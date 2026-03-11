Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan Tük'ün hürriyetine dokunulamayacağını vurgularken millet olarak hiçbir zaman korkmadıklarını ifade etti. Asıllarına asla sırtlarını dönmeyeceklerini söyleyen Erdoğan "Kim hangi bildiriyi yayınlarsa yayınlasın! Bizi biz yapan değerlere sarılacağız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Türk'ün hürriyetine dokunulamaz.

Millet olarak hiçbir zaman korkmadık ve korkmayacağız.

Aslımıza da ceddimize de sırtımızı asla dönmeyiz. Bizi biz yapan değerlere sıkı sıkıya sarılacağız.

Dünya bu çatışmaların faturasını ödeyecek. Bölgemizde çatışmanın sonu gelmiyor.

Bölgemiz yeniden kan ve barut kokusuyla kaplandı.

Yeniden masaya dönülmesi ve diplomasinin devreye alınması için girişimlerimizi sürdürüyoruz.

Kelimelerimizi özenle seçiyoruz ve Türkiye'yi rotasında tutmak için temkinli hareket ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duylarımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. 81 vilayetimizin her karışında gece gündüz çalışan teşkilatımızın tüm çalışanlarını saygıyla selamlıyorum.

Yarın İstiklal Marşımızın kabulünün 105. yıl dönümünü idrak edeceğiz. İstiklal Marşı, milletimizin hürriyet iradesinin manifestosudur. Millet olarak hiçbir zaman korkmadık, korkmuyoruz ve korkmayacağız. Şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarında nasıl alnımız dik yaşadıysak inşallah kıyamete kadar hür yaşayacağız. Mehmet Akif şunları ifade etmişti; O şiir bir daha yazılmaz, onu kimse yazamaz. Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir, o milletin malıdır. Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın.

Milli mücadeleyi zafere ulaştıran aslı değerler işte bunlardır. Ezandır, Kurandır, bayraktır, hürriyettir ve ilahi kerimetullah davasıdır. Bugün Asya'dan Afrika'ya kadar Türkiye denilince akla ilk neyin geldiği belli değil midir. Bu değişmez gerçeklere göz kapamak mümkün mü? Sırf birilerinin işine gelmiyor diye ruh kökümüzü inkar mı edelim. Bizi biz yapan kurucu değerlerimizi yok mu sayalım.