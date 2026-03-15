Türkiye-İran sınırında son durum nasıl? A Haber ekipleri görüntüledi

Orta Doğu’da tırmanan ABD-İsrail-İran gerilimi Türkiye sınır hattında da yakından takip ediliyor. Van Kapıköy Gümrük Kapısı başta olmak üzere sınır kapılarında rutin işleyiş devam ederken, beklenen göç dalgasının aksine İranlı vatandaşların ülkelerine döndüğü gözlemleniyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, hudut hattındaki son gelişmeleri ve sınır kapılarındaki rakamları yerinden aktardı.

Savaşın başlamasıyla birlikte kamuoyunda oluşan göç dalgası endişelerini değerlendiren A Haber muhabiri Yüksel Akalan, "Şu an itibarıyla olağan dışı bir hareketliliğin olmadığını, rutin geçişlerin devam ettiğini belirtebiliriz" ifadelerini kullandı.

Savaş öncesinde Kapıköy'den günlük yaklaşık 4 bin kişinin geçiş yaptığını hatırlatan Akalan, "Savaştan sonra bu sayı neredeyse yarı yarıya düşerek 1700 civarına geriledi. Ancak sanılanın aksine bir göç akını yok; Türkiye'de bulunan İranlılar, ailelerine kavuşmak ve internet kesintileri nedeniyle haber alamadıkları yakınlarını görmek için ülkelerine dönüyor" sözleriyle sahadaki durumu özetledi.

HUDUT HATTINDA ÜST DÜZEY DENETİM



Sınır güvenliğinin en üst seviyede tutulduğu bölgede askeri hareketlilik de devam ediyor. Akalan, "Geçtiğimiz günlerde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, hudut hattını ziyaret etti. Özellikle Ferdi Akman ve Kurudere hudut karakollarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı" diyerek Ankara'nın bölgeyi anlık olarak takip ettiğini belirtti. Öte yandan Van esnafı için büyük önem taşıyan günübirlik yolcu geçişlerinin 2 Mart itibarıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamasıyla durdurulduğu, ancak ticari yük taşımacılığının aksamadan sürdüğü kaydedildi.

TÜRKİYE'DEN İNSANİ KORİDOR ROLÜ: 3 BİN ÇİNLİ TAHLİYE EDİLDİ

Bölgedeki krizde Türkiye'nin üstlendiği stratejik role dikkat çeken Akalan, "Türkiye, insani koridor rolünü oynamaya devam ediyor. İran'da bulunan üçüncü ülke vatandaşları Van Kapıköy üzerinden tahliye ediliyor" bilgisini paylaştı. Tahliye rakamlarına da değinen Akalan, "Büyükelçilikler vasıtasıyla yürütülen çalışmalarda özellikle Çin, 3 bin vatandaşını bu noktadan tahliye etti. Sudan ve Burkina Faso gibi ülkelerin diplomatları ve aileleri de yine Türkiye üzerinden ülkelerine geçiş sağladı" ifadelerini kullandı.



VAN ESNAFINA ETKİSİ NASIL?

Yaklaşan Nevruz bayramı öncesinde İranlı turist sayısında savaş nedeniyle bir düşüş yaşandığını belirten Akalan, "Normal şartlarda yaz aylarında ve Nevruz döneminde Van, İranlı turistlerin akınına uğrardı. Ancak savaşın 16. gününde bu sayıların azaldığını, bunun da Van esnafı için ekonomik açıdan olumsuz yansımaları olduğunu söyleyebiliriz" sözleriyle aktardı. Sınır hattında tüm önlemlerin alındığını vurgulayan Akalan, gözlerin Türkiye-İran sınır hattındaki kontrollü geçişlerde kalmaya devam edeceğini belirterek sözlerini tamamladı.