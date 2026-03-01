Araç masraflarını belediyeye ödetmiş: İmamoğlu’na bir dava da Beylikdüzü’nden

Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 11 sanığın "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan ikişer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirkete ait aracın başkanlık makam aracı olarak kullanılması, yakıt ve bakım giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması yönünde encümen kararı alınması ve Taşıt Kanunu'ndaki açık yasağa rağmen bu sürecin devam ettirilmesi mercek altına alındı. Bu usulsüzlükler nedeniyle kamunun 2015-2019 yılları arasında toplamda 122 bin 305 lira zarara uğratıldığı belirtildi.

ŞİRKET ARACINA BELEDİYE KASASINDAN BAKIM

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olaylar İmamoğlu İnşaat'ın belediyeye verdiği bir teklifle başladı. Şirket, mülkiyetindeki aracı, masrafları belediye tarafından karşılanmak kaydıyla "bedelsiz" olarak başkanlık hizmetine sunmayı teklif etti. İmamoğlu'nun oluruyla encümenden geçen bu karar, Taşıt Kanunu'na açıkça aykırı bulunarak yargı konusu oldu.