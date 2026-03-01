Araç masraflarını belediyeye ödetmiş: İmamoğlu’na bir dava da Beylikdüzü’nden
Ekrem İmamoğlu ve 11 sanık hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Şahsi şirketine ait lüks aracının yakıt, bakım ve kışlık lastiği giderlerini belediye kasasından ödettiği iddia edilen İmamoğlu’nun kamuyu 122 bin lira zarara uğrattığı belirtiliyor. İşte Beylikdüzü'nde patlak veren "makam aracı" skandalının perde arkası...
Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 11 sanığın "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan ikişer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirkete ait aracın başkanlık makam aracı olarak kullanılması, yakıt ve bakım giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması yönünde encümen kararı alınması ve Taşıt Kanunu'ndaki açık yasağa rağmen bu sürecin devam ettirilmesi mercek altına alındı. Bu usulsüzlükler nedeniyle kamunun 2015-2019 yılları arasında toplamda 122 bin 305 lira zarara uğratıldığı belirtildi.
ŞİRKET ARACINA BELEDİYE KASASINDAN BAKIM
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olaylar İmamoğlu İnşaat'ın belediyeye verdiği bir teklifle başladı. Şirket, mülkiyetindeki aracı, masrafları belediye tarafından karşılanmak kaydıyla "bedelsiz" olarak başkanlık hizmetine sunmayı teklif etti. İmamoğlu'nun oluruyla encümenden geçen bu karar, Taşıt Kanunu'na açıkça aykırı bulunarak yargı konusu oldu.
LASTİKTEN MAZOTA HER ŞEY KAMUDAN
İddianamede yer alan raporlar dudak uçuklattı. Belediye bütçesinden İmamoğlu'nun şahsi şirketine ait araca binlerce liralık kışlık ve yazlık lastikler alındığı, on binlerce liralık motorin harcaması yapıldığı tespit edildi. Hatta İmamoğlu'nun belediye başkanlığı görevi bittikten sonra bile aracın tamir masraflarının belediyeye fatura edildiği belirlendi. Kamunun bu yolla toplamda 122 bin 305 lira zarara uğratıldığı vurgulandı.
İHALEYİ BÖLÜP ADRESE TESLİM ETTİLER
Skandal sadece araçla sınırlı kalmadı. Müfettişlerin incelemesinde, spor organizasyonları için yapılan ihalelerin, "doğrudan temin" limitinin altında kalması amacıyla kasten ikiye bölündüğü ortaya çıktı. Rekabet ilkelerini hiçe sayarak belli bir firmaya menfaat sağladığı tespit edilen dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz Açıkgöz hakkında da ceza istendi.
2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Savcılık, Ekrem İmamoğlu ve aralarında Fatih Keleş'in de bulunduğu 11 sanık için "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame asliye ceza mahkemesi tarafından kabul edilirken, sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
- Ekrem İmamoğlu neyle suçlanıyor? Kendi şirketine ait aracın masraflarını belediye bütçesinden karşılatmak ve ihalelerde usulsüzlük yaparak kamuyu zarara uğratmakla suçlanıyor.
- Kamu zararı ne kadar? İddianameye göre sadece araç giderleri nedeniyle kamunun 122 bin 305 lira zarara uğratıldığı belirtiliyor.
- Hangi suçtan dava açıldı? "Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
- İddianamede başka kimler var? Fatih Keleş, Fatma Hoşgöz Açıkgöz ve encümen üyelerinin de aralarında bulunduğu toplam 12 sanık yer alıyor.