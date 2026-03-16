Katil İsrail'den Kadir Gecesi'nde alçak provokasyon! Mescid-i Aksa'ya girişleri engellediler

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırımın dozunu artırırken uluslararası hukuku bir kez daha ayaklar altına aldı.

Müslümanlar için "bin aydan daha hayırlı" kabul edilen mukaddes Kadir Gecesi'nde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı hedef alan katil İsrail ordusu, ibadet etmek isteyen binlerce Müslümanı engellemeye çalışarak yeni bir provokasyona imza attı.

MÜBAREK GECEDE İBADET ÖZGÜRLÜĞÜNE DARBE

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve manevi değeriyle Ramazan ayının kalbi kabul edilen Kadir Gecesi'nde İsrail zulmü bir kez daha kendini gösterdi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te barikatlar kuran terör devleti, Mescid-i Aksa'ya akın eden Müslümanların girişini hukuksuz şekilde kısıtladı. Mukaddes mabede ulaşmak isteyen binlerce kişi işgalci güçlerin keyfi engellemeleriyle karşı karşıya kalırken, İslam dünyasının kutsal değerlerine yönelik bu saldırı dünya kamuoyunda büyük infiale yol açtı.



ARAP BİRLİĞİ'NDEN SERT TEPKİ: HAKKINIZ YOK

Siyonist rejim tarafından gerçekleştirilen bu alçak engellemeye karşı uluslararası arenadan tepkiler gecikmedi. Konuya ilişkin sert bir açıklama yayımlayan Arap Birliği, "İsrail'in Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadet etmesini engelleme hakkı yoktur!" ifadelerini kullandı.

BÖLGEYİ KANA BULAYAN TERÖR DEVLETİ DURMAK BİLMİYOR

Gazze Şeridi'nde eşi benzeri görülmemiş bir soykırım yürüten İsrail ordusu, insanlık suçlarını sadece Filistin topraklarıyla sınırlı tutmuyor. Başta Orta Doğu olmak üzere; Gazze, İran ve Lübnan'da sivil katliamlarına devam eden ve bölgeyi kan gölüne çeviren işgalci rejim, her geçen gün bölgesel barışı biraz daha tehdit ediyor. Uluslararası hukuku askıya alan ve insani değerleri hiçe sayan terör devleti, kutsal gecede ibadet özgürlüğünü kısıtlayarak barbarlıkta sınır tanımadığını bir kez daha kanıtladı.