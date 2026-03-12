Avrupa’da İran savaşı endişesi! İtalyan Vekiller A Haber’in sorularını yanıtladı

İran savaşı küresel ölçekte deprem etkisi yaratırken Basra Körfezi'nde yaşanan gelişmeler petrol ve doğal gaz fiyatlarını doğrudan etkiledi. Bu durum başta Avrupa olmak üzere pek çok ekonomide ciddi tedirginlik oluştururdu. Artan endişelerin gölgesinde İtalya'dan yükselen tepkilere ise A Haber mikrofon uzattı.

ROMA'DA GÖZLER ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELERDE

A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı, Roma'da İtalyan vekillerle görüşerek Avrupa'nın krize nasıl yaklaştığını sordu. Keşaplı, İtalya'da siyasi tartışmaların giderek büyüdüğünü belirterek, muhalefetin hükümeti uluslararası krizlerde daha güçlü bir barış diplomasisi yürütmeye çağırdığını aktardı.