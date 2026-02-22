ÖZEL DOSYA | CHP okullardaki Ramazan etkinliklerinden neden rahatsız?

CHP'nin Kur'an kursu hazımsızlığına tepkiler sürerken ana muhalefet partisi, okullardaki ramazan etkinliklerinde de rahatsız oldu. CHP milletvekillerinden gelen peş peşe açıklamalar Genel Başkan Özgür Özel'in daha önce dini konulardaki sözlerini akıllara getirdi. Zorunlu din dersine son verileceğini vadeden özel, Kur'an kurslarına orta çağ zihniyeti demişti. CHP Genel Başkanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis kürsüsünde okuduğu Fetih Suresi'nden de rahatsız olmuştu.

CHP'de genetik hale gelen dini değerlerle kavga süreci, yeniden hortladı. Kur'an kurslarını "Ortaçağ zihniyeti" olarak tanımlayan CHP lideri Özgür Özel'in ardından, şimdi de CHP'li vekiller okullardaki Ramazan etkinliklerini hedef aldı.

CHP'DE DİNİ DEĞERLERE "ALERJİ" BİTMİYOR: KUR'AN KURSUNDAN RAMAZAN ETKİNLİĞİNE KADAR HER ŞEYE KARŞILAR!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Anayasaya aykırı tek bir ifade yok" diyerek tepki gösterirken; CHP kanadından arka arkaya gelen skandal açıklamalar, partinin inanç özgürlüğüne ve toplumun dini hassasiyetlerine bakış açısını bir kez daha gözler önüne serdi.

ŞİMDİ DE RAMAZAN ETKİNLİKLERİNDEN RAHATSIZ OLDULAR



Kur'an kurslarını hedef alan CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçakdaş, okullardaki Ramazan etkinliklerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken; Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen Meclis kürsüsünden tepki çeken bir çıkış yaptı. Öztürkmen, "Okullarda dini etkinlikler düzenlemek açıkça Anayasa'ya, eğitim bilimine ve uluslararası çocuk hakları sözleşmesine aykırı" iddiasında bulundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise bu iddialara sert yanıt vererek, "Biz metnimizde de, okullara gönderdiğimiz örnek etkinlikler listesinde de Anayasa'ya aykırı tek bir ifade yok" şeklinde konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL: "KUR'AN KURSLARI ORTAÇAĞ ZİHNİYETİDİR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçmişten bugüne dini eğitimlere yönelik sert tutumu hafızalardaki yerini koruyor. 4-6 yaş Kur'an kursları için skandal ifadeler kullanan Özel, "Bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete faydası var ne bu millete faydası var, ne Anayasa'ya uygunluğu var" ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in dini hassasiyetleri gözetmeyen bu tavrı, Peygamber Efendimize yönelik karikatürler çizen Leman dergisine sahip çıkmasıyla da pekişmişti. Özel, "Leman gazetesinin üstünde tepinerek hakikati ezemezsiniz" sözleriyle tepkileri üzerine çekmişti.

FETİH SURESİ'NDEN VE DİN DERSİNDEN RAHATSIZLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyeli muhaliflerin zaferini kutladığı grup toplantısını Fetih Suresi ile açması da CHP liderini rahatsız etti. Esad rejimi devrilmeden hemen önce "Esad ile görüşün" çağrısı yapan Özel, harekatın başarısını görmezden gelerek, "Fethettiğin toprak senin olur. Suriye'yi fethettiysen Türkiye haritası değişmedi" diyerek öngörüsüzlüğüne bir yenisini ekledi. Zorunlu din dersine de karşı çıkan Özel, "Kimsenin zorunlu olarak din dersi görmediği yarınları hep birlikte sağlayacağız" diyerek bu konudaki niyetini açıkça ilan etti.

İMAM HATİPLER VE DİYANET CHP'NİN HEDEF TAHTASINDA

CHP'li Örsan Öymen, İmam Hatip okullarını hedef alarak, "İmam Cumhurbaşkanı, imam bakan, imam bürokrat yetiştirmek için kurulmuş bir eğitim modeli" iddiasında bulunurken; Kur'an kurslarının da kapatılması gerektiğini savundu. Benzer bir sert tutum sergileyen Sera Kadıgil ise, "Diyanet diye bir şey olabilir mi abi? Kapatılsın tabii ki kapatılsın. Kur'an kursları pıtırak gibi açılıyor" sözleriyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığını sorguladı.

