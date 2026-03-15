İsrail'in savunma kalkanı çöktü mü? 'Stoklar bitti' iddiası, bölge yerle bir oldu
İsrail ve İran arasındaki çatışmalar şiddetini artırmaya devam ediyor. Tel Aviv, 28 Şubat'tan bu yana yaşanan en yoğun füze saldırılarıyla sarsıldı. A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu yerle bir olan Ramla bölgesinden bölgedeki son durumu ve İsrail'in savunma sistemlerinde yaşanan büyük krizi aktardı. İşte saldırıların merkez üssünden gelen son bilgiler…
Saldırıların şiddetini ve bölgedeki yıkımı yerinde inceleyen A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu, "Dün gece Tel Aviv'de sabah olmadı. 28 Şubat'tan bu yana en şiddetli saldırılar gerçekleşti. Ardı ardına düzenlenen üç füze saldırısı kenti adeta felç etti, şehrin dört bir yanından patlama sesleri yükseldi" ifadelerini kullandı.
RAMLA VE ÇEVRESİ TAMAMEN YERLE BİR OLDU
Saldırıların sadece merkezle sınırlı kalmadığını belirten Kavasoğlu, "Biz şu an Tel Aviv'e yaklaşık yarım saat mesafedeki Ramla'dayız. Dün akşamki saldırılar sonrası bölge tamamen yerle bir olmuş durumda. Durumun ciddiyeti sahada çok daha net görülüyor" dedi.
ŞARAPNEL PARÇALARI DÖRT BÖLGEYİ VURDU
Hava savunma sistemlerinin müdahalesiyle düşen şarapnel parçalarının Ramla, Rishon Lezion, Bnei Brak ve Holon olmak üzere dört ayrı noktada ciddi tahribata yol açtığını belirten Kavasoğlu, saldırıların özellikle stratejik öneme sahip Ben Gurion Havalimanı çevresini hedef aldığına dikkat çekti.
İRAN'DAN "DAHA ŞİDDETLİ MİSİLLEME" TEHDİDİ
İran'ın misilleme kapasitesini artıran açıklamalarına değinen Kavasoğlu, "İran tarafı 'Bundan böyle gelişmiş füzelerimizle daha şiddetli ve sık aralıklarla misilleme yapacağız' demişti ve tam da dediği gibi oldu. Yerlerdeki yangın izleri ve yanık parçalar saldırının şiddetini gözler önüne seriyor" diye konuştu.
ABD BASINI: "İSRAİL'İN STOKLARI ERİDİ"
Amerikan medyasında yer alan iddiaları da değerlendiren Kavasoğlu, "İsrail'in hava savunma sistemleri stoklarının azaldığı ve tükenme noktasına geldiği konuşuluyor. Sahadaki durumu gözlemlediğimizde, saldırıların Tel Aviv'in kalbine kadar ulaşabilmesi bu iddiaları bir nebze olsun doğruluyor" ifadelerini kullandı.