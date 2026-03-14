Ekrem İmamoğlu davasında ilk hafta: Dört günde dört kriz

İstanbul’da görülen ve Ekrem İmamoğlu’nun sanıkları arasında bulunduğu “çıkar amaçlı suç örgütü” davasında ilk duruşma haftası tamamlandı. Dört gün süren duruşmalar boyunca mahkeme heyetiyle yaşanan tartışmalar, “sandalye krizi” ve duruşma salonundaki gerginlikler gündeme damga vurdu. Duruşmalar sırasında yaşanan tartışmalar ve mahkemenin uyarıları, davanın ilerleyen süreçte de yüksek tansiyonla devam edebileceğine işaret ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun "çıkar amaçlı suç örgütü" davasında ilk hafta tamamlandı. Dört günlük duruşma trafiğine İmamoğlu'nun mahkeme heyetiyle yaşadığı gerginlikler ve "sandalye krizi" damga vurdu. Mahkeme başkanından sık sık uyarı alan İmamoğlu'nun, yasak olmasına rağmen basına yaptığı açıklamalar duruşma salonunda tansiyonu zirveye taşıdı.

İstanbul'daki "çıkar amaçlı suç örgütü" davasında ilk hafta tamamlandı.

davasında ilk hafta tamamlandı. Dört gün süren duruşmalarda mahkeme salonunda sık sık gerginlik yaşandı.

Mahkeme başkanı, duruşma düzeninin bozulduğu gerekçesiyle sanıklara uyarılarda bulundu.

Dördüncü gün yaşanan tartışmaların ardından duruşmaya ara verildi ve sanıkların salondan çıkarılmasına karar verildi.

Davanın ilerleyen celselerinde yeni tanık ifadeleri ve delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.

DAVANIN ARKA PLANI

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında açılan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran davada, çeşitli suçlamalar çerçevesinde çok sayıda sanık yargılanıyor.

Savcılık iddianamesinde, bazı belediye faaliyetleri ve ihalelerle bağlantılı olduğu iddia edilen bir yapı üzerinden "çıkar amaçlı suç örgütü" kurulduğu ve bu yapı aracılığıyla çeşitli usulsüz işlemler gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

DURUŞMA HAFTASINDA YAŞANAN GERGİNLİKLER

Dört gün süren ilk duruşma haftasında mahkeme salonunda zaman zaman tansiyon yükseldi.

Davanın ilk gününde sanıkların savunmaları sırasında mahkeme heyeti ile sözlü tartışmalar yaşandı. Mahkeme başkanı, duruşma düzeninin korunması gerektiğini vurgulayarak sanıklara ve avukatlara usul kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

İkinci gün ise duruşma salonundaki oturma düzeni ve konuşma sırası konusunda yaşanan tartışmalar, kamuoyunda "sandalye krizi" olarak anılan bir gerginliğe neden oldu.

MAHKEME HEYETİNİN UYARILARI

Duruşmalar sırasında mahkeme başkanı, duruşma düzeninin bozulduğu gerekçesiyle sanıklara birkaç kez uyarıda bulundu.

Mahkeme başkanı, duruşma disiplininin korunmasının yargılama süreci açısından kritik olduğunu belirterek, tarafların mahkeme kurallarına uyması gerektiğini vurguladı.

Yargılama sürecinde mahkeme heyetinin düzeni sağlamak amacıyla çeşitli ara kararlar aldığı ve gerektiğinde salonun boşaltılması gibi önlemlere başvurabileceği ifade edildi.

DÖRDÜNCÜ GÜN: DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Haftanın son duruşmasında yaşanan yeni tartışmalar üzerine mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

Mahkeme başkanının talimatıyla bazı sanıkların duruşma salonundan çıkarılmasına karar verildi. Bu gelişme, ilk haftanın en dikkat çeken anlarından biri olarak kayda geçti.

Mahkeme, davanın bir sonraki celsesinin ilerleyen günlerde yapılacağını ve savunmalar ile delil değerlendirmelerinin devam edeceğini açıkladı.

DAVANIN OLASI ETKİLERİ

Uzmanlara göre dava yalnızca hukuki boyutuyla değil, aynı zamanda Türkiye'de yerel yönetim politikaları ve kamu yönetimi tartışmaları açısından da önem taşıyor.

Sabah'ın haberine göre; Benzer davalarda olduğu gibi yargılama sürecinin uzun sürebileceği ve tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ile yeni delillerin davanın seyrini etkileyebileceği belirtiliyor.

GELECEK SÜREÇTE NELER BEKLENİYOR?

Davanın ilerleyen duruşmalarında şu başlıkların öne çıkması bekleniyor:

Tanık ve müşteki ifadeleri

Bilirkişi raporlarının değerlendirilmesi

Sanık savunmalarının tamamlanması

Mahkemenin ara kararları

Yargı süreçlerinin doğası gereği davanın sonucuna ilişkin nihai kararın mahkeme tarafından verileceği vurgulanıyor.

DURUŞMA DEĞİL GERİLİM HATTI: İŞTE 5 SORU 5 CEVAPLA İMAMOĞLU DAVASINDA İLK HAFTA

Ekrem İmamoğlu davası nedir?

İstanbul'da açılan ve bazı belediye faaliyetleri ile bağlantılı olduğu iddia edilen suçlamalar kapsamında yürütülen yargı sürecidir.

Davanın ilk duruşma haftasında neler yaşandı?

Dört gün süren duruşmalarda mahkeme salonunda çeşitli tartışmalar yaşandı ve mahkeme heyeti düzenin korunması için uyarılarda bulundu.

"Sandalye krizi" nedir?

Duruşma salonundaki oturma düzeni ve konuşma sırası konusunda yaşanan tartışmalar kamuoyunda bu şekilde anılmaya başladı.

Duruşma neden ara verildi?

Haftanın son gününde yaşanan gerginlikler nedeniyle mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

Davanın bir sonraki aşaması ne olacak?