İstanbul'u yönetmeye talip olduğu günden bu yana hizmet değil skandallara imza atan Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" davasında yargı saati işliyor. YÖK'ün tanımadığı kurumdan usulsüz yatay geçiş yaptığı ve kütük defterine hileyle kayıt yaptırdığı iddianameye giren İmamoğlu, "zincirleme sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılanıyor. İmamoğlu yeniden hakim karşısına çıkarken, kritik duruşma ise 6 Temmuz 2026 tarihine ertelendi.

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından yargı süreci devam eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, "sahte diploma" skandalında bir kez daha hesap verdi. Lisans diplomasının sahte olduğu ve usulsüzlüklerin zincirleme şekilde yapıldığı iddiasıyla "Resmi belgede sahtecilik" suçundan yargılanan İmamoğlu, 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle 4'üncü kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersizliği nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen duruşmada, savunma yapan İmamoğlu'nun yargılamasında kritik bir aşama daha geride kaldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında saat 11.00'de başlayan duruşma, eksiklerin giderilmesi için 6 Temmuz 2026 tarihine ertelendi.

İDDİANAMEDEN ÇARPICI DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 18 Eylül 2024'te Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla CİMER'e başvuruda bulunulduğu aktarılıyor. İddianamedeki temel suçlamalar şu noktalarda toplanıyor:

Tanınmayan Üniversite: İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta öğrenim gördüğü "University College of Northern Cyprus'ın (UCNC)" 1990'da YÖK tarafından tanınan bir kurum olmadığı belirtiliyor.

Usulsüz Yatay Geçiş: YÖK kararlarının görmezden gelindiği, 3 kişilik kontenjanı olan bölüme usulsüz olarak 54 kişinin alındığı ifade ediliyor.

Kütük Defterindeki Hile: İmamoğlu'nun gerçekte UCNC kayıtlı olmasına rağmen, öğrenci kütük defterine "Doğu Akdeniz Üniversitesi" öğrencisiymiş gibi kaydedildiği iddia ediliyor.

"BELGENİN SAHTE BİÇİMDE DOĞDUĞU AÇIK VE NETTİR"

İddianamede, İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan kaydın açık bir hile ile düzenlendiği savunularak şu ifadelere yer veriliyor:

"Gerçeğe aykırı resmi belgenin açık bir hile ile düzenlendiği, hukuki öneme sahip beyanları gerçeğe aykırı bir biçimde yansıtarak içerik bakımından sahte bir belge meydana getirildiği, yani belgenin sahte biçimde doğduğu açık ve nettir."

Ayrıca, İmamoğlu'nun internet sitelerinde ve "Kahramanın Yolculuğu" kitabında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden geçiş yaptığı yönündeki beyanlarının, bu "usulsüz kayıt" üzerinden oluşturulan bir algı olduğu öne sürülüyor.

"Sahte Diploma" Davası: Talep Edilen Cezalar ve Maddeler

Suçlama Talep Edilen Ceza Süresi İlgili TCK Maddeleri Zincirleme Resmi Belgede Sahtecilik 2 Yıl 6 Ay - 8 Yıl 9 Ay Arası TCK 204/2, TCK 43 Siyasi Yasak / Hak Yoksunluğu Hapis Cezası Alması Halinde Uygulanacak TCK 53 Müsadere Sahte Belgelerin El Konulması TCK 54

ZİNCİRLEME SAHTECİLİK SUÇLAMASI

İddianamede İmamoğlu'nun, hileli yollarla aldığı iddia edilen bu evrakı;

Yüksek lisans başvurusu için İstanbul Üniversitesi'ne, Askerlik işlemleri için Milli Savunma Bakanlığına, Adaylık süreci için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunduğu, bu nedenle suçun "zincirleme" şekilde işlendiği kaydediliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR