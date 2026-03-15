Bölgedeki insani bilançoyu paylaşan Kavasoğlu, "Savaş başladığından bu yana İsrail genelinde yaralı sayısı 3 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15'i buldu. Tel Aviv'den uzaklaşmak isteyenler için ek seferler konuldu. Halkın büyük çoğunluğunun bölgeyi tahliye etmesi daha büyük bir can kaybının yaşanmasını şimdilik engelliyor " diyerek son durumu özetledi.

BÖLGEDE SON DURUM

1. İsrail'in savunma sistemlerinde bir zafiyet mi var? Amerikan basınındaki iddialar, İsrail'in hava savunma stoklarının azaldığı yönünde. Saldırıların Tel Aviv'in kalbine kadar ulaşması, savunma sistemlerinin zorlandığı şeklinde yorumlanıyor.

2. İran saldırıları nasıl bir strateji izliyor? İran, daha gelişmiş füzelerle daha sık ve şiddetli misillemeler yapacağını açıkça deklare etmiş durumda. Bu durum, çatışmanın boyutunun genişlediğini gösteriyor.

3. Bölgedeki tahliye süreci ne durumda? Can kayıplarının artmaması için tahliyeler kritik bir rol oynuyor. Tel Aviv'den ayrılmak isteyenler için ek seferler düzenleniyor ve evlerinden çıkmayan nüfusun büyük kısmı da güvenli bölgelere kaydırılıyor.

4. Saldırılarda hangi noktalar öne çıktı? Özellikle Ramla, Rishon Lezion, Bnei Brak, Holon ve stratejik öneme sahip Ben Gurion Havalimanı çevresi hedef alındı.