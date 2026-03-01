İşte “Terörsüz Türkiye” yasaları: İkinci aşama başlıyor

“Terörsüz Türkiye” sürecinde ikinci aşamaya geçildi. PKK’nın silah bıraktığının teyit ve tespit edilmesi halinde, infaz ve terör mevzuatında kapsamlı değişiklikler yapılacak. Süreç; saha raporları, Cumhurbaşkanlığı değerlendirmesi ve Milli Güvenlik Kurulu kararıyla şekillenecek.

İkinci aşamada, terör örgütünün silah bıraktığına ilişkin "teyit ve tespit" mekanizması devreye girecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı sahadaki gözlem ve tespitleri raporlayacak.

Hazırlanan rapor, Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Rapor, MGK gündemine alınacak.

MGK'da "örgüt dağılmış ve silahlar bırakılmıştır" kararı çıkması halinde yasa değişiklikleri için düğmeye basılacak.

Adalet Bakanlığı bünyesinde teknik bir çalışma grubu oluşturulacak. AK Parti Grubu da TBMM'de partiler arası gayriresmî bir çalışma grubu çağrısı yapacak.

REHABİLİTASYON VE TOPLUMA KAZANDIRMA MODELİ

Yasa taslağına göre örgüt mensupları üç kategoriye ayrılacak:

Terör eylemine karışmayanlar Suça bulaşanlar Cezaevinde bulunanlar

TERÖRE KARIŞMAYANLAR

Denetimli serbestlik uygulanacak.

Meslek edindirme kursları açılacak.

Psikososyal destek ve rehabilitasyon programları devreye girecek.

Topluma kazandırma projeleri hazırlanacak.

SUÇA BULAŞANLAR VE CEZAEVİNDEKİLER

Türk Ceza Kanunu (TCK),

Ceza İnfaz Kanunu (CİK),

Terörle Mücadele Kanunu (TMK)

kapsamında değişiklik yapılacak. Sabah'ın haberine göre; Düzenlemeler yalnızca PKK mensuplarını kapsayacak; FETÖ gibi diğer terör örgütleri kapsam dışında tutulacak.

AVRUPA VE MAHMUR DÜZENLEMESİ

Avrupa'da bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt mensupları için de aynı prosedür işletilecek. Suça bulaşıp bulaşmadıkları bireysel incelemeyle belirlenecek.

Uzun yıllar önce Türkiye'den ayrılarak Mahmur gibi kamplarda yaşayan vatandaşlara yönelik düzenlemelerin de yasa metninde yer alması bekleniyor.

"KÖK SUÇ" İLKESİ GELİYOR

Mevcut sistemde, "adam öldürme", "tehdit" gibi suçlar örgüt kapsamında işlendiğinde terör suçu sayılıyor ve hem ceza miktarı hem infaz süresi artıyor.

Yeni modelde:

Terör örgütü ortadan kalkmış kabul edilirse, yalnızca TCK'daki kök suç kadar ceza verilecek.

Terör artırımı uygulanmayacak.

İnfaz sürelerinde indirim gündeme gelebilecek.

Şartlı salıverme imkânı genişletilebilecek.

ÖNE ÇIKANLAR

İkinci aşama için MGK kararı kritik eşik olacak. Denetimli serbestlik ve rehabilitasyon programları devreye girecek. TCK, CİK ve TMK'da sınırlı ve örgüte özgü değişiklik yapılacak. "Kök suç" uygulamasıyla ceza artırımları kalkabilecek. Düzenleme diğer terör örgütlerini kapsamayacak.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1) Yasalar ne zaman yürürlüğe girecek?

MGK'da "silah bırakma teyidi" kararı alınmasının ardından Meclis süreci başlayacak.

2) Her örgüt mensubu yararlanabilecek mi?

Hayır. Suça bulaşma durumuna göre kategorik ayrım yapılacak.

3) FETÖ kapsamda mı?

Hayır. Düzenleme yalnızca PKK mensuplarını kapsayacak.

4) Avrupa'dan dönenler için özel düzenleme var mı?

Evet. Bireysel inceleme sonrası aynı prosedür uygulanacak.

5) Ceza indirimi herkese uygulanacak mı?