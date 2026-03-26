Savaşlar yetmedi: Netanyahu anketlerde çakıldı

Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 08:03 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Reuters'ın haberine göre, Gazze'de ve Orta Doğu'nun farklı noktalarında yürütülen soykırım saldırılar nedeniyle sert eleştirilerin odağında olan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, şimdi de içeride siyasi bir çıkmazla karşı karşıya. İran savaşı, beklendiği gibi Netanyahu'ya siyasi güç kazandırmadı; aksine erken seçim riskini büyüttü.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre Netanyahu cephesi, İran'a yönelik saldırıların ilk günlerinde bunun siyasi bir fırsata dönüşebileceğini düşündü. Hatta İran'ın dini lideri AliHamaney'in öldürüldüğü iddia edilen ilk saldırı dalgası sonrası erken seçim ihtimali ciddi şekilde masaya yatırıldı. Plan netti:

31 Mart'a kadar bütçe geçirilmezse, İsrail yasalarına göre ülke 90 gün içinde seçime gidecekti. Netanyahu'nun yakın çevresi, Haziran ayında sandık kurulması seçeneğini kamuoyunda dillendirmeye başladı. Ancak savaş uzadı, sonuç gelmedi… Ve en önemlisi, halkın desteği artmadı.

DÖRT HAFTA GEÇTİ, HEDEF YOK, DESTEK YOK Yaklaşık dört haftadır süren İran savaşı, Netanyahu'nun ilan ettiği "rejimi devirmeye yönelik hedefe" ulaşamadı. Reuters'a konuşan üç hükümet yetkilisi, bu durumun Netanyahu'yu geri adım atmaya zorladığını aktardı. Artık hedef erken seçim değil, erken seçimi engellemek. Netanyahu'nun bu doğrultuda: Koalisyon ortaklarına mali kaynak aktardığı

Bütçeyi hızla parlamentodan geçirmek için baskı yaptığı

Süreci Maliye Komitesi üzerinden hızlandırdığı belirtiliyor.

"SEÇİMİ ERTELEYELİM" MESAJI: ZAMAN KAZANMA STRATEJİSİ Netanyahu, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda savaş döneminde seçim yapılmasına karşı çıkıyor. 12 Mart'taki konuşmasında, seçimlerin Eylül ya da Ekim'de yapılmasını istediğini açıkça ifade etti. Siyaset bilimci Gideon Rahat'a göre ise durum net: "Netanyahu'nun stratejisi zaman kazanmak."

ANKETLERDE KİLİTLENME: HALK İKNA OLMUYOR Savaş, kamuoyunda belirli bir destek görse de sandığa yansımıyor. Netanyahu'nun koalisyonu: yüzde 40

Muhalefet: yüzde 40

Kararsızlar: Dengeleri değiştirmiyor