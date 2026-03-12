Dışişleri Bakanı Fidan'dan net mesaj: Her türlü senaryoya hazırız

(Fotoğraf: AA)

Fidan, "Savaşın gidişatına ve sonrasına dair her tür senaryoya hazırlıklı durumdayız." ifadelerine yer verdi.

(Fotoğraf: AA)

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları...

"Bu savaş bir an önce bitmeli. Yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. İran'da iç savaş çıkarmayı hedefleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız. Bu tip maceralara karışmak isteyenleri şimdiden uyarıyoruz. Hiç kimse böyle bir hayalin içerisine girmesin. Savaşın gidişatına dair her türlü senaryoya hazırız.

Netanyahu hükümeti işgalci politikalarını sürdürüyor. Lübnan'ın çökmesi tüm bölgeyi derinden etkileyecektir. Uluslararası toplumun dikkati Gazze'den çekilmemelidir. Netanyahu yayılımcı politikasını sürdürmektedir. Barış çabaları devam ederken İsrail'in hukuka aykırı eylemlerinin devam ettiğini görüyoruz. "

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Almanya Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

İran büyük zarar veriyor, ki Türkiye'ye de füzeler var. Bunların NATO sayesinde engellenmesini iyi bir sonuç olarak görüyorum. Körfez'deki gerginlik büyük bir tehlike. Bu konuda ortak bir perspektif bulmamız gerekiyor ki savaş sona ersin.

Türkiye, burada çok önemli bir rol oynayabilir. Koordinasyon içinde çalışmak istiyoruz. İran'dan komşularına yönelik ve Avrupa için tehlike gelmemesi gerekiyor. Bölge içindeki rolünü olumlu hale getirmesi gerekiyor. Savaşın tırmandırılmaması gerekiyor.