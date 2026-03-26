Rum-Yunan savaşı fırsata çevirdi! Fransız gemisiyle adaya oluk oluk silah
Orta Doğu'daki kanlı çatışmaları ve bölgedeki kaosu adeta bir "ganimet" gibi gören Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan, arkasına Fransa'nın dev uçak gemisini de alarak Doğu Akdeniz'i cephaneliğe çevirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
Barış ve istikrar naraları atan Batı'nın maskesi Kıbrıs açıklarında bir kez daha düşerken, bölgedeki Türk varlığını hedef alan "amfibi" çıkarma provokasyonları ve adaya yığılan ağır silahlarla "savaş provası" yapılıyor. A Haber Atina Temsilcisi İlhan Tahsin, Gümülcine'den aktardığı çarpıcı bilgilerle, uluslararası hukuku hiçe sayan bu tehlikeli tırmanışa dikkat çekti.
SAVAŞI FIRSATA ÇEVİREN PLAN: RUM KESİMİNDE AMANSIZ TATBİKAT TRAFİĞİ
Bölgedeki sıcak gelişmeleri yerinden takip eden İlhan Tahsin, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs da bu savaşı fırsata çevirmeye çalışıyor. Bu nedenle bilindiği üzere adada yoğun, özellikle Rum kesiminde yoğun tatbikatlar devam ediyor" sözleriyle bölgedeki hareketliliği aktardı.
Rum Milli Muhafız Ordusu'nun Fransa ile 19-23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği askeri gövde gösterisine dikkat çeken Tahsin, "Rum Milli Muhafız Ordusu, Fransa ile ciddi anlamda, küçük ölçekli de olsa bir tatbikat gerçekleştirdi. İki askeri kuvvet, özellikle yapılacak 'modern saldırılara' karşı bunlarla baş etme ve Fransa'nın Güney Kıbrıs'a yardım etme senaryoları üzerine çalışıyor. Bu hamleler, iki ülke arasındaki ortak askeri iş birliği programı kapsamında hayata geçiriliyor" ifadelerini kullandı.
ADAYA ZIRHLI BİRLİK SEVKİYATI: "KIBRIS ARTIK YALNIZ DEĞİL" PROVOKASYONU
Tatbikatların sadece kağıt üzerinde kalmadığını, sahaya çok sayıda ağır silahın sürüldüğünü belirten Tahsin, "Adaya giden zırhlı birlikler, hem zırhlı araçlar hem de askeri teçhizatlar büyük dikkat çekiyor. Yunan medyası da bu tehlikeli sevkiyata geniş yer ayırarak 'Kıbrıs artık yalnız değil, Fransızlar hem Yunanistan'ın hem de Güney Kıbrıs'ın yanında' şeklinde manşetler atıyor" diyerek Batı'nın bölgedeki kışkırtıcı tavrını gözler önüne serdi.
Tahsin, bu provokasyonların 2026 yılının sadece ilk adımı olduğunu vurgulayarak, "Orta Doğu'daki karışıklık sürdüğü müddetçe bu tatbikatların ay be ay; yani her ay neredeyse hem özel kuvvetler hem deniz, kara ve hava kuvvetleri alanında artarak devam edeceği Yunan basınında açıkça yazılıyor" şeklinde konuştu.