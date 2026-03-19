CHP’li Özgür Özel hakkında emlak vurgunu iddiası! Evi aldı değeri katlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Siyaset gündemi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında patlak veren devasa bir emlak skandalıyla sarsılıyor. İstanbul Beşiktaş’ın kalbinde, CHP’li belediye tarafından hakkında "kesin yıkım kararı" verilen bir taşınmazın, Özgür Özel tarafından satın alınmasının hemen ardından bu kararın mucizevi bir şekilde buharlaştığı iddia edildi. Kelepir fiyata alınan ve yıkım kararı kalkınca değeri bir anda milyonlarca dolara ulaşan gizemli ev, "haksız kazanç" ve "nüfuz ticareti" tartışmalarını ateş hattına taşıdı.

İstanbul'un en kıymetli noktalarından biri olan Beşiktaş, tarihi bir emlak skandalına tanıklık ediyor.

Edinilen bilgilere göre, skandalın merkezi Türkali Mahallesi, Uzuncaovalı Sokak'ta bulunan bir taşınmaz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 22 Eylül 2021 tarihinde bu adresteki bir evi 800 bin TL gibi piyasa değerinin oldukça altında bir bedelle satın aldığı tespit edildi. Ancak bu alımın arkasındaki "karanlık" detaylar, satışın sıradan bir gayrimenkul işlemi olmadığını gözler önüne seriyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 22 Eylül 2021'de söz konusu evi piyasa değerinin oldukça altında, 800 bin TL'ye satın aldığı belirlendi. Evin daha önce CHP'li Beşiktaş Belediyesi tarafından yıkım kararı aldığı da kaydedildi. (ahaber.com.tr)

"KESİNLİKLE YIKILACAK" DENİLEN EVDE MUCİZEVİ DEĞİŞİM

Söz konusu taşınmazın Özgür Özel tarafından satın alınmadan önceki geçmişi, dehşet verici iddiaları barındırıyor.

İddiaya göre, bu mesken hakkında CHP'li Beşiktaş Belediyesi tarafından daha önce verilmiş bir "yıkım kararı" bulunuyordu. Evin eski sahibi, bu kararı kaldırmak için çalmadık kapı bırakmasa da her seferinde hüsrana uğradı.

O dönemde süreci yöneten Belediye yetkilileri tarafından yapının kesinlikle yıkılacağı kararı verilmişti. Ancak mülkün karşısına alıcı olarak Özgür Özel çıkınca tüm dengeler bir anda değişti.

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yürüttüğü iddia edilen çıkar amaçlı bir suç örgütü nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı.

BELEDİYE BAŞKANI ARACI MI OLDU?

Yıkım kararı nedeniyle satılması imkansız görünen evin Özgür Özel'e geçiş sürecinde, "nüfuz" devreye girdi. İddialara göre, bu kritik satışın gerçekleşmesi için dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Ali Rıza Akpolat bizzat aracılık yaptı.

Akpolat'ın devreye girmesiyle birlikte, yıkılmasına kesin gözüyle bakılan bina Özgür Özel'in mülkiyetine geçti. Satış sonrası yaşananlar ise akıllara durgunluk veren bir rant projesini ortaya çıkardı.

Özgür Özel'e ait olduğu iddia edilen ve yıkım kararlı dairenin değeri bir anda katlandı. (ahaber.com.tr)

DEĞER PATLAMASI: 800 BİN LİRADAN 600 BİN DOLARLIK RANT KAPISINA

Özgür Özel'in tapuyu almasının üzerinden çok kısa bir süre geçmişti ki, belediyenin o "katı" tutumu bir anda yumuşadı. Tapu Özel'in üzerine tescil edilir edilmez, binadaki yıkım kararı mucizevi bir şekilde kaldırıldı.

Bu hamleyle birlikte mülkün değeri adeta uzaya fırladı. 800 bin TL'ye, yani bir "yıkıntı" fiyatına alınan taşınmazın değeri, yıkım kararının buharlaşmasıyla birlikte yaklaşık 600 bin Dolar seviyesine yükseldi. Milyonlarca liralık bu değer artışı, "Haksız kazanç mı sağlanıyor?" sorusunu kamuoyunun gündemine taşıdı.

CHP’li Özgür Özel hakkında emlak vurgunu iddiası! Evi aldı değeri katlandı - 4

HALK TV'DEKİ MALVARLIĞI LİSTESİNDE NEDEN YOK?

Skandalın bir diğer ayağı ise Özgür Özel'in şeffaflık iddiasına ağır bir darbe vurdu. Özel, geçtiğimiz günlerde Halk TV ekranlarına konuk olmuş ve büyük bir gövde gösterisiyle malvarlığını açıklamıştı.

Ancak dikkatli gözlerden kaçmayan o detay, şok etkisi yarattı. Özel, anlattığı malvarlığı listesinde, Beşiktaş'taki bu milyonluk taşınmazdan tek kelime dahi bahsetmedi.

CHP’li Özgür Özel hakkında emlak vurgunu iddiası! Evi aldı değeri katlandı - 5

CEVAP BEKLEYEN KRİTİK SORULAR: VERGİ KAÇAĞI VE HAKSIZ KAZANÇ MI VAR?

Yaşanan bu emlak vurgunu iddiası, beraberinde bir dizi soruyu da gündeme getirdi. Tapu işlemlerinde gerçek piyasa değerinin değil de düşük bedelin gösterilip gösterilmediği, bu sayede devletin vergi kaybına uğratılıp uğratılmadığı merak ediliyor.

Ayrıca, CHP'li bir belediyenin sınırları içinde yıkım kararı olan bir evin, CHP lideri tarafından alınıp sonra kararın iptal edilmesi, siyasi nüfuzun şahsi menfaat için kullanıldığı iddialarını güçlendiriyor.

