CHP’de ikinci ‘Kuşadası’ vakası! İlçe farklı vurgun aynı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk iddiaları gündemdeki yerini korurken, bu kez tartışmaların odağında Çiğli Belediyesi yer aldı. Kuşadası’nda gündeme gelen yolsuzluk ve irtikap iddialarına benzer bir tablonun CHP’li Çiğli Belediyesi’nde de ortaya

CHP'li belediyelerde sonu gelmeyen yolsuzluk iddiaları Çiğli Belediyesi'ne de sıçradı. Edinilen bilgilere göre belediye, temizlik ve araç filosunu yenilemek amacıyla geçen sene mayıs ayında ihaleye çıktı. İhaleye 13 firma teklif sunmasına rağmen, çeşitli gerekçelerle 11'i geçersiz sayılınca tepkiler arttı. İhaleyi, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde sanık sıfatıyla yer alan iş insanı Serdar Ocak'a ait Aras Katı Atık Yönetim Sistemleri isimli şirket kazandı.

2 YILLIĞINA 330 MİLYON
Sabah'ın haberine göre 10 binek araçla birlikte çöp kamyonları, minibüsler ve kamyonetleri de kapsayan sözleşmenin süresi 730 gün olarak kayıtlara geçti. 44 aracın yalnızca 2 yıllığına kiralanması için açılan ihale maliyetinin 330 milyon lira olması, ilçede sert tepkilere yol açtı.

VATANDAŞTAN SUÇ DUYURUSU
Fahiş ihale tutarı sonrası ilçede yaşayan Bir vatandaşın elindeki belgelerle suç duyurusunda bulunduğu ve belediye yetkililerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. AK Partili belediye meclis üyelerinin de ihaleye ilişkin tepkilerini dile getirdiği ancak belediye yönetiminin sert eleştirilere bugüne kadar somut bir cevap veremediği belirtildi. İhale için ayrılan dev bütçe ile söz konusu tüm araçların satın alınabilecekken yalnızca 2 yıllığına kiralandığı savunuluyor.

KUŞADASI'NIN KOPYASI
Şüpheli iş insanı Serdar Ocak, CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik iddiaların da başrol isimleri arasında yer alıyordu. Kuşadası Belediyesi'nin, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik davanın sanıklarına 332,9 milyon liralık ihale verdiği ortaya çıkmıştı.

AYLIK 312 BİN 500 LİRA
Çiğli Belediyesi'nin ihalesinde tepki çeken bir diğer detay da araç başına ödenen ücret tutarı oldu. Belediyenin, sözleşme kapsamında kiralanan her bir araç için aylık 312 bin 500 lira ödemeyi taahhüt ettiği, bu tutarın Kuşadası Belediyesi ile yapılan sözleşmede 127 bin 250 lira olduğu aktarıldı.

