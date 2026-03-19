CHP’li Özgür Özel hakkında emlak vurgunu iddiası! Evi aldı değeri katlandı
Siyaset gündemi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında patlak veren devasa bir emlak skandalıyla sarsılıyor. İstanbul Beşiktaş’ın kalbinde, CHP’li belediye tarafından hakkında "kesin yıkım kararı" verilen bir taşınmazın, Özgür Özel tarafından satın alınmasının hemen ardından bu kararın mucizevi bir şekilde buharlaştığı iddia edildi. Kelepir fiyata alınan ve yıkım kararı kalkınca değeri bir anda milyonlarca dolara ulaşan gizemli ev, "haksız kazanç" ve "nüfuz ticareti" tartışmalarını ateş hattına taşıdı.
İstanbul'un en kıymetli noktalarından biri olan Beşiktaş, tarihi bir emlak skandalına tanıklık ediyor.
Edinilen bilgilere göre, skandalın merkezi Türkali Mahallesi, Uzuncaovalı Sokak'ta bulunan bir taşınmaz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 22 Eylül 2021 tarihinde bu adresteki bir evi 800 bin TL gibi piyasa değerinin oldukça altında bir bedelle satın aldığı tespit edildi. Ancak bu alımın arkasındaki "karanlık" detaylar, satışın sıradan bir gayrimenkul işlemi olmadığını gözler önüne seriyor.
"KESİNLİKLE YIKILACAK" DENİLEN EVDE MUCİZEVİ DEĞİŞİM
Söz konusu taşınmazın Özgür Özel tarafından satın alınmadan önceki geçmişi, dehşet verici iddiaları barındırıyor.
İddiaya göre, bu mesken hakkında CHP'li Beşiktaş Belediyesi tarafından daha önce verilmiş bir "yıkım kararı" bulunuyordu. Evin eski sahibi, bu kararı kaldırmak için çalmadık kapı bırakmasa da her seferinde hüsrana uğradı.
O dönemde süreci yöneten Belediye yetkilileri tarafından yapının kesinlikle yıkılacağı kararı verilmişti. Ancak mülkün karşısına alıcı olarak Özgür Özel çıkınca tüm dengeler bir anda değişti.
BELEDİYE BAŞKANI ARACI MI OLDU?
Yıkım kararı nedeniyle satılması imkansız görünen evin Özgür Özel'e geçiş sürecinde, "nüfuz" devreye girdi. İddialara göre, bu kritik satışın gerçekleşmesi için dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Ali Rıza Akpolat bizzat aracılık yaptı.
Akpolat'ın devreye girmesiyle birlikte, yıkılmasına kesin gözüyle bakılan bina Özgür Özel'in mülkiyetine geçti. Satış sonrası yaşananlar ise akıllara durgunluk veren bir rant projesini ortaya çıkardı.