşturan denizaltı fiber optik kabloları, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle büyük bir riskle karşı karşıya. Özellikle Kızılötesi ve Hürmüz Boğazı gibi dar geçiş noktaları artık birer savaş alanına dönüşmüş durumda. Tek bir gemi kazası ya da sabotajın kıtalar arası interneti koparmaya yeteceği belirtilirken, bu dev kabloların tamirinin aylar sürdüğü ifade ediliyor. Dünyada bu çapta bir tamiri yapabilecek kapasitede sadece 60 geminin bulunması, krizin derinliğini gözler önüne seriyor.
KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN DİJİTAL ATAK
Denizaltındaki bağımlılığı azaltmak isteyen Körfez ülkeleri, devasa karasal veri projeleri için düğmeye bastı. Suudi Arabistan, 800 milyon dolarlık "Silk Click" projesiyle yola çıkarken, Katar 500 milyon dolarlık bir yatırımla Irak üzerinden yeni bir hat kuruyor. Birleşik Arap Emirlikleri ise yapay zeka trafiğini yönetmek amacıyla "World Link" projesini devreye alıyor. A Haber ekranlarında konuyu değerlendiren Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Savaşın dijital boyutu bu döneme çok ciddi damga vurdu. Teknolojinin ülkeler arası savaşta çok ciddi bir etkisi olduğunu görüyoruz" sözleriyle dijital dönüşümün askeri boyutuna dikkat çekti.
KIZILÖTESİ TEKNOLOJİ VE DİJİTAL TAKİP
Modern savaşların artık sadece sahada değil, frekanslar üzerinden yürütüldüğünü belirten uzmanlar, gözle görülmeyen ışınların stratejik önemini vurguluyor. Kızılötesi (Infrared) teknolojisinin tespit kapasitesine değinen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "İnsan gözüyle gözükmeyen kozmik ışınlar ve kızılötesi ışınları ancak farklı bir teknoloji kullanarak tespit edebilirsiniz; unutmayın, her ısınan cihazın, aletin, uçağın, füzenin bir aslında ısı haritası olur" ifadelerini kullandı. Bu durum, dijital takip ve savunma sistemlerinin gelecekteki savaşların kaderini belirleyeceğini gösteriyor.
AVRUPA VE ASYA'NIN ANA KAPISI
Dijital enerji yarışında tüm yollar stratejik bir noktaya çıkıyor: Türkiye. Körfez ülkelerinden yükselen milyar dolarlık fiber hatlar, Avrupa'ya açılmak için Türkiye'yi "ana kapı" olarak görüyor. İstanbul, dijital ticaretin yeni jeopolitik merkezi olmaya hazırlanırken, bu durum Türkiye'ye veri güvenliği ve dijital ticaret yollarında eşsiz bir güç kazandırıyor.
IRAK VE SURİYE'DEKİ RİSKLERE KARŞI YENİ ÇÖZÜMLER
Karasal hatların geçeceği Irak ve Suriye gibi bölgelerdeki istikrarsızlıklar, teknoloji dünyasını internet dışı iletişim yollarına yöneltiyor. Bluetooth üzerinden haberleşen ağlar ve uydudan bağımsız çalışan mini internet kutuları, dijital savaşın yeni araçları olarak ön plana çıkıyor. Uzmanlar, verinin artık "yeni petrol" değerinde olduğunu ve bu dijital savaşta Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasındaki en kritik noktada yer aldığını vurguluyor.