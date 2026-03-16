Belediyede taciz skandalı! CHP’li meclis üyesinden darp ve şantaj

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'li belediye meclis üyesi Taylan Şanlı hakkında ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Belediyede çalışan genç bir kadın, Şanlı'nın kendisini evinde zorla alıkoyduğunu ve cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Mağdur kadın, Şanlı'nın kendisini darp ettiğini ve elindeki görüntülerle şantaj yaptığını anlattı.

Belediyede taciz skandalı! CHP’li meclis üyesinden darp ve şantaj 1

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taylan Şanlı hakkında ortaya atılan cinsel saldırı ve şantaj iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Belediyenin Ulaşım Daire Başkanlığı'nda işçi olarak çalışan Cemre İ., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikâyet dilekçesinde Şanlı hakkında ciddi suçlamalarda bulundu.

Belediyede taciz skandalı! CHP’li meclis üyesinden darp ve şantaj 2

EVDE ZORLA ALIKOYDU

Sabah'ın haberine göre Cemre İ.'nin şikayet dilekçesine göre, Cemre İ. ile Taylan Şanlı'nın ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştığı ve 2025'in aralık ayında görüşmeye başladıkları belirtildi.

Belediyede taciz skandalı! CHP’li meclis üyesinden darp ve şantaj 3

İddialara göre ikili 19 Ocak'ta Taylan Şanlı'nın evinde buluştu. Şanlı, genç kadına cinsel ilişki talebinde bulundu. Cemre İ.'nin talebi reddetmesinin ardından Şanlı kapıyı kilitleyerek evden kadının çıkmasına izin vermedi.

Belediyede taciz skandalı! CHP’li meclis üyesinden darp ve şantaj 4

Korkup ağlamaya başlayan genç kadın dilekçede, Şanlı'nın yaklaşık bir saat süren olay sırasında kendisine zorla cinsel eylemlerde bulunduğunu, göğüs bölgesinde morluklar oluştuğunu anlattı.

Belediyede taciz skandalı! CHP’li meclis üyesinden darp ve şantaj 5

Cemre İ. evden birlikte çıktıklarını ve Şanlı'nın araç içerisinde de kapıları kilitleyerek kendisini ilişkiye zorlandığını ifade etti.

Belediyede taciz skandalı! CHP’li meclis üyesinden darp ve şantaj 6

'TEHDİT ETTİ'

Cemre İ., Şanlı'nın "Olayı kimseye anlatmayacaksın, başına daha kötü şeyler gelebilir, işinden olabilirsin" diyerek tehdit ettiğini kaydetti.

Belediyede taciz skandalı! CHP’li meclis üyesinden darp ve şantaj 7

Genç kadın, şubat ayının sonlarında yapılan bir telefon görüşmesinde, Şanlı'nın kendisini açık şekilde tehdit ettiğini de anlattı.

Belediyede taciz skandalı! CHP’li meclis üyesinden darp ve şantaj 8

Cemre İ. ifadesinde, Şanlı'nın "İyi ki sen soyunurken video çekmişim. Ya benimle görüşürsün ya da bu görüntüleri paylaşırım, insan içine çıkamazsın, işyerine gidemezsin" dediğini anlattı.

Belediyede taciz skandalı! CHP’li meclis üyesinden darp ve şantaj 9

İddiaların odağındaki Taylan Şanlı'nın cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Suçlamaları reddeden Şanlı, aralarındaki fiziksel yakınlaşmanın karşılıklı rıza ile gerçekleştiğini savundu.

Belediyede taciz skandalı! CHP’li meclis üyesinden darp ve şantaj 10

Konuşmalarda ekran görüntüsü aldığını itiraf eden Şanlı, "Ben siyasi bir insan olduğum için tüm konuşmalarımız ve görüntülü görüşmelerimizden örnekler yedekliyorum" dedi.

