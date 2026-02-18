Tarih belli oldu! Bakan Fidan Başkan Erdoğan'ı temsilen Barış Kurulu'nun ilk toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Şubat tarihinde Washington'da düzenlenecek Barış Kurulu’nun ilk toplantısına Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen katılacak. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, Gazze Barış Kurulu'nun bölgedeki hayati rolüne dikkat çekerek detayları aktardı.

GAZZE İÇİN OLUŞTURULAN "BARIŞ KURULU"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

TÜRKİYE BARIŞIN GARANTÖRÜ VE KURUCU GÜCÜ

Gazze Barış Kurulu'nun bölgedeki hayati rolüne dikkat çeken A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, Türkiye'nin bu süreçteki öncü konumunu vurguladı. Bakan Fidan, 22 Ocak 2026 tarihinde Davos'ta imzalanan Barış Kurulu şartı sonrasında gerçekleştirilen bu ilk toplantıda, Gazze halkının haklarını savunmak üzere en ön safta yer alıyor. Türkiye'nin yeniden imar faaliyetlerindeki gönüllülüğü, bölgenin ayağa kalkması için en kritik güç unsuru olarak görülüyor.

(Foto: AA)

İSRAİL'E SERT UYARI: "İHLALLERE SON VERİN"

Toplantıdaki hitaplarında İsrail'in saldırgan tutumuna karşı net bir tavır sergileyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Filistin meselesinin çözüme kavuşması için gösterilen çabalar kararlılıkla sürdürülmelidir. İsrail, ateşkes ihlallerine derhal son vermelidir" ifadelerini kullandı. İnsani yardımların hayati önemine değinen Fidan, "Yardımların kesintisiz ve yeterli miktarda ulaşmasını engellemekten vazgeçilmesi şarttır" sözleriyle uluslararası toplumu göreve çağırdı.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASINDA TÜRKİYE İMZASI

Türkiye'nin yardım elinin her zaman Gazze üzerinde olacağını belirten Bakan Fidan, "Türkiye olarak Gazze'de insani yardım sağlamaya ve yeniden imar faaliyetlerine en güçlü katkıyı sunmaya hazırız" açıklamasında bulundu. Bölgenin güvenliği için kurulacak mekanizmalarda Ankara'nın aktif rol üstleneceğini kaydeden Fidan, "Gazze'nin güvenliği için tesis edilecek uluslararası mekanizmalarda yer alma irademizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

BATI ŞERİA VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Sadece Gazze değil, Batı Şeria'daki baskılara da dikkat çeken Fidan, "İsrail'in baskılarına ve yerleşimci şiddetine karşı bir an önce harekete geçilmelidir" uyarısında bulundu. Türkiye'nin kalıcı barış formülünü hatırlatan Fidan, "İki devletli çözüm çağrımızı bu zirvede bir kez daha yineliyoruz" sözleriyle çözümün adresini gösterdi.

TRUMP'IN YARDIM VAADİ VE GÜVENLİK GÜCÜ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin yeniden inşası için vaat ettiği 5 milyar dolarlık yardımın da gündemde olduğu toplantıda, bölge için devrim niteliğinde adımlar atılıyor. Kurulacak olan uluslararası istikrar gücü ve yerel polis teşkilatı bünyesinde binlerce personelin göreve başlaması planlanırken, Türkiye bu sürecin hem diplomatik hem de operasyonel takibini sürdürüyor.