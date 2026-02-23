Başkan Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Ramazan ayının paylaşma ve kaynaşma ayı olduğunu belirterek "Tüm kara kampanyalara rağmen sevgili çocuklarımız Ramazan'ı coşkuyla yaşıyor. " dedi. Dünyada Türkiye rüzgarı estiğini belirten Erdoğan "Dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor. Hangi adımları atacağımız merak ediliyor. Sorunları derinleştirmenin peşinde değiliz. Amacımız yeni dostlar kazanmak." diyerek net mesaj verdi. Erdoğan Terörsüz Türkiye hedefine yönelik "Süreci menziline ulaştıracağız" şeklinde konuştu.
Yeni haftanın ilk gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Ramazan ayının paylaşma ve kaynaşma ayı olduğunu belirterek "Tüm kara kampanyalara rağmen sevgili çocuklarımız Ramazan'ı coşkuyla yaşıyor. " dedi.
Dünyada Türkiye rüzgarı estiğini belirten Erdoğan "Dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor. Hangi adımları atacağımız merak ediliyor. Sorunları derinleştirmenin peşinde değiliz. Amacımız yeni dostlar kazanmak." diyerek net mesaj verdi. Erdoğan Terörsüz Türkiye hedefine yönelik "Süreci menziline ulaştıracağız" şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Ramazan paylaşma, kaynaşma fırsatıdır. Ramazan ayı ruhumuzun dinlenmesi için fırsattır. Tüm kara kampanyalara rağmen sevgili çocuklarımız Ramazan'ı coşkuyla yaşıyor.
Kabinede küçük çaplı revizyon yaptık. Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi kardeşime yeni vazifelerinde muvaffakiyetler diliyorum. Devreden bakanlarla dostluk hukukunu koruyacağız.
Küresel düzeyde gerilimlerin tırmandığı dönemde barışı merkeze alan politikamızla krizlerin çatışmaya dönüşmemesi için çabalıyoruz.
Dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor. Hangi adımları atacağımız merak ediliyor. Sorunları derinleştirmenin peşinde değiliz. Amacımız yeni dostlar kazanmak.
Ayrıntılar geliyor..
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da başlayan toplantı 18.05 itibarıyla sona erdi.