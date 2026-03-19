CHP’nin Saraçhane’deki mitinginde polis barikatına saldırı: 2 tutuklama
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Saraçhane’de düzenlediği mitingin ardından İstanbul sokakları adeta savaş alanına döndü. İBB binası önünde gerçekleştirilen programın bitişiyle birlikte düğmeye basan provokatörler, emniyet güçlerinin kurduğu güvenlik barikatlarını hedef alarak büyük bir kalkışmaya yeltendi. Polis bariyerlerini tekmeleyerek taşkınlık çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının yıl dönümü bahanesiyle düzenlenen mitingde tansiyon bir an olsun düşmedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılım sağladığı Saraçhane'deki etkinlik, konuşmaların sona ermesinin ardından yerini kaosa bıraktı. Kalabalığın arasına sızan ve provokasyon için pusuda bekleyen gruplar, miting sonrası dağılmak yerine izinsiz yürüyüş yapmak isteyerek emniyet güçleriyle karşı karşıya geldi.
MASKELİ PROVOKATÖRLERDEN BARİKATLARA TEKMELİ SALDIRI
Olay yerinde adeta bir "sıcak bölge" atmosferi oluşurken, yüzlerini maskelerle gizleyen karanlık odaklar sahneye çıktı. Güvenlik güçlerinin aldığı yoğun tedbirleri hiçe sayan saldırganlar, polis bariyerlerini tekmeleyerek yıkmaya çalıştı. Taşkınlıkların dozunu artıran ve kamu düzenini hedef alan gruba, İstanbul Emniyeti anında müdahale etti. Polis barikatına saldıran ve görevli memurlara karşı direniş sergileyen şahıslar, telsiz anonslarının yankılandığı o sıcak dakikalarda tek tek etkisiz hale getirildi.