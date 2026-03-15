İsrail'in sınırları nerede bitiyor? Orta Doğu'da yayılmacı politikanın perde arkası

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Orta Doğu'da yıllardır süren çatışmaların merkezinde yer alan İsrail'in yayılmacı politikaları yeniden tartışma konusu. Gazze'de yıkım sürerken Batı Şeria'da yerleşimlerin genişlemesi, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılar ve İran'la tırmanan gerilim bölgeyi yeni bir kırılma noktasına sürüklüyor. Bu tablo karşısında ise dünya kamuoyunun aklında aynı soru giderek daha yüksek sesle soruluyor: İsrail'in sınırları nerede bitiyor?

Orta Doğu, tarih boyunca imparatorlukların yükselip yıkıldığı, medeniyetlerin karşı karşıya geldiği kadim bir coğrafya olarak biliniyor. Ancak son on yıllarda bölgedeki gerilimin merkezinde İsrail'in askeri ve siyasi hamleleri bulunuyor.

1948'de kurulan İsrail devleti, geçen yıllar içinde sadece işgal altındaki Filistin topraklarında değil, bölgenin farklı ülkelerinde de askeri operasyonlar ve siyasi müdahalelerle etkisini artırmaya çalıştı. Bu süreç, İsrail'in sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

GAZZE VE BATI ŞERİA'DA DERİNLEŞEN KRİZ

Gazze Şeridi bugün artık sadece bir şehir ya da yerleşim alanı değil; ağır bombardımanların ardından büyük ölçüde yıkılmış bir bölge olarak anılıyor. Yıkıntılar arasında yaşam mücadelesi veren siviller, savaşın en ağır bedelini ödüyor.

Batı Şeria'da ise tablo farklı bir biçimde ilerliyor. İsrailli yerleşimcilerin genişleyen yerleşim alanları ve artan baskı politikaları nedeniyle bölgenin demografik yapısının değiştiği ve Filistin topraklarının parça parça daraldığı ifade ediliyor.

SURİYE VE LÜBNAN DA HEDEFTE

İsrail'in askeri operasyonlarının Filistin'le sınırlı kalmadığı da sık sık dile getiriliyor. Suriye'de zaman zaman düzenlenen hava saldırıları ve güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirilen operasyonlar bölgedeki gerilimi artırıyor.

Lübnan da benzer şekilde İsrail saldırıları nedeniyle sürekli bir baskı altında bulunuyor. Sınır hattındaki çatışmalar ve bombardımanlar nedeniyle yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

GERİLİMİN YENİ CEPHESİ: İRAN

Son dönemde Ortadoğu'daki gerilimin önemli başlıklarından biri de İran'la yaşanan karşılıklı tehditler ve saldırılar oldu.

Batılı bazı yetkililer, bölgedeki operasyonların İran'a karşı yürütülen geniş çaplı bir stratejinin parçası olduğunu savunuyor. İngilizce konuşan bir yetkili, "Orta Doğu'nun geleceği bu operasyonun başarısına bağlı. Çünkü bu, İran'ın liderlik ettiği kötülük imparatorluğuna karşı yürütülen bir mücadele" sözleriyle bölgedeki çatışmaların ideolojik boyutuna işaret ettiğini ifade etti.

"İSRAİL'İN SINIRLARI NERESİ?"

Yaşanan gelişmeler karşısında en çarpıcı sorulardan biri ise İsrail'in nihai hedeflerinin ne olduğu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu tartışmaya dikkat çekerek, "Bu İsrail neresidir? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi? Bunun ardından 1949'da, 1967'de İsrail neresiydi? Ve şu anda İsrail neresi?" sözleriyle İsrail'in yıllar içinde genişleyen kontrol alanlarına işaret ettiğini ifade etti.

"VADEDİLMİŞ TOPRAKLAR" TARTIŞMASI

İsrail'in yayılmacı politikalarının yalnızca askeri değil, aynı zamanda ideolojik bir arka planı olduğu da sık sık dile getiriliyor.

"Vadedilmiş topraklar" anlatısı olarak bilinen ideolojiye göre Nil'den Fırat'a kadar uzanan geniş bir coğrafya İsrail için hedef olarak gösteriliyor. Bu yaklaşım, bölgedeki birçok ülkenin İsrail politikalarına karşı temkinli yaklaşmasına neden oluyor.

Gazze'deki yıkım, Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişlemesi, Lübnan'a yönelik baskılar ve Suriye'deki operasyonlar, bu tartışmaları daha da güçlendiren gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

ERDOĞAN: YENİ BİR SYKES-PICOT'A İZİN VERMEYECEĞİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgede daha geniş kapsamlı bir planın devrede olduğunu belirterek, "Bölgemizde sadece Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'la sınırlı kalmayacak sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Bu planın nihai hedefinin neresi olduğunu görmek için kahin olmaya gerek yoktur" ifadeleriyle Ortadoğu'daki gelişmelerin daha geniş bir stratejinin parçası olabileceğini söyledi.

Erdoğan ayrıca, "Mevcut İsrail yönetimi yaptığı her açıklamayla, paylaştığı her haritayla asıl niyetlerini ortaya koyuyor. Bölgemizin yeni bir Sykes-Picot taksimiyle yeniden parçalanmasına göz yummayacağız" sözleriyle Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladığını ifade etti.

