Savaşlar yetmedi: Netanyahu anketlerde çakıldı

Reuters'ın haberine göre, Gazze'de ve Orta Doğu'nun farklı noktalarında yürütülen soykırım saldırılar nedeniyle sert eleştirilerin odağında olan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, şimdi de içeride siyasi bir çıkmazla karşı karşıya. İran savaşı, beklendiği gibi Netanyahu'ya siyasi güç kazandırmadı; aksine erken seçim riskini büyüttü.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre Netanyahu cephesi, İran'a yönelik saldırıların ilk günlerinde bunun siyasi bir fırsata dönüşebileceğini düşündü. Hatta İran'ın dini lideri AliHamaney'in öldürüldüğü iddia edilen ilk saldırı dalgası sonrası erken seçim ihtimali ciddi şekilde masaya yatırıldı.

Plan netti:
31 Mart'a kadar bütçe geçirilmezse, İsrail yasalarına göre ülke 90 gün içinde seçime gidecekti. Netanyahu'nun yakın çevresi, Haziran ayında sandık kurulması seçeneğini kamuoyunda dillendirmeye başladı.

Ancak savaş uzadı, sonuç gelmedi… Ve en önemlisi, halkın desteği artmadı.

DÖRT HAFTA GEÇTİ, HEDEF YOK, DESTEK YOK

Yaklaşık dört haftadır süren İran savaşı, Netanyahu'nun ilan ettiği "rejimi devirmeye yönelik hedefe" ulaşamadı. Reuters'a konuşan üç hükümet yetkilisi, bu durumun Netanyahu'yu geri adım atmaya zorladığını aktardı.

Artık hedef erken seçim değil, erken seçimi engellemek.

Netanyahu'nun bu doğrultuda:

  • Koalisyon ortaklarına mali kaynak aktardığı
  • Bütçeyi hızla parlamentodan geçirmek için baskı yaptığı
  • Süreci Maliye Komitesi üzerinden hızlandırdığı

belirtiliyor.

"SEÇİMİ ERTELEYELİM" MESAJI: ZAMAN KAZANMA STRATEJİSİ

Netanyahu, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda savaş döneminde seçim yapılmasına karşı çıkıyor. 12 Mart'taki konuşmasında, seçimlerin Eylül ya da Ekim'de yapılmasını istediğini açıkça ifade etti.

Siyaset bilimci Gideon Rahat'a göre ise durum net:

  • "Netanyahu'nun stratejisi zaman kazanmak."
ANKETLERDE KİLİTLENME: HALK İKNA OLMUYOR

Savaş, kamuoyunda belirli bir destek görse de sandığa yansımıyor.

Netanyahu'nun koalisyonu: yüzde 40
Muhalefet: yüzde 40
Kararsızlar: Dengeleri değiştirmiyor

19 Mart tarihli bir ankete göre Likud Partisi'nin sandalye sayısı 34'ten 28'e düşüyor. Koalisyon toplamda 51 sandalyede kalıyor ve çoğunluğu kaybediyor.

Bu tablo, Netanyahu için açık bir siyasi alarm anlamına geliyor.

SAVAŞ YORGUNLUĞU: "BİR TUR SAVAŞ, SONRA YİNE SAVAŞ"

İsrail toplumunda giderek büyüyen bir yorgunluk dikkat çekiyor.
Rahat bu durumu şöyle özetliyor:

"Bir tur savaş, birkaç ay sessizlik, sonra yeniden savaş…"

Netanyahu'nun İran üzerinden kurduğu güvenlik söylemi, seçmeni artık eskisi kadar ikna etmiyor.

SAVAŞIN FATURASI AĞIR: EKONOMİ ÇÖKÜŞ SİNYALİ VERİYOR

Reuters'a göre savaşın haftalık maliyeti:
5 milyar şekel (1.6 milyar dolar)

Ek olarak:

  • 32 milyar şekel ek savunma bütçesi onaylandı
  • Okullar kapalı
  • İş yerleri kısmen çalışıyor

Ekonomik baskı arttıkça, Netanyahu'nun siyasi manevra alanı daralıyor.

KOALİSYONU AYAKTA TUTMAK İÇİN MİLYARLAR DAĞITILDI

Netanyahu, parlamentodaki desteğini koruyabilmek için ultra-Ortodoks partilere yaklaşık 5 milyar şekel kaynak aktardı.

Bu partiler daha önce:

  • Zorunlu askerlik muafiyeti yasası çıkmazsa
  • Bütçeye karşı oy kullanacaklarını açıklamıştı

Ancak bu mali destek sonrası geri adım attılar.

Muhalefet ise sert:

"Bu karar, adil kaynak dağılımı değil, koalisyonun hayatta kalmasıdır."

YOLSUZLUK DAVASI DA PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Netanyahu'nun başı sadece siyasetle değil, hukukla da dertte.

  • Rüşvet
  • Dolandırıcılık
  • Görevi kötüye kullanma

suçlamalarıyla yargılanan Netanyahu, tüm suçlamaları reddediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini alan Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan af talep etti.

Ancak bu talep:

  • Yargılama devam ederken yapılması nedeniyle
  • İsrail tarihinde bir ilk olacak olması sebebiyle

yargı sistemi tarafından kabul görmüyor.

