Avrupa’da İran savaşı endişesi! İtalyan Vekiller A Haber’in sorularını yanıtladı
İran ile İsrail arasında tırmanan gerilim ve Basra Körfezi’ndeki gelişmeler yalnızca Orta Doğu’yu değil Avrupa’yı da derinden sarsıyor. Enerji fiyatlarındaki artış Avrupa ekonomilerini baskı altına alırken, İtalya’da muhalefet hükümeti daha güçlü bir barış diplomasisi yürütmeye çağırıyor. A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı'ya konuşan İtalyan milletvekilleri, savaşın getirdiği ekonomik yıkıma ve Avrupa Birliği'nin siyasi etkisizliğine dikkat çekti.
İran savaşı küresel ölçekte deprem etkisi yaratırken Basra Körfezi'nde yaşanan gelişmeler petrol ve doğal gaz fiyatlarını doğrudan etkiledi. Bu durum başta Avrupa olmak üzere pek çok ekonomide ciddi tedirginlik oluştururdu. Artan endişelerin gölgesinde İtalya'dan yükselen tepkilere ise A Haber mikrofon uzattı.
ROMA'DA GÖZLER ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELERDE
A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı, Roma'da İtalyan vekillerle görüşerek Avrupa'nın krize nasıl yaklaştığını sordu. Keşaplı, İtalya'da siyasi tartışmaların giderek büyüdüğünü belirterek, muhalefetin hükümeti uluslararası krizlerde daha güçlü bir barış diplomasisi yürütmeye çağırdığını aktardı.
"BU BİZİM İSTEMEDİĞİMİZ BİR SAVAŞ"
İtalyan vekiller, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
İtalyan Vekil Alessandro Caramiello, "ABD'nin Netanyahu ile birlikte başka bir egemen devlet olan İran'a saldırması yanlış. Kısacası bu bizim istemediğimiz bir savaş. En önemli unsur diplomasidir." sözleriyle krizin diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.
İtalyan Vekil Rossano Sosso ise NATO yükümlülüklerine bağlı olduklarını vurgulayarak, "Biz NATO anlaşmasına sadığız. Ancak İran'la bir savaşın çıkması istenmeyen bir durum. Bu ABD ve İsrail tarafından başlatılmış bir savaş." ifadelerini kullandı.