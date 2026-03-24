Terörsüz Türkiye için yasa teklifleri hazırlanıyor: Süreç nasıl işleyecek?
50 yıllık terör belasını sonlandırmak için başlatılan Terörsüz Türkiye kapsamında TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu hazırlayıp kamuoyuna duyurmuştu. Sıra bu raporda yer alan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesine geldi.
Rapora göre yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için terör örgütünün silah bıraktığının "teyit ve tespiti" gerekiyor. Ancak süreci hızlandırmak için bir formül bulundu. Buna göre yasa teklifleri hazırlanıp kamuoyu ile paylaşılacak. Terör örgütünün silah bıraktığının "teyit ve tespiti" ile birlikte de Meclis gündemine getirilip yasalaştırılacak.
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Yasa tekliflerinin önümüzdeki ay sonuna kadar hazırlanıp kamuoyu ile paylaşılması, terör örgütünün silah bıraktığının teyit ve tespitinden sonra ise bunların yasalaştırılması hedefleniyor.