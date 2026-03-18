Çiğli'deki skandal ihalenin belgesi! 2 yıllık araç kiralamaya 330 milyon TL

CHP'li Çiğli Belediyesi'nin 330 milyon TL'lik skandal ihalesinin skandal belgeleri ortaya çıktı. İhaleye 13 firmanın teklif sunduğu, bunlardan 11'inin çeşitli gerekçelerle geçersiz sayıldığı anlaşıldı.

CHP'li Çiğli Belediyesi'nin, 2025 yılı mayıs ayında temizlik ve araç filosunu yenilemek amacıyla yaptığı tartışmalı ihale önceki gün gündeme taşınmıştı. İhaleye 13 firma teklif sunmasına rağmen 11 teklif farklı mazeretle geçersiz sayılmış, kazanan ise Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde sanık sıfatıyla yer alan işadamı Serdar Ocak'a ait Aras Atık Yönetim Sistemleri şirketi olmuştu.

Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım ve Sena Uyaner'in haberine göre, 44 aracın yalnızca 2 yıllığına kiralanması için açılan ihalenin maliyeti 330 milyon lira olarak kayıtlara geçmiş ve büyük tepki çekmişti. Büyük ses getiren haber sonrası belediyeye yönelik tepkiler arttı. Yoğun baskı üzerine Çiğli Belediyesi'nden açıklama geldi. Haberler hakkında yalanlama yayımlayan belediye, "Bu haber ve iddiaların gerçekle ilgisi yoktur, dayanaksızdır, suç duyurusunda bulunacağız" ifadeleriyle savunma yapmaya çalıştı.

EKAP KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Belediyenin 'dayanaksız' olarak nitelendirdiği gelişmenin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kayıtları ortaya çıktı. Gündeme oturan ihalenin numarası 2025/544990 olarak dikkati çekiyor. Resmi verilere göre ihaleye 13 firmanın teklif sunduğu, bunlardan 11'inin çeşitli gerekçelerle geçersiz sayıldığı görülüyor. İhaleyi, şüpheli işadamı Serdar Ocak'a ait şirketin kazandığı da net şekilde paylaşılıyor.

İhaleye ilişkin herhangi bir düzeltme ya da iptal ilanı bulunmuyor. Araçların 'sürücüsüz ve akaryakıtsız' olarak kiralanacağına ilişkin detay da yine ihale bilgilerinde dikkati çekiyor.