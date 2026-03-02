CANLI | İsrail ve ABD vuruyor İran misilleme yapıyor! Orta Doğu'da son durum
ABD ve İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'a karşı başlattığı saldırılarda ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey isim suikast sonucu hayatını kaybetti. Tahran yönetimi, saldırılara karşılık Körfez ülkelerindeki ABD ve İngiliz üslerine misillemelerde bulunurken İsrail'in Tel Aviv, Hayfa ve Beyt Şemes bölgelerine çok sayıda füze fırlattı.
İsrail ve ABD'nin İran yönetimine karşı başlattığı saldırıları Orta Doğu'yu ateşe sürüklemeye devam ediyor.
İŞTE ABD - İSRAİL - İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
ABD SAVAŞ BAKANI HEGSETH: REJİMİN MASKESİ DÜŞTÜ
Donald Trump yönetiminin Savaş Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da açıklamalarda bulundu.
Hegseth, "İran rejiminin maskesi düştü. Rejim değişti, değişecek. Bu bitmeyen bir savaş değil. Tahran müzakereye yaklaşmadı. Saldırılar için hiçbir şekilde özür dilemeyeceğiz. Tüm müttefiklerimiz İran tehdidinde. Bu savaşı biz başlatmadık. Fakat Başkan Trump'ın öncülüğünde biz bitireceğiz. Eğer Amerikalıların canına kasteder veya dünyanın neresinde olursa olsun Amerikalıları tehdit ederseniz, sizi hiç çekinmeden bulup çıkarır ve gerekeni yaparız. Bu kapsamdaki bir girişim zayiatları da beraberinde getirecektir. Hedeflerimiz ütopik değil, gerçekçidir. Savaş cehennemdir ve her zaman öyle kalacaktır. Bu savaşın şartlarını başından sonuna kadar biz belirledik. Umarız İran halkı bu inanılmaz fırsatı iyi değerlendirir. Başkan Trump açıkça belirtti ki artık onların zamanı geldi. İran güçlerine sesleniyorum; akıllıca seçim yapın, Başkan Trump muhtemel kaderinizle ilgili net konuştu. Burası bir Irak değil. Bu sonu gelmez bir savaş olmayacak." dedi.
ABD Genel Kurmay Başkanı Dan Caine, "İran'a saldlırılar gittikçe güçlenecek. Daha fazla kayıp verme beklentimiz var. Kayıplarımız artabilir. Saldırı aylar sürebilir. Saldırı tek seferlik değil. Amaç İran'ın durdurmak. Operasyonlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
ÖLEN ASKER SAYISI 4'E ÇIKTI!
ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybeden askerlerinin sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırılar sırasında ağır yaralandığı belirtilen 5 askerden birinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Saldırılarda ölen askerlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirilen açıklamada, "büyük çaplı operasyonların ve ABD'nin karşılık verme çalışmalarının sürdüğü" ifade edildi.
SUUDİ ARABİSTAN: PRENS SULTAN HAVA ÜSSÜ YAKININDA 5 İHA İMHA EDİLDİ
Suudi Arabistan, ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü yakınında 5 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, Prens Sultan Hava Üssü yakınında "5 düşman İHA'sının" engellenerek imha edildiğini belirtti.
Maliki açıklamasında başka detaya yer vermedi.
RAS TANURA PETROL RAFİNERİSİNDE SINIRLI HASAR MEYDANA GELDİ
Öte yandan Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından bir yetkili, yerel saatle 07.04'te Demmam kentindeki Ras Tanura Petrol Rafinerisi çevresinde engellenen iki İHA'dan düşen parçalar nedeniyle tesiste sınırlı hasar meydana geldiğini açıkladı.
Açıklamada, şarapnel parçalarının yol açtığı küçük çaplı yangına acil durum ekiplerince derhal müdahale edildiği ve yangının kontrol altına alındığı, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.
Yetkili ayrıca, tedbiren rafineride bazı üretim ünitelerinin geçici olarak durdurulduğunu ancak yerel piyasalara yönelik petrol ve petrol ürünleri arzında herhangi bir aksama yaşanmadığını vurguladı.
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maliki, bugün Dammam kentindeki Ras Tanura Petrol Rafinerisi'ni hedef almaya çalışan 2 İHA'nın engellendiğini ve saldırının püskürtüldüğünü duyurmuştu.
Maliki, engelleme operasyonu sonucu siviller arasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirterek, düşen şarapnel parçaları nedeniyle rafineri içinde küçük çaplı bir yangın çıktığını, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını ifade etmişti.