CHP MEDYASINDA TOPLUMA HAKARET: "FAKİRLERİN YATIRIM ARACI CENNET"

CHP zihniyeti sadece siyasetçilerle değil, medya organlarıyla da toplumun inançlarını hedef almaya devam ediyor. Ayşenur Arslan'ın "Fakirlerin yatırım aracı; ahiret, cennet, sabır. Onlar da öbür dünyaya yatırım yaptıklarını düşünüyorlar" şeklindeki küçümseyici ifadeleri ve Fikri Sağlar'ın "Başörtülü hakime güvenemem" çıkışı, partinin toplumsal barışa vurduğu darbeler olarak kayıtlara geçti.

Başlık Detay Haber Konusu CHP'nin okullardaki Ramazan etkinliklerine ve dini uygulamalara yönelik saldırıları Tartışmanın Odağı Okullarda düzenlenen Ramazan etkinlikleri ve Kur'an kursları CHP Kanadının İddiası Dini etkinliklerin Anayasa'ya, eğitim bilimine ve çocuk hakları sözleşmesine aykırı olduğu Tepki Gösteren İsimler Suat Özçakdaş, Hasan Öztürkmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel Özel'in Önceki Açıklamaları 4-6 yaş Kur'an kursları için "Ortaçağ zihniyeti" ifadesi Zorunlu Din Dersi Tutumu Zorunlu din dersinin kaldırılması gerektiğini savundu Fetih Suresi Tartışması Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te Fetih Suresi okumasına yönelik eleştiri Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yanıtı Yusuf Tekin: "Anayasaya aykırı tek bir ifade yok" Diğer Tartışmalar İmam Hatip okulları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kur'an kursları CHP'li Diğer İsimler Örsan Öymen, Sera Kadıgil Medyada Yer Alan Açıklamalar Ayşenur Arslan, Fikri Sağlar

ÖNE ÇIKANLAR

CHP'li milletvekilleri okullardaki Ramazan etkinliklerine tepki göstererek büyük bir skandala imza attı.

CHP kanadı, dini etkinliklerin Anayasa ve eğitim bilimine aykırı olduğunu savunarak toplum değerlerini önemsemediklerini gözler önüne serdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, etkinliklerde Anayasa'ya aykırı unsur bulunmadığını açıkladı.

Özgür Özel'in daha önce Kur'an kurslarına yönelik "Ortaçağ zihniyeti" ifadesi yeniden gündeme geldi.

ifadesi yeniden gündeme geldi. Zorunlu din dersinin kaldırılmasına yönelik açıklamalar tartışmayı büyüttü.

İmam Hatip okulları ve Diyanet İşleri Başkanlığı da eleştirilerin odağında yer aldı.

CHP'ye yakın bazı medya ve siyasetçilerden dini değerlere ilişkin sert açıklamalar geldi.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1) Tartışma tam olarak neyle başladı?

CHP'li bazı milletvekillerinin okullarda düzenlenen Ramazan etkinliklerine yönelik skandal eleştirileriyle başladı. Açıklamalar; bu etkinliklerin laiklik ilkesi adı altında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, toplumun kırmızı çizgilerini önemsemediklerini belirtti.

2) CHP'nin temel iddiası nedir?

CHP kanadından yapılan açıklamalarda, okullarda dini içerikli etkinlik düzenlenmesinin Anayasa'ya, eğitim bilimine ve uluslararası çocuk hakları sözleşmelerine aykırı olduğu ileri sürüldü. Halkın özgürce dinini yaşamak için attığı her adıma karşı duruşun adı olan ana muhalefete halk arasındaki tepkiler çığ gibi büyüyor.

3) Milli Eğitim Bakanlığı ne diyor?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gönderilen etkinlik metinlerinde ve örnek listelerde Anayasa'ya aykırı herhangi bir ifade bulunmadığını belirterek eleştirileri reddetti.



4) Özgür Özel'in geçmişteki açıklamaları neden gündeme geldi?

Özgür Özel'in 4-6 yaş Kur'an kursları için kullandığı "Ortaçağ zihniyeti" ifadesi ve zorunlu din dersine karşı açıklamaları, Ramazan etkinlikleri tartışmasıyla birlikte yeniden hatırlatıldı.

5) Fetih Suresi tartışması nedir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis kürsüsünde Fetih Suresi okuması sonrası CHP lideri Özgür Özel eleştirel açıklamalarda bulundu. Bu durum da dini konulardaki yaklaşım tartışmalarına eklendi.

6) İmam Hatip okulları ve Diyanet neden gündeme geldi?

CHP'li bazı isimler İmam Hatip okullarının eğitim modeli ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığına ilişkin eleştirilerde bulundu. Bu açıklamalar da parti içindeki dini konulara bakış tartışmasını büyüttü.

7) Tartışma hangi başlıklar etrafında yoğunlaşıyor?