İsrail'in sınırları nerede bitiyor? Orta Doğu'da yayılmacı politikanın perde arkası
Orta Doğu'da yıllardır süren çatışmaların merkezinde yer alan İsrail'in yayılmacı politikaları yeniden tartışma konusu. Gazze'de yıkım sürerken Batı Şeria'da yerleşimlerin genişlemesi, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılar ve İran'la tırmanan gerilim bölgeyi yeni bir kırılma noktasına sürüklüyor. Bu tablo karşısında ise dünya kamuoyunun aklında aynı soru giderek daha yüksek sesle soruluyor: İsrail'in sınırları nerede bitiyor?
Orta Doğu, tarih boyunca imparatorlukların yükselip yıkıldığı, medeniyetlerin karşı karşıya geldiği kadim bir coğrafya olarak biliniyor. Ancak son on yıllarda bölgedeki gerilimin merkezinde İsrail'in askeri ve siyasi hamleleri bulunuyor.
1948'de kurulan İsrail devleti, geçen yıllar içinde sadece işgal altındaki Filistin topraklarında değil, bölgenin farklı ülkelerinde de askeri operasyonlar ve siyasi müdahalelerle etkisini artırmaya çalıştı. Bu süreç, İsrail'in sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.
GAZZE VE BATI ŞERİA'DA DERİNLEŞEN KRİZ
Gazze Şeridi bugün artık sadece bir şehir ya da yerleşim alanı değil; ağır bombardımanların ardından büyük ölçüde yıkılmış bir bölge olarak anılıyor. Yıkıntılar arasında yaşam mücadelesi veren siviller, savaşın en ağır bedelini ödüyor.
Batı Şeria'da ise tablo farklı bir biçimde ilerliyor. İsrailli yerleşimcilerin genişleyen yerleşim alanları ve artan baskı politikaları nedeniyle bölgenin demografik yapısının değiştiği ve Filistin topraklarının parça parça daraldığı ifade ediliyor.
SURİYE VE LÜBNAN DA HEDEFTE
İsrail'in askeri operasyonlarının Filistin'le sınırlı kalmadığı da sık sık dile getiriliyor. Suriye'de zaman zaman düzenlenen hava saldırıları ve güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirilen operasyonlar bölgedeki gerilimi artırıyor.
Lübnan da benzer şekilde İsrail saldırıları nedeniyle sürekli bir baskı altında bulunuyor. Sınır hattındaki çatışmalar ve bombardımanlar nedeniyle yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
GERİLİMİN YENİ CEPHESİ: İRAN
Son dönemde Ortadoğu'daki gerilimin önemli başlıklarından biri de İran'la yaşanan karşılıklı tehditler ve saldırılar oldu.
Batılı bazı yetkililer, bölgedeki operasyonların İran'a karşı yürütülen geniş çaplı bir stratejinin parçası olduğunu savunuyor. İngilizce konuşan bir yetkili, "Orta Doğu'nun geleceği bu operasyonun başarısına bağlı. Çünkü bu, İran'ın liderlik ettiği kötülük imparatorluğuna karşı yürütülen bir mücadele" sözleriyle bölgedeki çatışmaların ideolojik boyutuna işaret ettiğini ifade etti.