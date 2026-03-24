CANLI YAYIN

Terörsüz Türkiye için yasa teklifleri hazırlanıyor: Süreç nasıl işleyecek?

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Terörsüz Türkiye için yasa teklifleri hazırlanıyor: Süreç nasıl işleyecek?

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kritik bir eşik daha aşılıyor. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı kapsamlı rapor, yeni dönemin yol haritasını belirlerken, bu doğrultuda gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışmalar hız kazanıyor.

50 yıllık terör belasını sonlandırmak için başlatılan Terörsüz Türkiye kapsamında TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu hazırlayıp kamuoyuna duyurmuştu. Sıra bu raporda yer alan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesine geldi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi KomisyonuMilli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

Rapora göre yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için terör örgütünün silah bıraktığının "teyit ve tespiti" gerekiyor. Ancak süreci hızlandırmak için bir formül bulundu. Buna göre yasa teklifleri hazırlanıp kamuoyu ile paylaşılacak. Terör örgütünün silah bıraktığının "teyit ve tespiti" ile birlikte de Meclis gündemine getirilip yasalaştırılacak.

Terörsüz Türkiye için yasa teklifleri hazırlanıyor: Süreç nasıl işleyecek? - 2

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Yasa tekliflerinin önümüzdeki ay sonuna kadar hazırlanıp kamuoyu ile paylaşılması, terör örgütünün silah bıraktığının teyit ve tespitinden sonra ise bunların yasalaştırılması hedefleniyor.

TBMM Başkanı Numan KurtulmuşTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, önümüzdeki günlerde partilerin koordinatör grup başkanvekilleri ile bir araya gelip tekliflerin hazırlanma sürecine ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Bu toplantıda, teklifin oluşturulacak ortak komisyon, Adalet Komisyonu, koordinatör grup başkanvekilleri ve AK Parti tarafından hazırlanması gibi seçenekler masada olacak.

Terörsüz Türkiye için yasa teklifleri hazırlanıyor: Süreç nasıl işleyecek? - 4

Rapora göre, sürece ilişkin özel ve geçici bir düzenleme yapılacak. Silah bırakan terör örgütü mensuplarından suç kaydı olmayanlar, suça bulaşanlar ve halen cezaevinde bulunan terör örgütü mensuplarının durumları, uygulanacak ceza indirimleri bu yasada yer alacak. Ayrıca silah bırakıp Türkiye'ye dönen terör örgütü mensuplarının rehabilitasyonuna ilişkin hükümler de düzenlemede yer alacak.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın