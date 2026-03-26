Asrın yolsuzluğu davasında itirafçı Ümit Polat’a duruşma baskısı!

Ümit Polat, usulsüzlükleri fark edip ortaya çıkması için mücadele verdiğini ancak çabalarının sonuçsuz kaldığını ve Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas tarafından mobbinge maruz kaldığını anlatmıştı.

Asrın yolsuzluğu olarak bilinen Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davası 9 Mart'tan beri devam ediyor. İBB'ye bağlı iştirak şirketi Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat, davanın 4'üncü gününde yaptığı savunmasındaki itirafları damga vurmuştu.

CHP'Lİ VEKİLDEN 'SUS PAYI'

Tutuklanmadan önce yaptığı yolsuzlukların ortaya çıkmasından endişe duyan Sukas tarafından ifade için tembihlendiğine, bir gün önce aracına çarpılarak darp edildiğine, hem emniyette hem de cezaevinde konuşmaması için sistematik bir baskı altında tutulduğuna savunmasında değinmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek

Tutuklandıktan sonra ise CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek'in, cezaevinde bulunduğu süreçte kendisine kızının yurt dışı eğitim masraflarını karşılamayı teklif ettiğini ve 'Sus' işareti yaptığını söyleyerek çarpıcı bir itirafta bulunmuştu.