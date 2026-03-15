İsrail'in savunma kalkanı çöktü mü? 'Stoklar bitti' iddiası, bölge yerle bir oldu

ahaber.com.tr - Özel Haber

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar şiddetini artırmaya devam ediyor. Tel Aviv, 28 Şubat'tan bu yana yaşanan en yoğun füze saldırılarıyla sarsıldı. A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu yerle bir olan Ramla bölgesinden bölgedeki son durumu ve İsrail'in savunma sistemlerinde yaşanan büyük krizi aktardı. İşte saldırıların merkez üssünden gelen son bilgiler…

Saldırıların şiddetini ve bölgedeki yıkımı yerinde inceleyen A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu, "Dün gece Tel Aviv'de sabah olmadı. 28 Şubat'tan bu yana en şiddetli saldırılar gerçekleşti. Ardı ardına düzenlenen üç füze saldırısı kenti adeta felç etti, şehrin dört bir yanından patlama sesleri yükseldi" ifadelerini kullandı.

TEL AVİV'E EN YOĞUN FÜZE SALDIRILARI
RAMLA VE ÇEVRESİ TAMAMEN YERLE BİR OLDU

Saldırıların sadece merkezle sınırlı kalmadığını belirten Kavasoğlu, "Biz şu an Tel Aviv'e yaklaşık yarım saat mesafedeki Ramla'dayız. Dün akşamki saldırılar sonrası bölge tamamen yerle bir olmuş durumda. Durumun ciddiyeti sahada çok daha net görülüyor" dedi.

ŞARAPNEL PARÇALARI DÖRT BÖLGEYİ VURDU

Hava savunma sistemlerinin müdahalesiyle düşen şarapnel parçalarının Ramla, Rishon Lezion, Bnei Brak ve Holon olmak üzere dört ayrı noktada ciddi tahribata yol açtığını belirten Kavasoğlu, saldırıların özellikle stratejik öneme sahip Ben Gurion Havalimanı çevresini hedef aldığına dikkat çekti.

İRAN'DAN "DAHA ŞİDDETLİ MİSİLLEME" TEHDİDİ

İran'ın misilleme kapasitesini artıran açıklamalarına değinen Kavasoğlu, "İran tarafı 'Bundan böyle gelişmiş füzelerimizle daha şiddetli ve sık aralıklarla misilleme yapacağız' demişti ve tam da dediği gibi oldu. Yerlerdeki yangın izleri ve yanık parçalar saldırının şiddetini gözler önüne seriyor" diye konuştu.

ABD BASINI: "İSRAİL'İN STOKLARI ERİDİ"

Amerikan medyasında yer alan iddiaları da değerlendiren Kavasoğlu, "İsrail'in hava savunma sistemleri stoklarının azaldığı ve tükenme noktasına geldiği konuşuluyor. Sahadaki durumu gözlemlediğimizde, saldırıların Tel Aviv'in kalbine kadar ulaşabilmesi bu iddiaları bir nebze olsun doğruluyor" ifadelerini kullandı.

TAHLİYELER CAN KAYBININI ÖNLÜYOR

Bölgedeki insani bilançoyu paylaşan Kavasoğlu, "Savaş başladığından bu yana İsrail genelinde yaralı sayısı 3 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15'i buldu. Tel Aviv'den uzaklaşmak isteyenler için ek seferler konuldu. Halkın büyük çoğunluğunun bölgeyi tahliye etmesi daha büyük bir can kaybının yaşanmasını şimdilik engelliyor" diyerek son durumu özetledi.

BÖLGEDE SON DURUM

1. İsrail'in savunma sistemlerinde bir zafiyet mi var? Amerikan basınındaki iddialar, İsrail'in hava savunma stoklarının azaldığı yönünde. Saldırıların Tel Aviv'in kalbine kadar ulaşması, savunma sistemlerinin zorlandığı şeklinde yorumlanıyor.

2. İran saldırıları nasıl bir strateji izliyor? İran, daha gelişmiş füzelerle daha sık ve şiddetli misillemeler yapacağını açıkça deklare etmiş durumda. Bu durum, çatışmanın boyutunun genişlediğini gösteriyor.

3. Bölgedeki tahliye süreci ne durumda? Can kayıplarının artmaması için tahliyeler kritik bir rol oynuyor. Tel Aviv'den ayrılmak isteyenler için ek seferler düzenleniyor ve evlerinden çıkmayan nüfusun büyük kısmı da güvenli bölgelere kaydırılıyor.

4. Saldırılarda hangi noktalar öne çıktı? Özellikle Ramla, Rishon Lezion, Bnei Brak, Holon ve stratejik öneme sahip Ben Gurion Havalimanı çevresi hedef alındı.

