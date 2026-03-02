Orta Doğu'ya uçuşlar durdu! Bakan Uraloğlu: 9 ülkeye seferler iptal edildi

Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu’daki güvenlik riskleri nedeniyle Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları, AJet ve SunExpress’in İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini 6 Mart’a kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE uçuşlarını ise 3 Mart’a kadar iptal ettiğini açıkladı. Uraloğlu Tahran’daki uçuş ekiplerinin Türkiye’ye getirildiğini de ekledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 28 Şubat'ta İran'a gerçekleştirilen saldırılar sonrasında bölgedeki hava sahalarına ve Türk taşıyıcılarına ilişkin son durumu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu hava sahalarındaki gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini belirterek, gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

TAHRAN'DA İKİ UÇAK BEKLİYOR

Uraloğlu, "İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Suriye'nin güney kısmında hava sahasına yönelik kapalılık NOTAM'ları devam ediyor. Umman, Suudi Arabistan'ın bir bölümü ve Lübnan'da ise sivil uçuşlar devam ediyor" dedi.

Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde acil durum önlemleri kapsamında trafik yönlendirmesi yapıldığını aktararak bugün itibarıyla Emirates ve Etihad Airways seferlerinin yeniden başlayacağının bildirildiğini ifade etti. Türk taşıyıcılarının mevcut durumuna ilişkin bilgi de veren Uraloğlu, Türk Hava Yolları'na ait bir uçağın Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda beklediğini ve bu süreçten etkilenen tek THY uçağının bu olduğunu söyledi. Uraloğlu, Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçağın da aynı havalimanında bulunduğunu kaydederek, AJet'in İran, Suriye, Irak ve diğer kısıtlı bölgelerde bekleyen herhangi bir uçağının bulunmadığını belirtti.

UÇUŞ EKİPLERİ TÜRKİYE'YE ULAŞTIRILDI

Uraloğlu, ayrıca açıklamasında Tailwind Havayolları'nın Irak menşeli bir şirkete kiraladığı uçağın Irak'ta bulunduğunu ifade etti. Tahran'da bulunan THY ve Pegasus ekipleri ile temsilcilerinin Tahran Büyükelçiliği'nin tahliye planı çerçevesinde Türkiye'ye ulaştırıldığını da belirten Uraloğlu, Tailwind'in Irak'taki kiralık uçağının ekipleri için de Bağdat Büyükelçiliği ile irtibat kurulduğunu ve ekiplerin Bağdat'ta beklediğini aktardı. Uraloğlu, THY başta olmak üzere Türk taşıyıcılarının Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ekipleri bulunduğunu ancak bu ülkelerde ciddi bir risk bulunmadığını kaydetti.

UÇUŞ İPTALLERİ 6 MART'A KADAR UZATILDI

Uraloğlu, taşıyıcıların kısıtlı hava sahalarından geçecek uçakların rotalarını kaçınma yapacak şekilde planladığını belirterek, "Bölgede devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferleri 6 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi. Ayrıca Pegasus Hava Yolları aldığı karar doğrultusunda 12 Mart'a kadar İran'a uçuş gerçekleştirmeyecek. Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne planlanan tüm uçuşlar ise 3 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi" dedi.

Uraloğlu, günlük değerlendirmeler ışığında kararların alındığını vurgulayarak, mevcut koşullarda iyileşme olmaması halinde iptallerin günlük olarak sürdürülebileceği açıklamasında bulundu. Uraloğlu, "Bugün Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerine ve Umman'a seferler icra edilebilecek" ifadelerini kullandı.