CANLI YAYIN

CANLI | İsrail ve ABD vuruyor İran misilleme yapıyor! Orta Doğu'da son durum

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CANLI | İsrail ve ABD vuruyor İran misilleme yapıyor! Orta Doğu'da son durum

ABD ve İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'a karşı başlattığı saldırılarda ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey isim suikast sonucu hayatını kaybetti. Tahran yönetimi, saldırılara karşılık Körfez ülkelerindeki ABD ve İngiliz üslerine misillemelerde bulunurken İsrail'in Tel Aviv, Hayfa ve Beyt Şemes bölgelerine çok sayıda füze fırlattı.

İsrail ve ABD'nin İran yönetimine karşı başlattığı saldırıları Orta Doğu'yu ateşe sürüklemeye devam ediyor.

AHaber CANLI YAYIN

İŞTE ABD - İSRAİL - İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

ABD ve İsrailden İrana saldırıABD ve İsrailden İrana saldırı ABD VE İSRAİL'DEN İRAN'A SALDIRI

CANLI ANLATIM

16:07

ABD SAVAŞ BAKANI HEGSETH: REJİMİN MASKESİ DÜŞTÜ

Donald Trump yönetiminin Savaş Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da açıklamalarda bulundu.

Hegseth, "İran rejiminin maskesi düştü. Rejim değişti, değişecek. Bu bitmeyen bir savaş değil. Tahran müzakereye yaklaşmadı. Saldırılar için hiçbir şekilde özür dilemeyeceğiz. Tüm müttefiklerimiz İran tehdidinde. Bu savaşı biz başlatmadık. Fakat Başkan Trump'ın öncülüğünde biz bitireceğiz. Eğer Amerikalıların canına kasteder veya dünyanın neresinde olursa olsun Amerikalıları tehdit ederseniz, sizi hiç çekinmeden bulup çıkarır ve gerekeni yaparız. Bu kapsamdaki bir girişim zayiatları da beraberinde getirecektir. Hedeflerimiz ütopik değil, gerçekçidir. Savaş cehennemdir ve her zaman öyle kalacaktır. Bu savaşın şartlarını başından sonuna kadar biz belirledik. Umarız İran halkı bu inanılmaz fırsatı iyi değerlendirir. Başkan Trump açıkça belirtti ki artık onların zamanı geldi. İran güçlerine sesleniyorum; akıllıca seçim yapın, Başkan Trump muhtemel kaderinizle ilgili net konuştu. Burası bir Irak değil. Bu sonu gelmez bir savaş olmayacak." dedi. 

ABD Genel Kurmay Başkanı Dan Caine, "İran'a saldlırılar gittikçe güçlenecek. Daha fazla kayıp verme beklentimiz var. Kayıplarımız artabilir. Saldırı aylar sürebilir. Saldırı tek seferlik değil. Amaç İran'ın durdurmak. Operasyonlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı. 

Ayrıntılar geliyor...

15:58

ÖLEN ASKER SAYISI 4'E ÇIKTI!

ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybeden askerlerinin sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırılar sırasında ağır yaralandığı belirtilen 5 askerden birinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Saldırılarda ölen askerlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirilen açıklamada, "büyük çaplı operasyonların ve ABD'nin karşılık verme çalışmalarının sürdüğü" ifade edildi.

15:13

SUUDİ ARABİSTAN: PRENS SULTAN HAVA ÜSSÜ YAKININDA 5 İHA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan, ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü yakınında 5 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, Prens Sultan Hava Üssü yakınında "5 düşman İHA'sının" engellenerek imha edildiğini belirtti.

Maliki açıklamasında başka detaya yer vermedi.

RAS TANURA PETROL RAFİNERİSİNDE SINIRLI HASAR MEYDANA GELDİ

Öte yandan Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından bir yetkili, yerel saatle 07.04'te Demmam kentindeki Ras Tanura Petrol Rafinerisi çevresinde engellenen iki İHA'dan düşen parçalar nedeniyle tesiste sınırlı hasar meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, şarapnel parçalarının yol açtığı küçük çaplı yangına acil durum ekiplerince derhal müdahale edildiği ve yangının kontrol altına alındığı, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Yetkili ayrıca, tedbiren rafineride bazı üretim ünitelerinin geçici olarak durdurulduğunu ancak yerel piyasalara yönelik petrol ve petrol ürünleri arzında herhangi bir aksama yaşanmadığını vurguladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maliki, bugün Dammam kentindeki Ras Tanura Petrol Rafinerisi'ni hedef almaya çalışan 2 İHA'nın engellendiğini ve saldırının püskürtüldüğünü duyurmuştu.

Maliki, engelleme operasyonu sonucu siviller arasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirterek, düşen şarapnel parçaları nedeniyle rafineri içinde küçük çaplı bir yangın çıktığını, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını ifade etmişti.

14:26

POLİS MERKEZİNE SALDIRI

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da polis merkezini vurdu.

14:14

ABD'DEN DÜŞEN SAVAŞ UÇAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

ABD, 3 adet F-15E uçağının ‘dost ateşiyle’ düştüğünü açıkladı.

