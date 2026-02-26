Terörsüz Türkiye'de tarihi dönemeç: Gözler İmralı'dan gelecek açıklamada

Türkiye, “Terörsüz Türkiye” hedefinde kritik bir aşamaya gelirken MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından, terör örgütünün tasfiyesi ve silah bırakmasına yönelik olarak gözler yarın saat 11.00’e çevrildi. Yarınki toplantıda DEM Parti Eş Genel Başkanları, İmralı heyeti ve komisyon üyeleri kameralar karşısına geçerek İmralı’nın yeni mesajını açıklayacak. Mesajda silahlı eylemlerin sona erdiği ve siyasetin ön plana çıkması gerektiğine yönelik vurgu bekleniyor.

Türkiye, "Terörsüz Türkiye" hedefinde tarihi bir dönemeçten geçiyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreçte, terör örgütünün tasfiyesi ve silah bırakma çağrısını içeren kritik mesajın yarın saat 11.00'de kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, yasal düzenleme aşamasına geçilen sürecin detaylarını ve yarınki kritik buluşmanın şifrelerini Ankara'dan aktardı. İMRALI NE MESAJ VERECEK? YASAL DÜZENLEME AŞAMASINA GEÇİLDİ Geçtiğimiz hafta kabul edilen ortak raporun ardından sürecin hukuki boyut kazandığını belirten İlter Yeşiltaş, "Yarın saatler 11.00'i gösterdiğinde İmralı'nın mesajı kamuoyuyla paylaşılacak. Ortak raporun geçtiğimiz hafta kabul edilmesiyle birlikte artık yasal düzenleme aşamasına geçilmiş durumda. Bundan sonraki süreçte özellikle hukuki anlamda örgütün tasfiyesinin altyapısının oluşturulması noktasında bazı kanuni ve hukuki düzenlemeler hayata geçirilecek." ifadelerini kullandı. Bu kapsamda, ilgili kurumların hukuki altyapı üzerindeki çalışmalarının hızlandığı belirtildi.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI VE SÜRECİN KRONOLOJİSİ Sürecin nasıl bu noktaya geldiğini özetleyen Yeşiltaş, "MHP Lideri Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de terör örgütünün lağvedilmesi çağrısında bulunmuştu. İmralı'dan gelen ve Şubat 2025'te kamuoyuna yansıyan mesajda da örgütün feshedilmesi noktasındaki irade ortaya konulmuştu." sözleriyle aktardı. Terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz'da gerçekleştirdiği sembolik silah bırakma töreni ve 5 Ağustos 2025 tarihinde TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, sürecin en önemli köşe taşları olduğu vurgulandı.