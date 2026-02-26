AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Siyasi navigasyon problemi

Sosyal medya platformlarında son günlerin en çok konuşulan ismi Celal Karatüre oldu. Kendine has yorumu ve etkileyici ses tonuyla seslendirdiği ilahilerle kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan Karatüre, özellikle "Kabe'de Hacılar" ilahisiyle dijital dünyada yeni bir akım başlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise geçtiğimiz gün AK Parti Grup Toplantısı'nda 7'den 70'e herkesin konuştuğu ilahi hakkında da açıklamalarda bulundu. Ülkenin her köşesinde yankılanan ilahilerin milletçe paylaşılan coşkuyu ve manevi hazzı artırdığını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisinin 7'den 70'e herkesin diline ve kalbine nakşedildiğini belirtti. Bu eserleri besteleyen ve icra edenleri tebrik eden Erdoğan, bu ortak sesin Türkiye'yi tek yürek haline getirdiğini, "Bu ilahiyi insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden; ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses, tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Okullardan camilere, iş yerlerinden sokaklara kadar her yerde yankılanan bu ilahiler, 7'den 70'e herkes diline pelesenk oldu.

ÇELİK'TEN ÖZEL'E İLAHİ TEPKİSİ AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkanı Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef alan Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Çelik, Özel'in "ilahi okuyor" yorumunu "siyasi navigasyon problemi" olarak nitelendirerek, tespitlerinin yanlış ve dayanaksız olduğunu ifade etti.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

TESBİTLERİ YANLIŞ TEŞHİSLERİ DAYANAKSIZ

Çelik'in açıklamaları şöyle: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda "ilahi okuyor" diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanının "siyasi navigasyon" problemi vahim bir noktaya geldi. Tesbitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor.

Ak Parti milletin partisidir. Evlerde, yollarda vatandaşlarımızın dilinden düşmeyen güzel sözlerin, okul bahçelerinde çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşesine eşlik eden ifadelerin Ak Parti grup toplantımızda Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi bizim ruh kökümüzün neticesidir.

Sn Özgür Özel, özgürlük denilmesi gereken yerde baskı ile öne çıkan, millet denilmesi gereken yere vesayet tabelası asan bir siyasi geleneği sürdürdüğü için bir türlü bunları anlamıyor. Ak Parti grubunda sadece milletin dili konuşulduğu için anlamakta zorluk çekiyor.

Milletin adamı Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Sadece millete adanmış ve sadece milletin dilini konuşan yürüyüşünün daha nice bereketli yılları olsun."