Dost ateşi, askeri bir terimdir ve bir ordunun yanlışlıkla kendi askerlerini ya da müttefiklerini vurması anlamına geliyor.

14:13

İRAN BEERŞABA'YI VURDU: YARALILAR VAR

İran, İsrail'in Beerşeba ilini bombaladı. Yaralıların olduğu bildirildi. 
14:10

KATAR: İRAN İHA'LARI ENERJİ TESİSLERİMİZİ VURDU

 İran'dan gönderilen iki insansız hava aracının (İHA) Katar'da enerji tesislerini hedef aldığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan fırlatılan İHA'lardan birinin Mesaieed bölgesinde bir elektrik santraline ait su deposunu, diğerinin ise Ras Laffan Sanayi Şehri'nde Katar Enerji'ye (QatarEnergy) ait bir enerji tesisini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Saldırı sonucu oluşan hasar ve kayıpların ilgili kurumlar tarafından değerlendirileceği, konuya ilişkin detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi.

Savunma Bakanlığı ayrıca vatandaşlar, ülkede yaşayanlar ve ziyaretçilere sakin olmaları, güvenlik makamlarınca yapılan resmi talimatlara uymaları, söylentilerden kaçınmaları ve yalnızca resmi kanallar aracılığıyla paylaşılan bilgilere itibar etmeleri çağrısında bulundu.

13:31

DEVRİM MUHAFIZLARI: NETANYAHU'NUN OFİSİNİ VURDUK

 İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinin hedef alındığını duyurdu.

Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan 10'uncu dalga füze saldırısı duyurusunu yayımladı.

Açıklamada, "İsrail Başbakanı'nın ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesi Hayber füzeleriyle hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

İsrailli yetkililer ise henüz bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

13:10

KREMLİN: İRAN İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ

 Rusya yönetimi, Ukrayna ile yürütülen barış görüşmelerinin devam etmesinin Rusya’nın kendi çıkarına olduğunu ve Moskova’nın çatışmayı sona erdirmek için hâlâ diplomatik bir çözümü tercih ettiğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, pazartesi günü yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna ile yürütülen müzakerelere bağlı kalmaya devam ettiğini ve Moskova’nın yaklaşımında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

Son haftalarda barış görüşmelerinin çıkmaza girdiği belirtiliyor. Bunun temel nedeni ise Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinin Moskova’nın kontrolünde olmayan kısmının da Rusya’ya bırakılmasını talep etmesi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ise bu talebi defalarca reddetti.

Bloomberg News’un cumartesi günü konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rus yetkililer Kiev yönetiminin toprak tavizi vermeye hazır olduğuna dair bir işaret görülmedikçe ABD öncülüğünde yürütülen görüşmelerin sürdürülmesi için giderek daha az neden olduğunu düşünüyor.

Ancak Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın görüşmelere bağlılığının sürdüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Korunması gereken kendi çıkarlarımız var ve bu müzakereleri sürdürmek bizim çıkarımıza. Bu görüşmelere kesinlikle açık olmaya devam ediyoruz.”

Peskov, Moskova’nın çatışmayı sona erdirmek için “siyasi ve diplomatik bir çözümü” tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Peskov’a, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının Ukrayna’daki barış sürecini etkileyip etkilemeyeceği de soruldu. Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın ABD’nin arabuluculuk çabalarına değer verdiğini ancak Moskova’nın her şeyden önce kendi çıkarlarını esas aldığını belirtti.

“ABD’nin arabuluculuk girişimlerini önemsiyoruz. Ancak en başta kendimize güveniyoruz ve kararlarımızı kendi çıkarlarımız doğrultusunda alıyoruz.” dedi.

12:58

İSRAİL'DEN HİZBULLAH GENEL SEKRETERİ NAİM KASIM'A AÇIK TEHDİT

 İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'dan İsrail'e saldırı düzenlendiği iddiasıyla Hizbullah'ın ağır bir bedel ödeyeceğini ileri sürerek, hareketin Genel Sekreteri Naim Kasım'a suikast tehdidinde bulundu.

Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'e saldırı düzenlemesi nedeniyle "ağır bir bedel ödeyeceğini" savundu.

İsrailli Bakan, "İran'ın baskısı altında saldırmaya karar veren Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, artık suikast için hedef haline geldi." ifadesini kullandı.

Ekim 2023 öncesi çatışma şartlarına geri dönmeyeceklerini savunan Katz, İsrail ordusuna Hizbullah'a karşı güçlü bir şekilde hareket etme talimatı verdiklerini aktardı.

Katz, İran halkını yönetimi devirmek için ayaklandırmanın temel hedefleri arasında olduğnu ifade etti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Hizbullah'ın "önemli liderlerinin" hedef alındığı ve sonuçların beklendiği ifade edildi.

12:34

KATAR: İRAN BEDELİNİ ÖDEMELİ

Katar yaptığı açıklamada İran'ın ABD-İsrail saldırıları karşısında ülkesine yönelik misilleme saldırılarına karşı tepki gösterdi. Katar'dan yapılan açıklamada, "İran bu saldırıların bedelini ödemeli. Karşılık vermeden geçilemez." dedi. 

