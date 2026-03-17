CHP'li Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. bünyesinde çalışan ve yaklaşık 8 aydır ücretlerini tam olarak alamayan emekçiler ana şantiye binasında bir araya geldi. DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube yöneticilerinin de destek verdiği eylemde işçiler ödenmeyen kiraları ve biriken borçları hatırlatarak maaş krizi çözülmeden düzenlenen bayramlaşma törenine sert tepki gösterdi.

Sabahın erken saatlerinde şantiyede toplanan işçiler, "Maaş yoksa bayram da yok" mesajı veren pankartlar açtı. İşçilerin kararlı duruşunu ve protesto hazırlığını haber alan belediye yönetimi planlanan bayramlaşma merasimini apar topar durdurma kararı aldı. Belediye bürokratlarının alana girmemesi dikkat çekti.

"İŞÇİYLE ALAY ETMEK ONURUYLA OYNAMAKTIR"

Sendika temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, belediye yönetiminin tavrı sert bir dille eleştirildi. Açıklamada, "8 aydır hak gaspına çözüm üretmeyenler hiçbir şey olmamış gibi bayramlaşmaya kalkıyor. Boş cebimizle alay edercesine planlanan bu tören işçi sınıfının onuruyla oynama girişimidir. Emekçinin bayramı hakkı verildiğinde bayram olur" denildi.

CHP'Lİ KARŞIYAKA BELEDİYESİNDEKİ MAAŞ KRİZİ

1. İşçiler ne kadar süredir maaş alamıyor? Belediye iştiraki olan Kent A.Ş. bünyesindeki işçiler yaklaşık 8 aydır maaşlarının düzenli ödenmediğini ve ciddi birikmiş alacaklarının olduğunu belirtiyor.

2. Eylemde kimler yer aldı? Eyleme ana şantiyedeki yüzlerce işçinin yanı sıra DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcileri katılım sağladı.

3. Belediye yönetiminin bir açıklaması var mı? Törenin iptal edilip başkanın alanı terk etmesinin ardından belediye yönetiminden henüz maaşların ne zaman ödeneceğine dair resmi ve somut bir takvim paylaşılmadı.