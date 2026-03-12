CANLI YAYIN

Avrupa’da İran savaşı endişesi! İtalyan Vekiller A Haber’in sorularını yanıtladı

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
Avrupa’da İran savaşı endişesi! İtalyan Vekiller A Haber’in sorularını yanıtladı

İran ile İsrail arasında tırmanan gerilim ve Basra Körfezi’ndeki gelişmeler yalnızca Orta Doğu’yu değil Avrupa’yı da derinden sarsıyor. Enerji fiyatlarındaki artış Avrupa ekonomilerini baskı altına alırken, İtalya’da muhalefet hükümeti daha güçlü bir barış diplomasisi yürütmeye çağırıyor. A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı'ya konuşan İtalyan milletvekilleri, savaşın getirdiği ekonomik yıkıma ve Avrupa Birliği'nin siyasi etkisizliğine dikkat çekti.

İran savaşı küresel ölçekte deprem etkisi yaratırken Basra Körfezi'nde yaşanan gelişmeler petrol ve doğal gaz fiyatlarını doğrudan etkiledi. Bu durum başta Avrupa olmak üzere pek çok ekonomide ciddi tedirginlik oluştururdu. Artan endişelerin gölgesinde İtalya'dan yükselen tepkilere ise A Haber mikrofon uzattı.

İRAN SAVAŞI AVRUPA'YI SARSTI! İTALYAN VEKİLLERDEN DİPLOMASİ ÇAĞRISI

ROMA'DA GÖZLER ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELERDE

A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı, Roma'da İtalyan vekillerle görüşerek Avrupa'nın krize nasıl yaklaştığını sordu. Keşaplı, İtalya'da siyasi tartışmaların giderek büyüdüğünü belirterek, muhalefetin hükümeti uluslararası krizlerde daha güçlü bir barış diplomasisi yürütmeye çağırdığını aktardı.

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

"BU BİZİM İSTEMEDİĞİMİZ BİR SAVAŞ"

İtalyan vekiller, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İtalyan Vekil Alessandro Caramiello, "ABD'nin Netanyahu ile birlikte başka bir egemen devlet olan İran'a saldırması yanlış. Kısacası bu bizim istemediğimiz bir savaş. En önemli unsur diplomasidir." sözleriyle krizin diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

İtalyan Vekil Rossano Sosso ise NATO yükümlülüklerine bağlı olduklarını vurgulayarak, "Biz NATO anlaşmasına sadığız. Ancak İran'la bir savaşın çıkması istenmeyen bir durum. Bu ABD ve İsrail tarafından başlatılmış bir savaş." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

İtalyan Vekil Emanuele Pozzolo da krizin sonuçlarına dikkat çekerek, "Aynı apartmanda yaşadığım bir komşudan hoşlanmıyorum diye bütün apartmanı yıkamam. Çünkü o zaman kendi evimi de yıkmış olurum." sözleriyle savaşın herkes için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

ENERJİ FİYATLARI AVRUPA'YI SARSMAYA BAŞLADI

Savaşın ekonomik etkileri ise Avrupa'da şimdiden hissedilmeye başlandı. Özellikle enerji fiyatlarındaki yükseliş vatandaşların en büyük endişesi haline geldi. Konuya değinen İtalyan Vekilleri ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Caramiello, "Bu durum şimdiden birçok insan arasında rahatsızlık oluşturuyor ve ne yazık ki fiyatların artmasına yol açıyor. Benzin ve motorin fiyatlarının yükseldiğini zaten görüyoruz." sözleriyle enerji piyasasındaki hareketliliğe vurgu yaptı.

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Sosso ise ekonomik kaygıların giderek büyüdüğünü belirterek, "Ekonomik sonuçlar konusunda kaygı duyuyoruz. Şimdiden hissedilmeye başlandı. Özellikle enerji ve gaz fiyatlarının ciddi şekilde artması vatandaşlar arasında büyük bir endişe oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Pozzolo da Avrupa'nın ilk ekonomik sarsıntıları yaşadığını vurgulayarak, "İtalya ve Avrupa ekonomik açıdan ilk ciddi sarsıntıları yaşamaya başladı. Bu durumun kısa süre içinde sosyal açıdan da aynı derecede dramatik sonuçlar doğurma riski var." sözleriyle uyarıda bulundu.

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

"AVRUPA DIŞ POLİTİKADA TEK SES DEĞİL"

İtalyan vekiller, Avrupa Birliği'nin dış politikada ortak bir tutum sergileyememesinin de krizi daha karmaşık hale getirdiğini savundu.

Caramiello, "Avrupa'nın zayıf olmasının nedeni birlik içinde olmamasıdır." sözleriyle AB içindeki görüş ayrılıklarına işaret etti.

Sosso ise Avrupa'da ortak dış politika eksikliğini vurgulayarak, "Ne yazık ki Avrupa'da dış politika konusunda ortak ve tek bir ses yok. Ya Avrupa Birliği gerçek bir siyasi yapı haline gelir ya da Avrupa Birliği siyasi olarak zayıf bir yapı olarak kalmaya devam eder." ifadelerini kullandı.

Pozzolo da Avrupa'nın uluslararası krizlerde etkisini kaybettiğini savunarak, "İsrail ve ABD'nin İran'a saldırı stratejisi konusunda Avrupa'yı en küçük bir şekilde bile sürece dahil etmemesi, hatta bilgilendirmemesi aslında çok basit bir gerçeği gösteriyor: Avrupa artık siyasi olarak hiçbir ağırlığa sahip değil." sözleriyle değerlendirmede bulundu.

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

TÜRKİYE ARABULUCU OLABİLİR

İtalyan vekiller, Türkiye'nin krizlerin çözümünde oynayabileceği role de dikkat çekti.

Türkiye'nin daha önce Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir diplomatik rol üstlendiğini hatırlatan Caramiello, "Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcında özellikle tahıl anlaşması konusunda önemli bir rol oynamıştı. Benzer bir rolü Orta Doğu'da da oynayabilir. Türkiye stratejik bir ülke olarak kendi sözünü söyleyebilir ve diplomatik bir süreci destekleyebilir." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Türkiye'nin jeopolitik konumuna vurgu yapan Pozzolo ise, "Sonuçta Türkiye, Avrupa ile Doğu arasında bir köprü konumundadır. İtalya ve Avrupa bu köprüleri teşvik etmelidir. Avrupa ve İtalya eski bilincine kavuşursa Türkiye gibi ağırlığı olan ülkelerle aynı şekilde Rusya ve diğer uluslararası aktörlerle çok daha güçlü bir şekilde diyalog kurulabilir." sözleriyle değerlendirmesini paylaştı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın