Yargı mensuplarını hedef almıştı! Özgür Özel hakkında soruşturma
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 28 Şubat 2026’da Burdur’da partisinin düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada yargı mensuplarını hedef alarak “alçak adamlar” ifadelerini kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in kirli siyaset dili her geçen gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
"ALÇAK ADAMLAR" SKANDALI
Özel, 28 Şubat 2026 tarihinde Burdur'da partisinin düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada yargı mensuplarını hedef alarak "alçak adamlar" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.
başsavcılıktan jet soruşturma
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı.
Açıklamada soruşturmanın nedeni olarak, Özel'in bugün Burdur'da düzenlenen mitingdeki konuşmasında yargı mensuplarını hedef alarak "alçak adamlar" şeklinde sarf ettiği sözler gösterildi.
Başsavcılık'tan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi. "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 28/02/2026
tarihinde Burdur ilinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir
bölümünde yargı mensuplarını hedef alarak 'alçak adamlar' şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle
Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır"