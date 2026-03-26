Rum-Yunan savaşı fırsata çevirdi! Fransız gemisiyle adaya oluk oluk silah

Güney Kıbrıs'ın adeta bir askeri üsse dönüştürüldüğünü ifade eden İlhan Tahsin, "Bu tatbikatlarda sadece Rum Milli Muhafız Ordusu subayları yer almıyor. Yunan Kara Kuvvetleri subayları da bizzat sahada bulunuyor. Bu hazırlıklara 'Güney Kıbrıslı askerleri bir gerçek savaş ortamına hazırlama eğitimi' adı veriliyor" dedi.

Kuşatmanın sadece Avrupa ile sınırlı olmadığını hatırlatan Tahsin, "Güney Kıbrıs harıl harıl Fransa, Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli çalışıyor. ABD'nin adadaki personel eğitimi kesintisiz devam ederken, bazı kritik silah sistemlerinde eğitilmek üzere ABD'ye gönderilen Rum astsubaylar olduğu biliniyor" sözleriyle küresel güçlerin adadaki tehlikeli oyununa vurgu yaptı.

SIRBİSTAN VE İNGİLTERE DE DENKLEMDE: SİLAH SEVKİYATI DURMUYOR

Doğu Akdeniz'deki silahlanma yarışına şaşırtıcı aktörlerin de dahil olduğunu belirten Tahsin, "Sırbistan dahi şu anda Güney Kıbrıs'a satmış olduğu bazı helikopterler üzerinden bu hareketliliğe dahil olmuş durumda. Güney Kıbrıs bu hava araçlarından daha fazla alacağını ilan etti; bölgede son derece karmaşık ve hareketli bir trafik var" uyarısında bulundu.

İngiltere'nin de boş durmadığını vurgulayan Tahsin, "İngilizler adaya silah sevkiyatına başladı. Zırhlı personel taşıyıcılar ve yaklaşık 60 kilometre menzilli, alçak irtifada helikopterlere karşı kullanılan fırlatıcı sistemlerin adaya ulaştığı yönünde bilgiler var. Bu gelişmeleri yarın sabah daha da netleştirerek aktaracağız" dedi.