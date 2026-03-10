Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü! "Türk hava sahasının ihlal edilmesi kabul edilemez"

İran'dan Türkiye'ye yönelik atılan ikinci füzenin Doğu Akdeniz'deki NATO unsurları tarafından kısa sürede imha edilmesinin ardından bölgesel diplomasi trafiği hız kazandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuya ilişkin İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Fidan, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye’nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğinin altını çizdi. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, görüşmenin sıcak gelişmelerini aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün İran'dan ateşlenen ikinci bir balistik mühimmatın Türkiye hava sahasına girdiğini açıkladı. Mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

NATO sözcüsü de açıklama yaparak Türkiye'ye yönelen füzeyi önlediklerini ve müttefiklerini her türlü tehdide karşı korumaya hazır olduklarını söyledi.

Bunun ardından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak Türkiye'nin tepkisini iletti.

(Fotoğraf: AA)

Dün İran'dan Türkiye'ye doğru ateşlenen ve Doğu Akdeniz'de konuşulan NATO unsurlarının imha edilmesiyle sonuçlanan balistik mühimmatın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, bölgede ve Ankara'daki sıcak gelişmeleri aktardı.

A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, Hakan Fidan'ın Abbas Arakçi ile yaptığı görüşmede, İran'dan ateşlenen ve Türkiye hava sahasını ihlal eden füzelerle ilgili Ankara'nın tepkisini ilettiğini aktardı.

"İHLAL KABUL EDİLEMEZ"

Dışişleri Bakanı Fidan, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye'nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğinin altını çizdi.

Bakan Fidan, tüm tarafların bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini kaydetti.

GENİŞ KAPSAMLI ARAŞTIRMA YAPILACAK

Bakan Arakçi, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılacağını aktardı.

LİDERLER DÜZEYİNDE TEMAS VE BÜYÜKELÇİYE UYARI

Krizin ilk anlarından itibaren devamında yoğun bir trafik yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı arasında gerçekleşen görüşmede de benzer bir tablo çizildi. İran Cumhurbaşkanı, İran'ın füzelerinden kaynaklanmadığını savunurken; Ankara, uyarısını en üst perdeden sürdürdü. İran'ın Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Türkiye'nin endişeleri ve tepkisi bir kez daha dünyayla karşı karşıya getirildi.