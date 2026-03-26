Rum-Yunan savaşı fırsata çevirdi! Fransız gemisiyle adaya oluk oluk silah

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Orta Doğu'daki kanlı çatışmaları ve bölgedeki kaosu adeta bir "ganimet" gibi gören Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan, arkasına Fransa'nın dev uçak gemisini de alarak Doğu Akdeniz'i cephaneliğe çevirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

Barış ve istikrar naraları atan Batı'nın maskesi Kıbrıs açıklarında bir kez daha düşerken, bölgedeki Türk varlığını hedef alan "amfibi" çıkarma provokasyonları ve adaya yığılan ağır silahlarla "savaş provası" yapılıyor. A Haber Atina Temsilcisi İlhan Tahsin, Gümülcine'den aktardığı çarpıcı bilgilerle, uluslararası hukuku hiçe sayan bu tehlikeli tırmanışa dikkat çekti.

FRANSA-YUNANİSTAN-GKRY HATTINDA SİLAHLANMA!
SAVAŞI FIRSATA ÇEVİREN PLAN: RUM KESİMİNDE AMANSIZ TATBİKAT TRAFİĞİ

Bölgedeki sıcak gelişmeleri yerinden takip eden İlhan Tahsin, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs da bu savaşı fırsata çevirmeye çalışıyor. Bu nedenle bilindiği üzere adada yoğun, özellikle Rum kesiminde yoğun tatbikatlar devam ediyor" sözleriyle bölgedeki hareketliliği aktardı.

Rum Milli Muhafız Ordusu'nun Fransa ile 19-23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği askeri gövde gösterisine dikkat çeken Tahsin, "Rum Milli Muhafız Ordusu, Fransa ile ciddi anlamda, küçük ölçekli de olsa bir tatbikat gerçekleştirdi. İki askeri kuvvet, özellikle yapılacak 'modern saldırılara' karşı bunlarla baş etme ve Fransa'nın Güney Kıbrıs'a yardım etme senaryoları üzerine çalışıyor. Bu hamleler, iki ülke arasındaki ortak askeri iş birliği programı kapsamında hayata geçiriliyor" ifadelerini kullandı.

ADAYA ZIRHLI BİRLİK SEVKİYATI: "KIBRIS ARTIK YALNIZ DEĞİL" PROVOKASYONU

Tatbikatların sadece kağıt üzerinde kalmadığını, sahaya çok sayıda ağır silahın sürüldüğünü belirten Tahsin, "Adaya giden zırhlı birlikler, hem zırhlı araçlar hem de askeri teçhizatlar büyük dikkat çekiyor. Yunan medyası da bu tehlikeli sevkiyata geniş yer ayırarak 'Kıbrıs artık yalnız değil, Fransızlar hem Yunanistan'ın hem de Güney Kıbrıs'ın yanında' şeklinde manşetler atıyor" diyerek Batı'nın bölgedeki kışkırtıcı tavrını gözler önüne serdi.

Tahsin, bu provokasyonların 2026 yılının sadece ilk adımı olduğunu vurgulayarak, "Orta Doğu'daki karışıklık sürdüğü müddetçe bu tatbikatların ay be ay; yani her ay neredeyse hem özel kuvvetler hem deniz, kara ve hava kuvvetleri alanında artarak devam edeceği Yunan basınında açıkça yazılıyor" şeklinde konuştu.

GERÇEK SAVAŞ ORTAMI EĞİTİMİ: YUNAN VE AMERİKAN SUBAYLARI SAHADA!

Güney Kıbrıs'ın adeta bir askeri üsse dönüştürüldüğünü ifade eden İlhan Tahsin, "Bu tatbikatlarda sadece Rum Milli Muhafız Ordusu subayları yer almıyor. Yunan Kara Kuvvetleri subayları da bizzat sahada bulunuyor. Bu hazırlıklara 'Güney Kıbrıslı askerleri bir gerçek savaş ortamına hazırlama eğitimi' adı veriliyor" dedi.

Kuşatmanın sadece Avrupa ile sınırlı olmadığını hatırlatan Tahsin, "Güney Kıbrıs harıl harıl Fransa, Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli çalışıyor. ABD'nin adadaki personel eğitimi kesintisiz devam ederken, bazı kritik silah sistemlerinde eğitilmek üzere ABD'ye gönderilen Rum astsubaylar olduğu biliniyor" sözleriyle küresel güçlerin adadaki tehlikeli oyununa vurgu yaptı.

SIRBİSTAN VE İNGİLTERE DE DENKLEMDE: SİLAH SEVKİYATI DURMUYOR

Doğu Akdeniz'deki silahlanma yarışına şaşırtıcı aktörlerin de dahil olduğunu belirten Tahsin, "Sırbistan dahi şu anda Güney Kıbrıs'a satmış olduğu bazı helikopterler üzerinden bu hareketliliğe dahil olmuş durumda. Güney Kıbrıs bu hava araçlarından daha fazla alacağını ilan etti; bölgede son derece karmaşık ve hareketli bir trafik var" uyarısında bulundu.

İngiltere'nin de boş durmadığını vurgulayan Tahsin, "İngilizler adaya silah sevkiyatına başladı. Zırhlı personel taşıyıcılar ve yaklaşık 60 kilometre menzilli, alçak irtifada helikopterlere karşı kullanılan fırlatıcı sistemlerin adaya ulaştığı yönünde bilgiler var. Bu gelişmeleri yarın sabah daha da netleştirerek aktaracağız" dedi.

ATİNA'DA KRİTİK ZİRVE: "KENTAVROS" DRONE SAVAR SİSTEMLERİ MASADA

Yunanistan'ın bağımsızlık günü kutlamaları gölgesinde Atina'da yapılan gizli pazarlıklara değinen İlhan Tahsin, "Yunan Savunma Bakanı Atina'ya gelerek mevkidaşı Dendias ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Güney Kıbrıs'ın, Yunanistan'ın Kızıldeniz'deki fırkateynlerinde denediği 'Kentavros' isimli anti-drone sistemlerini almak istediği netleşti" ifadelerini kullandı. Bu teknolojik hamlenin adadaki savunma doktrinini değiştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

ŞOK KARAR: YUNAN F-16 VİPERLARI VE DEV FIRKATEYNLER ADADA HAPSEDİLDİ!

Metnin en vurucu kısmını sona saklayan Tahsin, "Bundan sonra çok konuşacağımız esas önemli gelişme şu: Yunanistan'a ait 4 adet F-16 Viper savaş uçağı ile yeni alınan 'Kimon' ve 'Psara' fırkateynleri adada kalmaya devam edecek. Dün alınan bu kararın gerekçesi olarak 'Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Güney Kıbrıs'ın hava savunmasını ve güvenliğini koruma mükellefiyeti' gösterildi. Yani bu ağır silahlar, ucu açık bir şekilde adada konuşlu kalacak" diyerek, bölgedeki askeri dengeleri etkileyecek olan "kalıcı işgal" benzeri yerleşimi duyurdu.

Tahsin son olarak, "Artık adaya yabancı ülkelerin gemileri oluk oluk akıyor, bölge tam anlamıyla bir barut fıçısına dönüştürülmüş durumda" diyerek sözlerini noktaladı.

