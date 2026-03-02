CANLI | İsrail ve ABD vuruyor İran misilleme yapıyor! Orta Doğu'da son durum

Rusya yönetimi, Ukrayna ile yürütülen barış görüşmelerinin devam etmesinin Rusya’nın kendi çıkarına olduğunu ve Moskova’nın çatışmayı sona erdirmek için hâlâ diplomatik bir çözümü tercih ettiğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, pazartesi günü yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna ile yürütülen müzakerelere bağlı kalmaya devam ettiğini ve Moskova’nın yaklaşımında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

Son haftalarda barış görüşmelerinin çıkmaza girdiği belirtiliyor. Bunun temel nedeni ise Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinin Moskova’nın kontrolünde olmayan kısmının da Rusya’ya bırakılmasını talep etmesi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ise bu talebi defalarca reddetti.

Bloomberg News’un cumartesi günü konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rus yetkililer Kiev yönetiminin toprak tavizi vermeye hazır olduğuna dair bir işaret görülmedikçe ABD öncülüğünde yürütülen görüşmelerin sürdürülmesi için giderek daha az neden olduğunu düşünüyor.

Ancak Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın görüşmelere bağlılığının sürdüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Korunması gereken kendi çıkarlarımız var ve bu müzakereleri sürdürmek bizim çıkarımıza. Bu görüşmelere kesinlikle açık olmaya devam ediyoruz.”

Peskov, Moskova’nın çatışmayı sona erdirmek için “siyasi ve diplomatik bir çözümü” tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Peskov’a, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının Ukrayna’daki barış sürecini etkileyip etkilemeyeceği de soruldu. Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın ABD’nin arabuluculuk çabalarına değer verdiğini ancak Moskova’nın her şeyden önce kendi çıkarlarını esas aldığını belirtti.

“ABD’nin arabuluculuk girişimlerini önemsiyoruz. Ancak en başta kendimize güveniyoruz ve kararlarımızı kendi çıkarlarımız doğrultusunda alıyoruz.” dedi.