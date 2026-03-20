Ekrem İmamoğlu’nun adaylık süreciyle ilgili dijital propaganda iddiaları siyaset gündeminde tartışma yarattı. CHP’nin bazı sosyal medya hesaplarına yüksek tutarlı ödemeler yaptığı ve bu hesapların geçmişte FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürüldü. İddialar, siyasi iletişim ve dijital kampanyaların şeffaflığı açısından önem taşıyor.

CHP içinde, Ekrem İmamoğlu adına açıldığı belirtilen "Cumhurbaşkanı Aday Ofisi" sosyal medya hesaplarının beklenen etkileşimi yakalayamaması parti kulislerinde eleştirilere neden oldu. Bu süreçte, dijital görünürlüğü artırmak amacıyla yeni bir strateji geliştirildiği iddia edildi.

OLAYIN ARKA PLANI: DİJİTAL KAMPANYA TARTIŞMASI

İddialara göre, bu strateji kapsamında sosyal medyada etkili olduğu bilinen bazı hesapların satın alınması veya desteklenmesi gündeme geldi.

İDDİALAR: FONLANAN HESAPLAR VE ÖDEMELER

Kulis bilgilerine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat koordinasyonunda yürütüldüğü ileri sürülen çalışmalarda, geçmişte FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen bazı sosyal medya hesaplarına milyonlarca liralık ödeme yapıldığı öne sürüldü.

Bu kapsamda öne çıkan iddialar şunlar oldu:

Bazı popüler sosyal medya hesaplarının satın alındığı

Dijital kampanyalar için yüksek bütçeler ayrıldığı

Sosyal medya yönetimi için dış hizmet alımı yapıldığı

ŞİRKET VE İSİMLER: DİJİTAL OPERASYONUN MERKEZİ İDDİASI

İddialarda adı geçen isimlerden biri de Mag Üniversal şirketinin sahibi Kerem Yıldırım oldu. CHP'li bazı belediyelerin iletişim süreçlerini yönettiği belirtilen Yıldırım üzerinden dijital çalışmalar yürütüldüğü ileri sürüldü.

Ayrıca şu hesapların süreçte yer aldığı iddia edildi:

Siyahserit1 Daily Türkist Zaytung Toplumsal Muhalefet Uyandırma Servisi

MALİYET TARTIŞMASI: MİLYONLUK FATURALAR

İddialara göre dijital kampanyalar kapsamında yüksek tutarlı faturalar kesildi. Özellikle sosyal medya yönetimi için CHP Genel Merkezi'ne aylık yaklaşık 2.1 milyon TL civarında fatura kesildiği öne sürüldü.

Bunun yanı sıra:

Anket çalışmaları için ayrı bütçeler oluşturulduğu

Belediyelerle temas kurularak ek kaynak arayışına girildiği

Dijital projeler için yeni finansal planlamalar yapıldığı

iddialar arasında yer aldı.

CHP SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Söz konusu iddialara ilişkin CHP kanadından veya adı geçen kişilerden resmi ve kapsamlı bir doğrulama ya da yalanlama henüz kamuoyuna yansımadı. Bu nedenle iddialar, siyasi kulis bilgisi niteliği taşımaya devam ediyor.

DİJİTAL SİYASET VE ETKİLERİ: NEDEN ÖNEMLİ?

Dijital kampanyalar, modern siyasetin en kritik unsurlarından biri haline geldi. Sosyal medya üzerinden yürütülen çalışmalar:

Seçmen algısını doğrudan etkileyebiliyor

Gündem oluşturma gücü taşıyor

Kamuoyunun bilgiye erişimini şekillendiriyor

Bu nedenle finansman, şeffaflık ve etik tartışmaları giderek daha fazla önem kazanıyor.

GELECEK BEKLENTİLERİ: SORUŞTURMA VE ŞEFFAFLIK ÇAĞRILARI

Uzmanlara göre bu tür iddialar:

Siyasi partilerin dijital harcamalarının denetlenmesi

Sosyal medya kampanyalarının şeffaflaştırılması

Kamu kaynaklarının kullanımının incelenmesi

gerekliliğini yeniden gündeme getiriyor.

ÖNE ÇIKANLAR

İmamoğlu ile ilgili iddialar nedir?

Dijital propaganda amacıyla bazı sosyal medya hesaplarına ödeme yapıldığı iddia ediliyor.

Ne kadar ödeme yapıldığı iddia ediliyor?

Sadece sosyal medya çalışmaları için aylık yaklaşık 2.1 milyon TL fatura kesildiği öne sürülüyor.

Kimler bu sürecin içinde yer alıyor?

İddialarda bazı parti yöneticileri ve özel bir iletişim şirketi adı geçiyor.

Resmi bir soruşturma var mı?