12:17

İRAN: İSRAİL NATANZ NÜKLEEER TESİSİ'Nİ VURDU

İran, İsrail'in Natanz Nükleer Tesisi'ne hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
11:27

İSRAİL'DEN YEDEK ASKER AÇIKLAMASI

İsrail işgal güçleri, İran ve Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılar sürerken 100 bin yedek askeri göreve çağırdığını açıkladı.
11:25

İRAN'DA SAVAŞIN BİLANÇOSU!

İran Kızılayı, İsrail-ABD saldırılarının 3. gününde 555 İranlının öldüğünü açıkladı. 

11:00

ABD'YE AİT "BİRKAÇ SAVAŞ UÇAĞI" DÜŞTÜ!

Kuveyt Ordusu, ABD'ye ait birkaç savaş uçağının düştüğünü, tüm mürettebatın sağ kurtulduğunu duyurdu.

uveytli yetkililer kazanın ardından derhal arama ve kurtarma operasyonlarına başladı.

Operasyon kapsamında tahliye edilen tüm mürettebat, tıbbi tedavi için hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu açıklandı.

Kuveytli makamlar, sürecin yürütülmesi noktasında ABD ile koordineli olarak hareket etti.

Kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

10:45

İSRAİL'DEN FARS BÖLGESİNE SALDIRI

İsrail'in İran'ın Fars bölgesine yaptığı saldırıda 35 İranlı hayatını kaybetti. 
10:15

1 ÇİNLİ TAHRAN'DA HAYATINI KAYBETTİ

Peki yönetimi, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarında 1 Çin vatandaşının öldüğünü bildirirken 3 bin Çinlinin bölgeden tahliye edildiğini açıkladı. 
10:14

İRAN SUUDİ ARABİSTAN'I VURDU

İran, Suudi Arabistan'ın Ras Tanuta bölgesindeki Aramco şirketine ait petrol rafinerisine İHA saldırısı düzenledi.

İRAN, SUUDİ ARABİSTAN'I VURDU!

 Suudi Arabistan'ın Dammam kentinde bulunan Ras Tanura Limanı'ndaki Suudi Aramco tesislerinde sabah saatlerinde yangın çıktığı ve bölgeden yoğun dumanların yükseldiği belirtildi.

Yerel kaynaklara göre, yangının, sabah saatlerinde gerçekleştiği tahmin edilen bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından başladığı belirtildi.

Yangının ardından tesisten yoğun dumanlar yükseldi. Yangın, tesisin güvenlik ekipleri tarafından kontrol altına aldı.

Aramco rafinerisinin önlem amaçlı olarak geçici süreyle kapatıldığı kaydedilirken, resmi makamlardan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

09:50

ERBİL HAVAALANI'NDA PATLAMA SESLERİ

ABD üssünün olduğu Irak'ın Erbil kentine İran misillemeleri devam ediyor. Erbil Havalanı üzerinden 3 SİHA düşürüldü. 

09:30

İRAN'DAN BAHREYN'E FÜZELİ SALDIRI

İran’a ait bir saldırının, Mina Salman Limanı yakınındaki bir deniz tesisini hedef aldığı bildirildi. Açıklama Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırı düzenlemesi ve bu saldırılarda İran’ın dini lideri Ali Khamenei ile bazı üst düzey isimlerin öldürülmesinin ardından bölgede gerilim hızla tırmandı.

Tahran yönetimi ise buna karşılık olarak İsrail’e, ABD üslerine ve komşu ülkelere yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları başlattı.

Ahaber
08:37

KATİL İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 31 LÜBNANLI HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail işgal güçlerinin başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

08:30

ABD VE İSRAİL'İN ÖLDÜRDÜĞÜ 7 İRANLI ÜST DÜZEY KOMUTANIN İSMİ AÇIKLANDI

İran'da ABD ile İsrail'in saldırılarında ölen üst düzey askeri yetkililerden 7'sinin daha isimleri açıklandı.

Tesnim Haber Ajansı, Genelkurmay Başkanlığına bağlı "Savunma ve Direniş Değerlerini Koruma ve Yayma Vakfı"ndan yapılan 2 numaralı duyuru metnini yayımladı.

ABD ve İsrail'in saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Şirazi, yardımcısı Tümgeneral Ekber İbrahimzade, Genelkurmay Operasyon Başkanlığı Plan ve Operasyon Dairesi Başkanı Muhsini Mutlak, Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Salih Esedi, Kolluk Gücü İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamreza Rezaiyan, Genelkurmay Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan Ali Tacik ve Silahlı Kuvvetler Hazırlık ve Lojistik Başkan Yardımcısı Tümgeneral Muhsin Darrehbaği'nin de öldüğü duyuruldu.​​​​​​​

İran Silahlı Kuvvetlerinden yapılan dünkü açıklamada Savunma Konseyi toplantısı sırasındaki saldırılarda Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade'nin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın