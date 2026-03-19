CHP’li Özgür Özel hakkında emlak vurgunu iddiası! Evi aldı değeri katlandı

Edinilen bilgilere göre, skandalın merkezi Türkali Mahallesi, Uzuncaovalı Sokak'ta bulunan bir taşınmaz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 22 Eylül 2021 tarihinde bu adresteki bir evi 800 bin TL gibi piyasa değerinin oldukça altında bir bedelle satın aldığı tespit edildi. Ancak bu alımın arkasındaki "karanlık" detaylar, satışın sıradan bir gayrimenkul işlemi olmadığını gözler önüne seriyor.

İstanbul'un en kıymetli noktalarından biri olan Beşiktaş, tarihi bir emlak skandalına tanıklık ediyor.

"KESİNLİKLE YIKILACAK" DENİLEN EVDE MUCİZEVİ DEĞİŞİM

Söz konusu taşınmazın Özgür Özel tarafından satın alınmadan önceki geçmişi, dehşet verici iddiaları barındırıyor.

İddiaya göre, bu mesken hakkında CHP'li Beşiktaş Belediyesi tarafından daha önce verilmiş bir "yıkım kararı" bulunuyordu. Evin eski sahibi, bu kararı kaldırmak için çalmadık kapı bırakmasa da her seferinde hüsrana uğradı.

O dönemde süreci yöneten Belediye yetkilileri tarafından yapının kesinlikle yıkılacağı kararı verilmişti. Ancak mülkün karşısına alıcı olarak Özgür Özel çıkınca tüm dengeler bir anda değişti.