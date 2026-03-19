CHP’nin Saraçhane’deki mitinginde polis barikatına saldırı: 2 tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının yıl dönümü bahanesiyle düzenlenen mitingde tansiyon bir an olsun düşmedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılım sağladığı Saraçhane'deki etkinlik, konuşmaların sona ermesinin ardından yerini kaosa bıraktı. Kalabalığın arasına sızan ve provokasyon için pusuda bekleyen gruplar, miting sonrası dağılmak yerine izinsiz yürüyüş yapmak isteyerek emniyet güçleriyle karşı karşıya geldi.