CHP’de ikinci ‘Kuşadası’ vakası! İlçe farklı vurgun aynı
CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk iddiaları gündemdeki yerini korurken, bu kez tartışmaların odağında Çiğli Belediyesi yer aldı. Kuşadası’nda gündeme gelen yolsuzluk ve irtikap iddialarına benzer bir tablonun CHP’li Çiğli Belediyesi’nde de ortaya
CHP'li belediyelerde sonu gelmeyen yolsuzluk iddiaları Çiğli Belediyesi'ne de sıçradı. Edinilen bilgilere göre belediye, temizlik ve araç filosunu yenilemek amacıyla geçen sene mayıs ayında ihaleye çıktı. İhaleye 13 firma teklif sunmasına rağmen, çeşitli gerekçelerle 11'i geçersiz sayılınca tepkiler arttı. İhaleyi, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde sanık sıfatıyla yer alan iş insanı Serdar Ocak'a ait Aras Katı Atık Yönetim Sistemleri isimli şirket kazandı.