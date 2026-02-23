Başkan Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 13:37 Son Güncelleme: 23 Şubat 2026 18:57 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Ramazan ayının paylaşma ve kaynaşma ayı olduğunu belirterek "Tüm kara kampanyalara rağmen sevgili çocuklarımız Ramazan'ı coşkuyla yaşıyor. " dedi. Dünyada Türkiye rüzgarı estiğini belirten Erdoğan "Dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor. Hangi adımları atacağımız merak ediliyor. Sorunları derinleştirmenin peşinde değiliz. Amacımız yeni dostlar kazanmak." diyerek net mesaj verdi. Erdoğan Terörsüz Türkiye hedefine yönelik "Süreci menziline ulaştıracağız" şeklinde konuştu.