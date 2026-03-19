CHP’nin Saraçhane’deki mitinginde polis barikatına saldırı: 2 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Saraçhane’de düzenlediği mitingin ardından İstanbul sokakları adeta savaş alanına döndü. İBB binası önünde gerçekleştirilen programın bitişiyle birlikte düğmeye basan provokatörler, emniyet güçlerinin kurduğu güvenlik barikatlarını hedef alarak büyük bir kalkışmaya yeltendi. Polis bariyerlerini tekmeleyerek taşkınlık çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının yıl dönümü bahanesiyle düzenlenen mitingde tansiyon bir an olsun düşmedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılım sağladığı Saraçhane'deki etkinlik, konuşmaların sona ermesinin ardından yerini kaosa bıraktı. Kalabalığın arasına sızan ve provokasyon için pusuda bekleyen gruplar, miting sonrası dağılmak yerine izinsiz yürüyüş yapmak isteyerek emniyet güçleriyle karşı karşıya geldi.

MASKELİ PROVOKATÖRLERDEN BARİKATLARA TEKMELİ SALDIRI

Olay yerinde adeta bir "sıcak bölge" atmosferi oluşurken, yüzlerini maskelerle gizleyen karanlık odaklar sahneye çıktı. Güvenlik güçlerinin aldığı yoğun tedbirleri hiçe sayan saldırganlar, polis bariyerlerini tekmeleyerek yıkmaya çalıştı. Taşkınlıkların dozunu artıran ve kamu düzenini hedef alan gruba, İstanbul Emniyeti anında müdahale etti. Polis barikatına saldıran ve görevli memurlara karşı direniş sergileyen şahıslar, telsiz anonslarının yankılandığı o sıcak dakikalarda tek tek etkisiz hale getirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "18.03.2026 günü saat 20.30'da CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Fatih İlçesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane binası önünde açık yer toplantısı düzenlenmiştir. Programın devam ettiği sırada, yüzlerini maskeyle kapatan bir grup, polis tedbirleri kapsamında alana getirilen bariyerlere saldırmıştır. Emniyet ekiplerimiz gruba müdahale etmiş ve gruptan 35 şahsı yakalamıştır. Şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam etmektedir." ifadeleri yer aldı

Gözaltındaki 31 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si tutuklama, 2'si ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, şüphelilerden E.Ç'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme", B.B'nin ise "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

