İsrail'in sınırları nerede bitiyor? Orta Doğu'da yayılmacı politikanın perde arkası

Orta Doğu, tarih boyunca imparatorlukların yükselip yıkıldığı, medeniyetlerin karşı karşıya geldiği kadim bir coğrafya olarak biliniyor. Ancak son on yıllarda bölgedeki gerilimin merkezinde İsrail'in askeri ve siyasi hamleleri bulunuyor.

1948'de kurulan İsrail devleti, geçen yıllar içinde sadece işgal altındaki Filistin topraklarında değil, bölgenin farklı ülkelerinde de askeri operasyonlar ve siyasi müdahalelerle etkisini artırmaya çalıştı. Bu süreç, İsrail'in sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

GAZZE VE BATI ŞERİA'DA DERİNLEŞEN KRİZ

Gazze Şeridi bugün artık sadece bir şehir ya da yerleşim alanı değil; ağır bombardımanların ardından büyük ölçüde yıkılmış bir bölge olarak anılıyor. Yıkıntılar arasında yaşam mücadelesi veren siviller, savaşın en ağır bedelini ödüyor.

Batı Şeria'da ise tablo farklı bir biçimde ilerliyor. İsrailli yerleşimcilerin genişleyen yerleşim alanları ve artan baskı politikaları nedeniyle bölgenin demografik yapısının değiştiği ve Filistin topraklarının parça parça daraldığı ifade ediliyor.