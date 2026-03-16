Belediyede taciz skandalı! CHP’li meclis üyesinden darp ve şantaj
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taylan Şanlı hakkında ortaya atılan cinsel saldırı ve şantaj iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Belediyenin Ulaşım Daire Başkanlığı'nda işçi olarak çalışan Cemre İ., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikâyet dilekçesinde Şanlı hakkında ciddi suçlamalarda bulundu.
EVDE ZORLA ALIKOYDU
Sabah'ın haberine göre Cemre İ.'nin şikayet dilekçesine göre, Cemre İ. ile Taylan Şanlı'nın ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştığı ve 2025'in aralık ayında görüşmeye başladıkları belirtildi.
İddialara göre ikili 19 Ocak'ta Taylan Şanlı'nın evinde buluştu. Şanlı, genç kadına cinsel ilişki talebinde bulundu. Cemre İ.'nin talebi reddetmesinin ardından Şanlı kapıyı kilitleyerek evden kadının çıkmasına izin vermedi.
Korkup ağlamaya başlayan genç kadın dilekçede, Şanlı'nın yaklaşık bir saat süren olay sırasında kendisine zorla cinsel eylemlerde bulunduğunu, göğüs bölgesinde morluklar oluştuğunu anlattı.
Cemre İ. evden birlikte çıktıklarını ve Şanlı'nın araç içerisinde de kapıları kilitleyerek kendisini ilişkiye zorlandığını ifade etti.